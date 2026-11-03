Top 8 phim cổ trang Hàn về cuộc chiến chốn cung đình

Những bộ phim lấy bối cảnh hoàng cung luôn có sức hút riêng nhờ những cuộc đấu trí căng thẳng, nơi lòng trung thành liên tục bị thử thách và mỗi quyết định đều có thể làm thay đổi vận mệnh của một triều đại. Không chỉ xoay quanh tranh chấp ngai vàng, các tác phẩm còn kết hợp nhiều yếu tố tình cảm, bí ẩn, hài hước và bi kịch.

Nếu yêu thích những câu chuyện giàu cảm xúc với hàng loạt tình tiết bất ngờ, dưới đây là 8 bộ phim Hàn Quốc về cuộc chiến chốn hoàng cung đáng xem.

1. Phu Nhân Đại Quân Thế Kỷ 21 (Perfect Crown)

Lấy bối cảnh một thế giới giả tưởng, nơi Hàn Quốc vẫn duy trì chế độ quân chủ lập hiến ở thế kỷ 21, Phu Nhân Đại Quân Thế Kỷ 21 xoay quanh Seong Hui Ju (IU), người thừa kế của một tập đoàn tài phiệt. Dù sở hữu gần như mọi thứ, cô vẫn bất mãn vì bản thân chỉ được xem là thường dân. Trong khi đó, hoàng tử Yi An (Byeon Woo Seok) được công chúng yêu mến nhờ sức hút riêng nhưng lại không có nhiều quyền lực thực tế. Là con trai của nhà vua và một phi tần, anh chỉ mang danh hoàng tử và không thuộc dòng kế vị trực tiếp.

Để có được địa vị hoàng gia mà mình mong muốn, Hui Ju đề nghị Yi An ký kết một cuộc hôn nhân hợp đồng. Từ mối quan hệ giả tạo, cả hai dần đứng trước câu hỏi liệu tình cảm giữa họ có thể trở thành sự thật.

Điểm hấp dẫn của bộ phim bên cạnh màn kết hợp giữa IU và Byeon Woo Seok là cách xây dựng thế giới giả tưởng gần gũi, không đòi hỏi khán giả phải am hiểu lịch sử quân chủ Hàn Quốc. Tác phẩm mang màu sắc cổ tích hiện đại, kết hợp chuyện tình lãng mạn với những quy tắc và xung đột địa vị trong hoàng gia.

2. Người Tình Ánh Trăng (Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo)

Chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Đồng Hoa, Người Tình Ánh Trăng kể về Go Ha Jin, cô gái 25 tuổi bất ngờ xuyên không về thời Goryeo trong một lần nhật thực toàn phần. Cô tỉnh dậy trong thân xác Hae Soo (IU), thiếu nữ 16 tuổi sống tại nhà của Bát hoàng tử Wang Wook (Kang Ha Neul). Tại đây, cô gặp Tứ hoàng tử Wang So (Lee Joon Gi), người luôn bị xa lánh vì những định kiến trong hoàng tộc.

Dù cố gắng tránh xa những tranh chấp chốn cung đình, Hae Soo vẫn bị cuốn vào cuộc chiến giữa các hoàng tử khi tình cảm và tham vọng quyền lực ngày càng đan xen.

Không đơn thuần là một câu chuyện tình xuyên không, bộ phim gây ấn tượng bởi những nhân vật có tính cách phức tạp và số phận nhiều bi kịch. Tình yêu, lòng trung thành cùng tham vọng kế vị tạo nên những lựa chọn nghiệt ngã, khiến tác phẩm mang màu sắc day dứt thay vì một chuyện tình cổ tích thông thường.

