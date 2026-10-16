Top 8 bộ phim Hoa ngữ sẽ tiếc nếu bỏ lỡ: Lan Hương Như Cố dẫn đầu

Thời gian gần đây, màn ảnh Hoa ngữ liên tục xuất hiện những bộ phim thuộc nhiều thể loại khác nhau, từ cổ trang giàu chất thơ đến tình cảm dân quốc nhiều biến cố và chính kịch đô thị đậm màu sắc drama. Trong đó, Lan Hương Như Cố do Đàm Tùng Vận đóng chính gây chú ý nhờ bối cảnh cổ kính, còn Ngọc Điệm Thu với sự tham gia của Thừa Lỗi theo đuổi mô-típ tình yêu ngược tâm quen thuộc. Bên cạnh đó, La Vân Hi cũng trở lại với bộ phim cổ trang trinh thám Mị Ảnh Thần Bộ. Dưới đây là 8 tác phẩm đáng chú ý dành cho khán giả yêu thích phim Hoa ngữ.

1. Lan Hương Như Cố

Đàm Tùng Vận và Lưu Học Nghĩa trong phim cổ trang Lan Hương Như Cố, tác phẩm gây chú ý nhờ bối cảnh cổ kính và câu chuyện về hành trình đổi đời của nữ chính. Ảnh: Disney+

Phim không đẩy nhanh những tình tiết kịch tính ngay từ đầu mà dành thời gian xây dựng hoàn cảnh của nữ chính. Khi Thẩm Gia Lan bước chân vào phủ họ Lâm với thân phận nha hoàn, câu chuyện dần mở rộng qua những mối quan hệ phức tạp giữa các nhân vật nữ, mỗi người đều mang theo toan tính riêng. Nhịp kể chậm rãi ban đầu có thể khiến khán giả cần kiên nhẫn, nhưng càng theo dõi, câu chuyện càng bộc lộ sức hút.

Điểm nổi bật của Lan Hương Như Cố nằm ở bối cảnh cổ kính, cách xây dựng tuyến nhân vật và những mâu thuẫn được triển khai có chiều sâu. Không ít khán giả liên tưởng tác phẩm đến Hồng Lâu Mộng bởi không khí gia tộc cùng những mối quan hệ đan xen, để lại nhiều dư âm sau mỗi diễn biến.

Phim kể về Thẩm Gia Lan và Lâm Cẩm Kỳ từng đính ước với nhau. Tuy nhiên, biến động chính trường khiến gia tộc họ Thẩm bị thảm sát. Để bảo toàn bản thân, nhà họ Lâm chuyển sang kết thân với gia tộc họ Triệu, vốn đang có thế lực trong triều đình. May mắn sống sót, Gia Lan đổi tên thành Hứa Lan Hương và trở thành nha hoàn cấp thấp trong phủ họ Lâm. Không cam chịu số phận, cô từng bước giành được tình cảm của Lâm Cẩm Kỳ, đồng thời xây dựng lòng tin với gia tộc này, chủ động nắm giữ vận mệnh của mình.

2. Ngọc Điệm Thu

Ngọc Điện Thu là bộ phim tình cảm dân quốc khai thác mối quan hệ giữa một thiếu soái quyền lực và nữ sinh kiên cường. Ảnh: Mango TV

Tác phẩm sử dụng nhiều mô-típ quen thuộc của dòng tiểu thuyết ngôn tình như tình yêu chiếm hữu, hôn nhân sắp đặt và những mối quan hệ đầy giằng xé. Với khán giả đã quen thuộc với các bộ phim ngắn có tiết tấu nhanh và tình tiết dồn dập, Ngọc Điệm Thu có thể chưa tạo được cảm giác đủ mới mẻ. Dù vậy, phim vẫn ghi điểm nhờ phần hình ảnh chỉn chu, bầu không khí dân quốc được tái hiện tương đối rõ nét và cách triển khai câu chuyện có tính liên kết.

Thừa Lỗi cũng là một trong những điểm thu hút của tác phẩm. Nam diễn viên đảm nhận vai thiếu soái Ngu Sướng Hiên, nhân vật có vẻ ngoài lịch lãm nhưng ẩn chứa nhiều toan tính. Hình tượng này giúp anh thể hiện nét quyến rũ pha lẫn sự nguy hiểm, tạo nên sức hút riêng trong mối quan hệ với nữ chính.

