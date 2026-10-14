Top 8 nữ diễn viên 90 được yêu thích nhất: Dương Tử dẫn đầu

Trong số những nữ diễn viên sinh sau năm 1990 của màn ảnh Hoa ngữ, có người sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo nhưng cũng vướng nhiều ý kiến trái chiều, trong khi một số gương mặt lại dễ chiếm được cảm tình của khán giả nhờ diễn xuất tự nhiên, hình tượng gần gũi và những vai diễn đáng nhớ. Đàm Tùng Vận, Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử là những cái tên nổi bật trong cuộc bình chọn trực tuyến về các mỹ nhân 90 có thiện cảm với công chúng.

Đáng chú ý, Đàm Tùng Vận xếp thứ hai nhờ hình ảnh gần gũi cùng khả năng tạo phản ứng hóa học với bạn diễn, còn Dương Tử giành vị trí dẫn đầu. Dưới đây là danh sách 8 nữ diễn viên được nhắc đến trong cuộc bình chọn.

8. Bạch Lộc

Bạch Lộc trong Mạc Ly, một trong những bộ phim cổ trang giúp nữ diễn viên duy trì sức hút trên màn ảnh Hoa ngữ.

Bạch Lộc là một trong những nữ diễn viên có độ phủ sóng cao của màn ảnh Hoa ngữ những năm gần đây. Trước khi nổi tiếng rộng rãi, cô từng nhận được nhiều lời khen nhờ diễn xuất trong phim cổ trang Châu Sinh Như Cố. Tuy nhiên, khi mức độ nổi tiếng tăng lên, hình ảnh của Bạch Lộc cũng dần gây ra những ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả yêu thích tính cách được cho là thẳng thắn, tự nhiên của nữ diễn viên. Ngược lại, cô cũng có không ít người không thiện cảm, thường xuyên tranh luận về diễn xuất và hình tượng cá nhân. Đây là tình trạng không hiếm gặp ở những ngôi sao trẻ sở hữu lượng người hâm mộ lớn.

Sau Châu Sinh Như Cố, Bạch Lộc tiếp tục ghi dấu với loạt phim có sức hút như Trường Nguyệt Tẫn Minh, Ninh An Như Mộng, Dĩ Ái Vi Doanh, Bạch Nguyệt Phạn Tinh và Mạc Ly. Những dự án này giúp cô duy trì độ nhận diện cao, song sức hút về lượng người xem không đồng nghĩa với việc nữ diễn viên luôn nhận được sự đồng thuận từ công chúng.

7. Cúc Tịnh Y

Cúc Tịnh Y thường gây chú ý với tạo hình cổ trang nhưng cũng nhận nhiều ý kiến trái chiều về diễn xuất.

Cúc Tịnh Y là trường hợp có lượng người hâm mộ đông đảo nhưng thiện cảm từ khán giả đại chúng chưa thực sự ổn định. Nữ diễn viên liên tục tham gia các dự án cổ trang, từng góp mặt trong Vân Tịch Truyện, Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ, Như Ý Phương Phi và Hoa Gian Lệnh. Tuy nhiên, diễn xuất cùng phong cách tạo hình của cô thường trở thành chủ đề tranh luận.

Một số ý kiến cho rằng biểu cảm của Cúc Tịnh Y chưa có nhiều thay đổi giữa các vai diễn, trong khi lớp trang điểm cầu kỳ đôi khi khiến nhân vật thiếu sự tự nhiên. Những nhận xét này phần nào ảnh hưởng đến khả năng chinh phục khán giả ngoài cộng đồng người hâm mộ. Dù vậy, Cúc Tịnh Y vẫn có lượng khán giả trung thành và duy trì hoạt động nghệ thuật đều đặn. Những người ủng hộ cô cho rằng nữ diễn viên đã làm việc trong ngành giải trí nhiều năm, có sự kiên trì với nghề và không nên bị đánh giá chỉ qua những tranh luận trên mạng. Trường hợp của Cúc Tịnh Y cho thấy độ nổi tiếng và mức độ được yêu mến rộng rãi đôi khi không song hành.