3. Dưới Bóng Trung Điện (Under the Queen’s Umbrella)

Im Hwa Ryeong (Kim Hye Soo) là trung tâm của bộ phim cổ trang xoay quanh cuộc sống hoàng gia thời Joseon. Dù mang danh hoàng hậu, bà không phải hình mẫu phụ nữ lúc nào cũng điềm đạm, thanh lịch mà nổi tiếng với tính cách nóng nảy, thẳng thắn. Trước những âm mưu nguy hiểm đang đe dọa gia đình, Hwa Ryeong đặt ra nhiệm vụ quan trọng là biến những người con trai nghịch ngợm thành các hoàng tử đủ năng lực kế vị.

Thoạt nhìn, tác phẩm có thể khiến khán giả nghĩ đến một bộ phim cổ trang hài hước thông thường. Tuy nhiên, sức hút của Dưới Bóng Trung Điện nằm ở cách xây dựng nhân vật giàu chiều sâu. Những hoàng tử dù mang thân phận cao quý vẫn có những non nớt của tuổi trẻ, trong khi hoàng hậu vừa phải đối phó với những cuộc đấu đá quyền lực, vừa lo lắng cho tương lai các con.

Sự kết hợp giữa yếu tố hài hước, tình mẫu tử và những âm mưu chốn cung đình giúp bộ phim tạo được dấu ấn riêng.

4. Chàng Hậu (Mr. Queen)

Được chuyển thể từ tiểu thuyết của Xian Cheng, Chàng Hậu là một trong những bộ phim xuyên không nổi bật của màn ảnh Hàn Quốc. Câu chuyện bắt đầu với Jang Bong Hwan (Choi Jin Hyuk), một đầu bếp thời hiện đại. Sau một tai nạn, anh bất ngờ xuyên không về thời Joseon và tỉnh dậy trong thân xác hoàng hậu Kim So Yong (Shin Hye Sun).

Bong Hwan nhanh chóng nhận ra chồng của mình, vua Cheoljong (Kim Jung Hyun), thực chất chỉ là vị vua bù nhìn. Quyền lực thực sự nằm trong tay Thái hậu Sun Won (Bae Jong Ok) cùng Kim Jwa Geun (Kim Tae Woo). Từ đó, anh tìm cách giúp nhà vua củng cố vị thế và đối phó với những thế lực đang thao túng triều đình.

Điểm đặc biệt của bộ phim là cách kết hợp những tình huống hài hước với cuộc chiến quyền lực căng thẳng. Diễn xuất duyên dáng của Shin Hye Sun cùng màn tung hứng giữa các nhân vật giúp tác phẩm trở nên lôi cuốn, đồng thời vẫn giữ được chiều sâu cảm xúc phía sau những tình huống dở khóc dở cười.

5. Cổ Tay Áo Màu Đỏ (The Red Sleeve)

Lấy bối cảnh Hàn Quốc thế kỷ 18, Cổ Tay Áo Màu Đỏ xoay quanh Thái tử Yi San (Lee Jun Ho), người bị ám ảnh bởi cái chết của cha và đang chờ kế vị người ông tàn nhẫn. Trong hành trình ấy, anh gặp Sung Deok Im (Lee Se Young), một cung nữ thông minh và có cá tính mạnh mẽ. Hai người dần nảy sinh tình cảm nhưng những quy tắc hoàng gia khiến Yi San không thể dễ dàng kết hôn với cô, thay vào đó anh muốn đưa Deok Im trở thành phi tần.

Khi mối quan hệ ngày càng sâu sắc, Deok Im cũng nhận ra bản thân có thể tạo ra những ảnh hưởng nhất định giữa những căng thẳng chính trị trong cung đình.

Tên phim bắt nguồn từ phần cổ tay áo màu đỏ mà các cung nữ thời Joseon phải mặc, biểu thị thân phận thuộc về nhà vua. Thông qua nhân vật Deok Im, tác phẩm khắc họa những giới hạn mà chế độ phụ quyền áp đặt lên phụ nữ, đồng thời cho thấy cách một người phụ nữ tìm kiếm tiếng nói và quyền tự quyết trong hoàn cảnh nhiều ràng buộc.