Câu chuyện bắt đầu khi Ngu Sướng Hiên gặp Diệp Bình Quân, nữ sinh bị cuốn vào một vụ ám sát trong lúc tìm cách xoay xở tiền chữa bệnh cho mẹ. Hai người lập giao ước phá án trong vòng 10 ngày. Ngu Sướng Hiên nhân cơ hội tiếp cận cô, đồng thời che giấu những tính toán liên quan đến kế hoạch quân sự. Tuy nhiên, trong quá trình tiếp xúc, tình cảm thật sự dần nảy sinh giữa họ.

Biến động thời cuộc khiến cả hai buộc phải kết hôn, nhưng cái chết bi thảm của mẹ Diệp Bình Quân tiếp tục đẩy mối quan hệ vào bi kịch. Cuối cùng, họ chia tay để đi theo những con đường riêng trong hành trình cứu nước. Nhiều năm sau, cuộc tái ngộ mở ra những diễn biến mới cho chuyện tình còn dang dở.

3. Mỹ Nhân Dư

Nếu yêu thích những câu chuyện tình cảm đô thị nhiều cú ngoặt, Mỹ Nhân Dư là lựa chọn đáng cân nhắc. Bộ phim gây chú ý nhờ hàng loạt tình tiết kịch tính xoay quanh hôn nhân, ngoại tình, lừa dối và cuộc chiến giành lại tài sản. Ảnh: Tencent

Nhân vật chính Dư Mộng vốn là tiểu thư nhà giàu, tưởng như có cuộc sống hôn nhân viên mãn. Tuy nhiên, vào dịp kỷ niệm 5 năm ngày cưới, cô phát hiện chồng mình là Địch Lập Nhân đã giăng bẫy trong chính cuộc hôn nhân này. Đáng nói, anh ta còn cấu kết với vợ cũ để từng bước xâm nhập gia đình Dư Mộng, thậm chí đưa người phụ nữ kia vào nhà dưới danh nghĩa bảo mẫu nhằm âm thầm chiếm đoạt tài sản.

Sau cú sốc, Dư Mộng tìm đến luật sư ly hôn nổi tiếng Tiêu Húc để bắt đầu kế hoạch phản công. Nhịp phim nhanh, các tình tiết liên tục nối tiếp nhau từ phát hiện ngoại tình đến thu thập chứng cứ và đối đầu, tạo cảm giác cuốn hút dù một số tình huống khó tránh khỏi sự cường điệu.

Bên cạnh câu chuyện báo thù, tuyến tình cảm giữa Lý Nhất Đồng và Thường Hoa Sâm cũng là điểm được chú ý. Trong khi đó, Kiều Chấn Vũ đảm nhận vai người chồng phản bội, khiến nhân vật trở thành tâm điểm của nhiều tình tiết gây ức chế cho người xem. Chính những mâu thuẫn gay gắt và màn lật ngược tình thế liên tục giúp Mỹ Nhân Dư phù hợp với khán giả yêu thích dòng phim drama đô thị.

4. Tôi Không Phải Đại Sư

Giữa nhiều bộ phim cùng thời điểm phát sóng, Tôi Không Phải Đại Sư có thể chưa tạo được độ phủ sóng tương xứng với dàn diễn viên, nhưng vẫn là tác phẩm đáng chú ý dành cho người yêu thích dòng phim dân quốc pha màu sắc huyền bí.

Phim sở hữu tiết tấu tương đối nhanh, kết hợp những yếu tố kinh dị mang màu sắc văn hóa phương Đông. Khán giả từng yêu thích Lý Hiện trong Hà Thần có thể tìm thấy nét tương đồng ở không khí bí ẩn và cách câu chuyện khai thác những hiện tượng khó lý giải.

Lý Hiện và Lý Nhất Đồng vào vai một cặp vợ chồng nhưng không hoàn toàn đứng về cùng một phía. Mối quan hệ giữa họ vừa có tình cảm, vừa tồn tại sự đấu trí và nghi ngờ, tạo nên sức căng cho cả tuyến tình yêu lẫn mạch truyện chính. Bộ phim được chấm 7,3 điểm trên Douban.

Nội dung xoay quanh Thượng Quan Thành Minh, thiếu gia giàu có ở vùng Giang Chiết. Sau khi gia tộc bị phái Thiên Tướng giăng bẫy dẫn đến thảm sát, anh phải đổi tên để ẩn náu, đồng thời bái người thầy tàn tật Kim Bất Hoán làm sư phụ. Trong quá trình đó, anh và người vợ Giang Phi Yến liên tục đấu trí, tìm cách vạch trần âm mưu của đối phương.

