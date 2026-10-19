Top 8 phim Hàn nhẹ nhàng giúp thư giãn cuối ngày

1. Bí Mật Nàng Fangirl (Her Private Life)

Bí Mật Nàng Fangirl là phim hài lãng mạn với sự tham gia của Park Min Young và Kim Jae Wook. Nội dung xoay quanh Ryan Gold, một nghệ sĩ đem lòng yêu Sung Duk Mi, nữ quản lý phòng tranh đồng thời là fan cuồng nhiệt của Cha Si An, thành viên một nhóm nhạc thần tượng.

Bộ phim đặc biệt phù hợp với những ai đang tìm kiếm một câu chuyện tình ngọt ngào và dễ xem. Ryan Gold cũng nhanh chóng trở thành hình mẫu bạn trai lý tưởng trên màn ảnh nhờ vẻ ngoài cuốn hút và cách yêu tinh tế. Những màn tương tác đáng yêu giữa hai nhân vật chính khiến tác phẩm trở thành lựa chọn thích hợp để xem liên tục mà không cảm thấy nặng nề.

2. Nữ Thần Của Tôi (Oh My Venus)

Nữ Thần Của Tôi kể về Kim Young Ho, một huấn luyện viên thể hình cá nhân, tình cờ gặp Kang Joo Eun, nữ luật sư đang muốn giảm cân và cải thiện sức khỏe. Young Ho trở thành huấn luyện viên riêng của Joo Eun, từ đó cả hai dần hiểu nhau và nảy sinh tình cảm.

Điểm hấp dẫn của bộ phim nằm ở phản ứng hóa học giữa So Ji Sub và Shin Min Ah. Những màn tương tác tự nhiên, lời thoại đáng yêu cùng chuyện tình phát triển nhẹ nhàng giúp Nữ Thần Của Tôi trở thành lựa chọn lý tưởng để thư giãn. Ngay từ những tập đầu, khán giả đã dễ dàng bị cuốn vào câu chuyện tình yêu ngọt ngào của hai nhân vật.

3. Hạnh Phúc Bất Ngờ (1% of Something)

Lee Jae In buộc phải hẹn hò với Kim Da Hyun để có cơ hội nhận được khoản thừa kế từ ông nội. Hai người có tính cách hoàn toàn trái ngược nhưng vẫn quyết định bước vào một mối quan hệ hợp đồng kéo dài 6 tháng. Những màn tranh cãi và bất đồng liên tục diễn ra, nhưng cũng từ đó, cả hai dần tìm thấy sự đồng điệu.

Hạnh Phúc Bất Ngờ là câu chuyện tình cảm dễ xem với mô-típ hẹn hò giả quen thuộc. Từ những cuộc đối đầu ban đầu đến khi tình cảm dần nảy sinh, mối quan hệ của hai nhân vật chính mang đến nhiều cung bậc cảm xúc, từ rung động đến tổn thương và chữa lành. Bộ phim là lựa chọn phù hợp cho những ngày muốn tạm quên những bộn bề bên ngoài.

4. Nhà Trọ Waikiki (Welcome to Waikiki)

Dong Goo, Joon Gi và Doo Sik là ba người bạn cùng theo đuổi những ước mơ riêng. Để kiếm sống, cả ba cùng điều hành một nhà trọ nhưng công việc ngày càng khó khăn. Khi chuẩn bị từ bỏ, họ bất ngờ phát hiện một em bé bị bỏ lại trong phòng mà không thấy mẹ đi cùng. Ba người quyết định chăm sóc em bé và giúp đỡ người mẹ khi cô quay trở lại.

Bộ phim ghi điểm nhờ loạt tình huống hài hước và những màn tung hứng duyên dáng giữa nhóm bạn. Bên cạnh yếu tố hài, tình bạn ấm áp cùng hình ảnh em bé đáng yêu cũng tạo nên nhiều khoảnh khắc dễ chịu. Nhà Trọ Waikiki phù hợp với những ngày cần một bộ phim vui vẻ, nhẹ nhàng để giải tỏa căng thẳng.