6. Châu Đông Vũ

Châu Đông Vũ trong Thất Nguyệt và An Sinh, tác phẩm giúp nữ diễn viên khẳng định năng lực diễn xuất và giành giải Ảnh hậu Kim Mã.

Châu Đông Vũ ra mắt màn ảnh rộng qua bộ phim Chuyện Tình Cây Táo Gai của đạo diễn Trương Nghệ Mưu, có khởi đầu đáng chú ý trong sự nghiệp. Sau đó, cô tiếp tục khẳng định năng lực diễn xuất với Thất Nguyệt và An Sinh, tác phẩm giúp nữ diễn viên giành giải Ảnh hậu Kim Mã. Cô còn góp mặt trong nhiều bộ phim đạt thành tích phòng vé và nhận được sự đánh giá tích cực như Hậu Lai Đích Chúng Ta và Em Của Thời Niên Thiếu.

Dù sở hữu nhiều vai diễn được giới chuyên môn ghi nhận, Châu Đông Vũ không phải gương mặt dễ tạo thiện cảm với số đông. Nữ diễn viên mang nét cá tính có phần nổi loạn, tinh nghịch và phóng khoáng. Đây cũng là những đặc điểm giúp cô tạo dấu ấn trong các tác phẩm nghệ thuật, đồng thời được nhiều đạo diễn điện ảnh chú ý.

Tuy nhiên, phong cách riêng của Châu Đông Vũ không hoàn toàn phù hợp với thị hiếu đại chúng. Cô không thuộc mẫu diễn viên có vẻ ngoài ngọt ngào hay hình tượng dịu dàng dễ mến ngay từ đầu. Vì vậy, dù được đánh giá cao về chuyên môn, nữ diễn viên vẫn chưa tạo được mức độ gần gũi với khán giả rộng rãi như một số đồng nghiệp cùng thế hệ.

5. Lý Nhất Đồng

Lý Nhất Đồng trong Thư Quyển Nhất Mộng, bộ phim giúp nữ diễn viên thể hiện nét diễn trẻ trung, đáng yêu.

Lý Nhất Đồng thường được nhắc đến như một trường hợp có ngoại hình, diễn xuất nhưng mãi chưa thể bứt phá về độ nổi tiếng. Nữ diễn viên từng hợp tác với nhiều nam nghệ sĩ được yêu thích, đồng thời góp mặt trong các dự án như Mị Giả Vô Cương và Hạc Lệ Hoa Đình. Dù vậy, sức hút của cô vẫn chưa đạt đến mức bùng nổ như Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba hay Bạch Lộc.

Bù lại, Lý Nhất Đồng được đánh giá là có hình ảnh khá dễ chịu trong mắt khán giả. Vẻ ngoài ngọt ngào, diễn xuất ổn định và phong cách hoạt động tương đối kín tiếng giúp cô duy trì thiện cảm. Nữ diễn viên ít trở thành tâm điểm của những tranh cãi đời tư, chủ yếu được nhắc đến thông qua các dự án phim ảnh.

Trong Thư Quyển Nhất Mộng, Lý Nhất Đồng tiếp tục thể hiện nét đáng yêu, trong trẻo của nhân vật. Trước đó, cô cũng nhận được sự ghi nhận qua những vai diễn trong Mị Giả Vô Cương và Hạc Lệ Hoa Đình. Sắp tới, nữ diễn viên dự kiến góp mặt trong phim cổ trang Kim Chi, đóng cùng Trần Tinh Húc. Tác phẩm do Tăng Khánh Kiệt, đạo diễn của Trục Ngọc, thực hiện được kỳ vọng sẽ giúp cô tạo bước tiến mới trong sự nghiệp.

4. Địch Lệ Nhiệt Ba

Địch Lệ Nhiệt Ba gây sốt với vai diễn trong Bạch Nhật Đề Đăng.