Thông qua hàng loạt màn lừa đảo được dàn dựng tinh vi, các nhân vật dần bóc trần những thủ đoạn lợi dụng tín ngưỡng và thuật số, bao gồm chiêu trò về sự giáng thế của tiên đồng. Hành trình phá giải bí mật của phái Thiên Tướng tạo nên màu sắc riêng cho bộ phim.

5. Hoa Khai Cẩm Tú

Hoa Khai Cẩm Tú là một trong những bộ phim cổ trang được đánh giá tích cực trong năm 2026, với điểm số 7,2 trên Douban. Tác phẩm được chú ý nhờ bối cảnh, tạo hình mang đậm nét cổ điển cùng cách xây dựng câu chuyện không chỉ giới hạn trong những mâu thuẫn gia đình. Ảnh: Tencent

Bộ phim khai thác yếu tố đấu đá nội trạch quen thuộc của dòng phim cổ trang, nhưng nữ chính không bị bó buộc hoàn toàn trong những cuộc tranh giành hậu viện. Kịch bản được triển khai tương đối chắc chắn, nhân vật có nét riêng và hành trình phát triển tạo được cảm giác mới mẻ. Nhờ đó, tác phẩm được đánh giá tích cực hơn một số bộ phim ngôn tình cổ trang khác trong cùng năm.

Câu chuyện xoay quanh Triệu Lăng, một người buôn muối lậu có tính cách hào sảng, trọng tình nghĩa và mang nhiều hoài bão dù xuất thân giang hồ. Anh gặp Phó Đình Vân, tiểu thư danh môn bị vu oan có quan hệ bất chính, rồi cùng cô rơi vào cảnh phải bỏ trốn.

Trong hành trình chạy trốn, cả hai liên tục đối mặt với những thử thách đến từ gia tộc và triều đình. Những biến cố buộc họ phải cùng nhau tìm cách sinh tồn, đồng thời đấu tranh với số phận đã được sắp đặt. Từ mối quan hệ bắt đầu trong hoàn cảnh bất đắc dĩ, hai nhân vật dần xây dựng sự tin tưởng và viết nên câu chuyện tình yêu của riêng mình.

6. Mị Ảnh Thần Bộ

La Vân Hi tiếp tục trở lại với dòng phim cổ trang qua Mị Ảnh Thần Bộ, tác phẩm kết hợp yếu tố trinh thám với chất liệu văn hóa dân gian và màu sắc kinh dị phương Đông. Ảnh: iQIYI

Bên cạnh La Vân Hi, phim còn có sự tham gia của Phương Dật Luân, Thẩm Vũ Khiết, cùng các diễn viên phụ như Từ Chính Khê và Diệp Tổ Tân. Một trong những điểm đáng chú ý của bộ phim là cách sử dụng những yếu tố văn hóa truyền thống như con rối, hí Nuo, múa rối bóng và thuật Ngũ hành, Bát quái để xây dựng bầu không khí kỳ bí. Phần hình ảnh được đầu tư kỹ lưỡng, tạo nên những khung cảnh có tính thẩm mỹ và mang nét đặc trưng của dòng phim trinh thám cổ trang.

Dù vậy, cách dẫn dắt câu chuyện chưa phải lúc nào cũng đủ sức giữ chân người xem. Một số tình tiết được triển khai tương đối an toàn, khiến hành trình tìm kiếm sự thật chưa tạo được cảm giác hồi hộp xuyên suốt. Tuy nhiên, bộ phim vẫn nhận được phản hồi khá tích cực từ một bộ phận khán giả, trong đó có những người cho rằng càng theo dõi càng bị cuốn vào các vụ án.

Lấy bối cảnh triều đại Đại Thế vào năm Hồng Vận thứ 37, phim kể về Lê Tư, được biết đến với danh xưng Thanh Dương công tử. Để điều tra chân tướng cái chết của Tứ hoàng tử, anh tìm cách thâm nhập Thần Bộ Ty và gặp gỡ Bạch Trân Châu, nữ ngỗ tác hàng đầu thiên hạ, Mông Nhuệ, người được gọi là Quỷ Bộ nhờ võ nghệ xuất chúng, cùng nữ chưởng ty Hiên Viên Thiện. Cả nhóm lần lượt điều tra những vụ án kỳ dị như Ma La thế ngoại, Ma Hạp Huyễn Ngục và Tiên Thi Thương Lâu. Mỗi vụ án mở ra một tầng bí mật mới, đẩy các nhân vật vào cuộc đối đầu với những thế lực khó lường.