5. Bí Mật Ngọt Ngào (My Secret Romance)

Bí Mật Ngọt Ngào xoay quanh Cha Jin Wook, chàng trai giàu có và Lee Yoo Mi, một cô gái đang tìm việc. Câu chuyện của cả hai bắt đầu sau một đêm bên nhau rồi bất ngờ gặp lại khi Yoo Mi trở thành chuyên gia dinh dưỡng tại công ty của gia đình Jin Wook. Ban đầu, Jin Wook không mấy thiện cảm với Yoo Mi nhưng cả hai dần nảy sinh tình cảm.

Bộ phim gây chú ý nhờ những màn tương tác đầy sức hút giữa Sung Hoon và Song Ji Eun. Chuyện tình phát triển nhanh, nhiều khoảnh khắc lãng mạn và không quá nặng nề về nội dung giúp Bí Mật Ngọt Ngào trở thành lựa chọn dễ xem. Đây là kiểu phim phù hợp để bật lên sau một ngày dài và nhanh chóng đắm chìm vào câu chuyện của hai nhân vật chính.

6. Hẹn Hò Chốn Công Sở (A Business Proposal)

Ahn Hyo Seop vào vai Kang Tae Moo, một tài phiệt đem lòng yêu Shin Ha Ri sau khi gặp cô trong một buổi xem mắt. Điều Tae Moo không biết là Ha Ri chỉ đến thay cho người bạn thân vốn không muốn tham gia buổi gặp mặt. Sau khi phát hiện sự thật, Tae Moo đề nghị Ha Ri trở thành bạn gái giả của mình trong một khoảng thời gian.

Hẹn Hò Chốn Công Sở hội tụ những mô-típ quen thuộc của phim tình cảm Hàn Quốc nhưng vẫn giữ được sức hút nhờ nhịp phim nhanh và nhiều tình huống hài hước. Những câu thoại ngọt ngào cùng màn tương tác đáng yêu của cặp đôi chính giúp bộ phim trở thành lựa chọn lý tưởng để giải tỏa căng thẳng sau một ngày dài.

7. Phụ Lục Tình Yêu (Romance Is a Bonus Book)

Phụ Lục Tình Yêu kể về Cha Eun Ho, nhà văn kiêm biên tập viên tại một công ty xuất bản, và Kang Dan Yi, người phụ nữ đang tìm cách trở lại thị trường lao động. Hai người quen nhau từ nhỏ và trở thành bạn thân. Khi trưởng thành, Dan Yi trải qua biến cố hôn nhân và phải tìm việc để chăm lo cho con gái. Cô nhờ Eun Ho giúp đỡ rồi cuối cùng trở thành đồng nghiệp của anh.

Điểm hấp dẫn của Phụ Lục Tình Yêu nằm ở cảm giác nhẹ nhàng và ấm áp mà câu chuyện mang lại. Hành trình Dan Yi từng bước tìm lại công việc và cuộc sống sau khoảng thời gian khó khăn tạo nên nhiều khoảnh khắc đáng nhớ. Không quá nặng nề về tình tiết, bộ phim là lựa chọn phù hợp cho những ngày muốn tìm một câu chuyện chữa lành và dễ xem.

8. Tiên Nữ Cử Tạ Kim Bok Joo (Weightlifting Fairy Kim Bok Joo)

Bộ phim xoay quanh Kim Bok Joo, nữ sinh viên theo học ngành thể thao, và Jung Joon Hyung, một vận động viên bơi lội. Từ những người bạn thường xuyên trêu chọc nhau, cả hai dần nhận ra tình cảm dành cho đối phương. Bên cạnh chuyện tình đáng yêu, bộ phim còn khai thác tình bạn, gia đình và những rung động tuổi trẻ theo cách gần gũi, hài hước.

Với nhịp phim nhẹ nhàng cùng nhiều tình huống hài hước và khoảnh khắc ngọt ngào, Tiên Nữ Cử Tạ Kim Bok Joo là lựa chọn phù hợp để xem sau một ngày mệt mỏi. Câu chuyện không quá phức tạp nhưng vẫn đủ sức tạo cảm giác vui vẻ, ấm áp và giúp khán giả tạm quên những áp lực thường ngày.