Địch Lệ Nhiệt Ba là một trong những mỹ nhân 90 sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo, đồng thời có nhiều vai diễn giúp cô ghi dấu trên màn ảnh nhỏ. Nữ diễn viên từng tạo sức hút qua các bộ phim như Tam Sinh Tam Thế: Chẩm Thượng Thư, Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh và Hạnh Phúc Trong Tầm Tay. Ngoại hình nổi bật cùng khả năng duy trì sức nóng truyền thông giúp cô trở thành gương mặt quen thuộc của dòng phim truyền hình Hoa ngữ.

Những năm gần đây, Địch Lệ Nhiệt Ba có xu hướng thử sức với các dạng vai đa dạng hơn, thay vì chỉ gắn với hình tượng mỹ nhân trong những câu chuyện tình cảm. Dự án Tuy Không Thể Có Được Tất Cả được giới thiệu là phim trinh thám lấy nhân vật nữ làm trung tâm, có sự tham gia của Trần Hạo Sâm, diễn viên từng góp mặt trong Tên Của Chúng Ta. Câu chuyện xoay quanh hai người phụ nữ có tên gọi và ngoại hình giống hệt nhau nhưng trải qua những số phận hoàn toàn khác biệt. Trong phim, Địch Lệ Nhiệt Ba đảm nhận hai vai, đồng thời có cơ hội thể hiện sự khác biệt giữa những lựa chọn và cuộc đời của hai nhân vật. Đây là hướng tiếp cận có thể giúp nữ diễn viên mở rộng phạm vi diễn xuất, bên cạnh lợi thế về ngoại hình và sức hút sẵn có.

3. Lý Thấm

Lý Thấm là gương mặt được nhiều khán giả yêu mến nhờ diễn xuất ổn định và những vai diễn có dấu ấn riêng.

Cô từng gây chú ý với hình tượng Nguyên Thuần công chúa trong Sở Kiều Truyện. Nhân vật có sự chuyển biến tâm lý phức tạp, từ một cô gái ngây thơ đến người mang nhiều tổn thương, giúp nữ diễn viên để lại ấn tượng với người xem.

Sau đó, Lý Thấm tiếp tục củng cố vị trí bằng những dự án như Khánh Dư Niên. Gần đây, vai nữ tướng quân trong Nhất Tiếu Tùy Ca cũng giúp cô nhận được sự quan tâm. Việc liên tục thử sức với các kiểu nhân vật khác nhau giúp nữ diễn viên xây dựng danh sách vai diễn tương đối đa dạng.

Ngoài năng lực diễn xuất, hình ảnh kín tiếng và ít vướng tranh cãi cũng là yếu tố giúp Lý Thấm duy trì thiện cảm. Cô không thường xuyên trở thành tâm điểm của những ồn ào ngoài chuyên môn, trong khi các vai diễn vẫn đều đặn được chú ý.

Thời gian tới, Lý Thấm dự kiến hợp tác với Vương Hạc Đệ trong bộ phim cổ trang Hàm Ngư Phi Thăng. Dự án được kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng sức hút của nữ diễn viên, đồng thời mang đến một vai diễn mới cho cô sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

2. Đàm Tùng Vận

Đàm Tùng Vận được xem là một trong những nữ diễn viên có thiện cảm với khán giả đại chúng nhờ vẻ ngoài trẻ trung, gần gũi và lối diễn xuất tự nhiên. Gương mặt tròn cùng nét biểu cảm linh hoạt giúp cô dễ tạo cảm giác thân thuộc, trong khi khả năng kết hợp ăn ý với bạn diễn cũng là lợi thế đáng chú ý.

Từ Cẩm Y Chi Hạ, màn kết hợp giữa Đàm Tùng Vận và Nhậm Gia Luân từng tạo nên sức hút lớn, đến nay vẫn được khán giả nhắc lại. Những tác phẩm khác như Lấy Danh Nghĩa Người Nhà, Cẩm Tâm Tựa Ngọc và gần đây là Lan Hương Như Cố tiếp tục giúp nữ diễn viên duy trì độ nhận diện. Với nhiều người xem, Đàm Tùng Vận cũng là lý do khiến họ lựa chọn theo dõi một bộ phim.