7. Tước Cốt

Tước Cốt là bộ phim cổ trang từng nhận được phản hồi tích cực trong mùa phim hè năm 2026, nhưng có nguy cơ bị khán giả bỏ qua do không phát hành trên Netflix. Tác phẩm khai thác mô-típ cưới trước yêu sau, một chủ đề quen thuộc nhưng vẫn có sức hút nếu được triển khai với tiết tấu hợp lý. Ảnh: iQIYI

Phim ghi điểm nhờ diễn biến tương đối nhanh, hạn chế kéo dài những tình tiết không cần thiết. Sự kết hợp giữa Hầu Minh Hạo và Ái Mễ cũng tạo được phản ứng tích cực, đặc biệt ở những phân đoạn hai nhân vật dần thay đổi cách nhìn về đối phương.

Dù một số chi tiết trong kịch bản chưa thực sự chặt chẽ nếu phân tích quá kỹ, câu chuyện vẫn có khả năng giữ chân người xem nhờ các bí mật liên quan đến thân thế và những âm mưu chốn triều đình. Đây là lựa chọn phù hợp với khán giả muốn tìm một bộ phim cổ trang thiên về tình cảm, có yếu tố hôn nhân sắp đặt và hành trình đồng hành giữa hai nhân vật chính.

Tước Cốt xoay quanh Tiêu Vô Y, thế tử phủ Tĩnh An vương, và Tạ Gia Ngư, người bị ép gả vào phủ với thân phận trắc phi của thế tử. Ban đầu, mối quan hệ giữa hai người được xây dựng trên sự ràng buộc và những toan tính riêng. Tuy nhiên, khi cùng nhau giải mã bí ẩn về thân thế và đối mặt với âm mưu chính trường, họ dần trở thành những người đồng hành đáng tin cậy.

Từ cuộc hôn nhân không xuất phát từ tình yêu, Tiêu Vô Y và Tạ Gia Ngư từng bước xây dựng sự gắn bó, cuối cùng sẵn sàng sát cánh bên nhau giữa những biến cố sinh tử.

8. Vân Tước Khiếu Thiên Lục

Trong số những bộ phim được giới thiệu, Vân Tước Khiếu Thiên Lục là trường hợp đáng chú ý khi sở hữu phản hồi tích cực nhưng chưa tạo được sức nóng rộng rãi. Tác phẩm lấy kinh kịch làm chủ đề trung tâm, tập trung khắc họa hành trình trưởng thành của một nghệ sĩ trẻ trong môi trường sân khấu đầy cạnh tranh. Ảnh: Mango TV

Phim kể về Mạnh Kim Phúc, chàng trai 18 tuổi vừa hoàn thành quá trình học nghề. Từ vai võ sửu đến võ sinh rồi lão sinh, anh từng bước tìm được chỗ đứng trong giới kinh kịch Bắc Kinh. Xuất thân nghèo khó, không có thiên phú quá nổi bật, Mạnh Kim Phúc phải vượt qua nhiều trở ngại để trở thành một nghệ sĩ có tiếng.

Không sở hữu dàn diễn viên lưu lượng hay khai thác đề tài thị trường dễ tạo hiệu ứng, bộ phim vì thế khó thu hút sự chú ý của số đông. Tuy nhiên, những khán giả đã theo dõi tác phẩm lại đánh giá cao cách xây dựng câu chuyện và chiều sâu của các nhân vật.

Kịch bản được đầu tư trong khoảng 12 năm, lấy cảm hứng từ cuộc đời của nghệ thuật gia kinh kịch Đàm Hâm Bồi. Tác phẩm kết hợp kiến thức về sân khấu truyền thống với những cuộc đấu đá, mâu thuẫn và bức tranh đa dạng về con người trong giới nghệ thuật.

Một điểm sáng khác là sự góp mặt của các diễn viên gạo cội. Thay vì phụ thuộc vào sức hút của ngôi sao nổi tiếng, bộ phim đặt trọng tâm vào diễn xuất và quá trình khắc họa nhân vật. Nhờ đó, thế giới kinh kịch hiện lên với những con người có tham vọng, tổn thương, tình nghĩa và những lựa chọn khó khăn. Đây là tác phẩm đáng cân nhắc với khán giả muốn khám phá một góc nhìn khác về phim truyền hình Hoa ngữ ngoài dòng cổ trang tình cảm quen thuộc.