6. Hề Vương Giả (The Crowned Clown)

Được làm lại từ bộ phim điện ảnh Masquerade, lấy cảm hứng từ câu chuyện Hoàng Tử Và Kẻ Nghèo Khổ của Mark Twain, Hề Vương Giả lấy bối cảnh triều đại Joseon. Phim kể về nhà vua Lee Hun và Ha Sun, một chàng hề có ngoại hình giống hệt nhà vua. Cả hai đều do Yeo Jin Goo đảm nhận.

Trước tình hình chính trị bất ổn cùng những vụ ám sát liên tiếp, một kế hoạch được đưa ra nhằm bảo vệ nhà vua: đưa Ha Sun vào cung thay thế vị trí của Lee Hun. Từ một chàng hề mồ côi lớn lên trong đoàn biểu diễn, Ha Sun bất ngờ phải học cách sống và cai trị như một vị vua. Mọi chuyện càng trở nên phức tạp khi anh nảy sinh tình cảm với Hoàng hậu Yoo So Woon (Lee Se Young).

Bên cạnh kịch bản chặt chẽ với nhiều tình huống bất ngờ, bộ phim còn ghi điểm nhờ diễn xuất của Yeo Jin Goo. Nam diễn viên thể hiện thuyết phục hai nhân vật có ngoại hình giống nhau nhưng khác biệt hoàn toàn về tính cách, khí chất và cách đối diện với quyền lực.

7. Luyến Mộ (The King’s Affection)

Chuyển thể từ truyện tranh cùng tên của Lee So Young, Luyến Mộ là bộ phim tình cảm cổ trang xoay quanh câu chuyện tráo đổi thân phận đầy éo le. Dam I và Lee Hwi (Park Eun Bin) là hai chị em sinh đôi, nhưng vì những quan niệm mê tín trong hoàng tộc, Dam I bị yêu cầu sát hại ngay khi chào đời. May mắn sống sót nhờ được mẹ bí mật cứu giúp, cô rời khỏi cung điện và nhiều năm sau trở lại với thân phận cung nữ.

Sau khi người anh trai qua đời, Dam I được mẹ thuyết phục thay thế thân phận của anh để trở thành thái tử. Trong lúc phải che giấu bí mật giữa những cuộc đấu đá trong hoàng cung, cô gặp lại Jung Ji Un (Rowoon), người thầy đồng thời là mối tình đầu của mình.

Bộ phim khai thác nỗi đau của một mối tình không thể công khai khi nữ chính buộc phải sống dưới thân phận nam nhân. Những ký ức tuổi thơ, tình cảm dang dở và trách nhiệm hoàng gia tạo nên nhiều giằng xé, giúp câu chuyện vượt ra ngoài khuôn khổ tình yêu thông thường.

8. Sông Trăng Hoán Mệnh (Moon River)

Lấy bối cảnh thời Joseon, Sông Trăng Hoán Mệnh kể về Thái tử Lee Gang (Kang Tae Oh), người đánh mất nụ cười sau cái chết của vợ, và Dal I (Kim Se Jeong), một nữ thương nhân bị mất trí nhớ. Bị ám ảnh bởi nỗi đau mất đi người thân, Lee Gang dần chìm sâu trong ý định trả thù.

Trong một lần gặp gỡ, anh bất ngờ phát hiện Dal I có ngoại hình giống hệt người vợ quá cố của mình. Một biến cố kỳ lạ xảy ra khiến cả hai hoán đổi linh hồn. Dal I phải học cách thích nghi với cuộc sống của một thái tử, trong khi Lee Gang sống trong thân xác cô và bắt đầu thực hiện kế hoạch báo thù.

Sự tráo đổi thân phận tạo ra hàng loạt tình huống bất ngờ, đồng thời mở ra góc nhìn khác về cuộc sống hoàng gia và những âm mưu quyền lực. Bộ phim kết hợp yếu tố tình cảm, giả tưởng và hành trình trả thù trong bối cảnh cung đình Joseon.