Đáng chú ý, sức hút của nữ diễn viên không chỉ đến từ những vai diễn có hình tượng dễ mến. Ngay cả khi kịch bản gây tranh luận hoặc nhân vật có những hành động khiến khán giả khó đồng tình, Đàm Tùng Vận vẫn có khả năng tạo được sự đồng cảm nhất định. Điều này phần nào cho thấy lợi thế của cô trong việc thể hiện tâm lý nhân vật và xây dựng mối liên kết với người xem.

Việc đứng thứ hai trong cuộc bình chọn phản ánh hình ảnh tương đối bền vững của Đàm Tùng Vận. Thay vì chỉ dựa vào độ nổi tiếng nhất thời, cô tạo dựng thiện cảm qua nhiều dự án và duy trì phong cách diễn xuất riêng trong suốt quá trình hoạt động.

1. Dương Tử

Dương Tử đứng đầu cuộc bình chọn và được xem là một trong những nữ diễn viên có sức hút ổn định của màn ảnh Hoa ngữ. Xuất thân là diễn viên nhí, cô từng ghi dấu với bộ phim gia đình Nhà Có Trai Có Gái. Khi trưởng thành, Dương Tử tiếp tục xây dựng sự nghiệp bằng nhiều tác phẩm nổi bật như Hương Mật Tựa Khói Sương và Cá Mực Hầm Mật.

Lợi thế của Dương Tử nằm ở khả năng diễn xuất, sự linh hoạt khi hóa thân vào nhiều kiểu nhân vật và cách xây dựng hình ảnh gần gũi. Cô cũng được đánh giá là có khả năng lựa chọn kịch bản phù hợp, nhờ đó các dự án tham gia thường nhận được sự chú ý. Qua nhiều năm, nữ diễn viên dần tạo dựng được niềm tin nhất định từ khán giả đối với những tác phẩm mới.

Trong bối cảnh không ít phim được đầu tư lớn nhưng vẫn gặp khó khăn khi lên sóng, các dự án của Dương Tử nhìn chung duy trì được sức hút. Mùa đầu tiên của Trường Tương Tư từng tạo hiệu ứng đáng kể vào năm 2023. Những tác phẩm cổ trang gần đây như Quốc Sắc Phương Hoa và Gia Nghiệp cũng tiếp tục đưa tên tuổi cô trở lại tâm điểm chú ý.

Kết quả bình chọn cho thấy sức hút của một nữ diễn viên không chỉ được quyết định bởi độ nổi tiếng hay lượng người hâm mộ. Bên cạnh ngoại hình và diễn xuất, hình ảnh trước công chúng, khả năng lựa chọn kịch bản cùng sự ổn định trong hoạt động nghệ thuật cũng góp phần tạo nên thiện cảm lâu dài. Dương Tử đứng đầu nhờ sự kết hợp giữa năng lực diễn xuất, những tác phẩm có sức lan tỏa và hình ảnh gần gũi. Trong khi đó, Đàm Tùng Vận xếp thứ hai với lợi thế về nét diễn tự nhiên và khả năng tạo sự đồng cảm. Địch Lệ Nhiệt Ba và Lý Thấm cũng góp mặt trong nhóm đầu, cho thấy những nữ diễn viên có phong cách khác nhau vẫn có thể xây dựng chỗ đứng riêng trong lòng khán giả.

Dù đây chỉ là kết quả từ một cuộc bình chọn trực tuyến, danh sách phần nào phản ánh cách công chúng nhìn nhận các mỹ nhân 90 của màn ảnh Hoa ngữ. Sau cùng, thiện cảm của khán giả không chỉ đến từ một vai diễn thành công mà còn được bồi đắp qua thời gian, bằng những lựa chọn nghề nghiệp và dấu ấn mà mỗi diễn viên để lại.