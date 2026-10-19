Top 7 phim Hoa ngữ giúp Hứa Khải khoe trọn sức hút màn ảnh

1. Em Đẹp Hơn Cả Ánh Sao

Hứa Khải vào vai Hàn Đình, chàng trai trẻ trở về Trung Quốc sau 10 năm du học tại Đức. Anh tình cờ gặp lại Kỷ Tinh (Đàm Tùng Vận), bạn học cũ mà mình thầm yêu từ lâu. Khi Kỷ Tinh quyết định nghỉ việc để khởi nghiệp, Hàn Đình trở thành người hỗ trợ cô, dù cả hai thường xuyên bất đồng quan điểm trong công việc.

Hàn Đình thực tế, am hiểu kinh doanh, còn Kỷ Tinh kiên định với lý tưởng riêng. Qua những lần va chạm, cả hai dần học cách tin tưởng và tôn trọng đối phương. Hứa Khải ghi điểm với hình tượng người đàn ông cuốn hút, trưởng thành và biết ủng hộ người mình yêu.

2. Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh

Trong phim, Hứa Khải đảm nhận vai Lục Tư Thành, đội trưởng lạnh lùng của đội tuyển thể thao điện tử ZGDX. Khi tuyển thủ chủ lực gặp chấn thương, đội tuyển chiêu mộ Đồng Dao (Trình Tiêu), nữ game thủ sở hữu kỹ năng xuất sắc. Ban đầu, Tư Thành không mấy hài lòng với thành viên mới, nhưng dần công nhận năng lực của cô.

Đồng Dao phải vượt qua nhiều định kiến trong môi trường thi đấu vốn do nam giới chiếm ưu thế. Bên cạnh những trận đấu căng thẳng, phim còn khắc họa hành trình trưởng thành và chuyện tình giữa hai nhân vật chính. Hứa Khải thể hiện khá trọn vẹn hình ảnh đội trưởng ngoài lạnh trong ấm, âm thầm quan tâm người mình yêu.

3. Thiên Cổ Quyết Trần

Bộ phim xoay quanh Thượng Cổ (Châu Đông Vũ), vị chân thần hy sinh bản thân trong một kiếp nạn kéo dài gần 60.000 năm. Sau khi tỉnh lại, nàng mất đi ký ức và trở thành Hậu Trì, không còn nhớ Bạch Quyết (Hứa Khải), người đã yêu nàng qua vô số năm tháng.

Để cứu người mình yêu, Bạch Quyết chấp nhận đánh đổi bản thân. Chỉ khi linh hồn chàng biến mất, Thượng Cổ mới nhớ lại chuyện tình trong quá khứ và quyết tâm chờ đợi ngày chàng trở về. Với câu chuyện tình yêu đan xen bi thương, phục trang cầu kỳ và bối cảnh kỳ ảo, bộ phim gây chú ý nhờ quy mô sản xuất. Hứa Khải thể hiện được sự sâu sắc của nhân vật Bạch Quyết qua ánh mắt và những giằng xé nội tâm.

4. Muốn Mãi Mãi Yêu

Hứa Khải vào vai Diêu Chí Minh, người thừa kế kiêm quản lý khách sạn, có tính cách thận trọng và khó đặt niềm tin vào người khác. Anh gặp Mạch Thừa Hoan (Dương Tử), cô gái muốn thoát khỏi sự kiểm soát của mẹ để tự quyết định cuộc đời. Những bất đồng trong công việc khiến cả hai thường xuyên tranh cãi.

Tuy nhiên, Chí Minh dần nhận ra quyết tâm của Thừa Hoan và thay đổi cách nhìn về cô. Từ những đồng nghiệp đối đầu, cả hai nảy sinh tình cảm, đồng thời học cách hỗ trợ nhau trưởng thành. Hứa Khải tiếp tục phát huy thế mạnh với hình tượng chàng trai giàu có, thông minh và có phần kiêu ngạo nhưng dần trở nên ấm áp.

5. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ

Hứa Khải hóa thân thành Đông Bá Tuyết Ưng, chàng trai có cuộc sống yên bình cho đến khi mẹ bị bắt cóc và gia tộc bị thế lực ma quỷ tấn công. Quyết tâm giải cứu mẹ, anh hợp sức với Dư Tĩnh Thu (Cổ Lực Na Trát) cùng các đồng đội bước vào hành trình chống lại thế lực hắc ám.

Đông Bá Tuyết Ưng là người chính trực, giàu lòng trắc ẩn và không ngừng rèn luyện bản thân. Qua quá trình sát cánh chiến đấu, anh và Tĩnh Thu dần nảy sinh tình cảm. Bộ phim gây chú ý nhờ thế giới kỳ ảo, bối cảnh hoành tráng và những màn hành động được dàn dựng công phu. Vai diễn cũng cho thấy hình ảnh mạnh mẽ, khác biệt của Hứa Khải so với các nhân vật tình cảm hiện đại.

6. Định Luật 80/20 Của Tình Yêu

Dương Mịch vào vai Tần Thi, nữ luật sư dựng lên câu chuyện mình đã kết hôn với Dương Hoa (Hứa Khải) để có cơ hội làm việc tại một công ty luật hàng đầu. Khi Dương Hoa xuất hiện, cả hai buộc phải phối hợp đóng giả vợ chồng. Tuy nhiên, những tình huống bất ngờ khiến kế hoạch dần trở nên phức tạp.

Từ một thỏa thuận có lợi cho cả hai, mối quan hệ giữa Tần Thi và Dương Hoa dần thay đổi. Cả hai phải đối diện với cảm xúc thật, đồng thời tìm cách cân bằng sự nghiệp và tình yêu. Hứa Khải tạo thiện cảm với hình tượng chàng trai có nội tâm riêng, dần mở lòng và học cách xây dựng mối quan hệ chân thành.

7. Diên Hi Công Lược

Diên Hi Công Lược là một trong những tác phẩm giúp Hứa Khải đến gần hơn với đông đảo khán giả. Trong phim, anh vào vai Phú Sát Phó Hằng, vị thị vệ thuộc gia tộc danh giá, có vẻ ngoài điển trai, tính cách điềm đạm và luôn giữ vững nguyên tắc. Phó Hằng đem lòng yêu Ngụy Anh Lạc (Ngô Cẩn Ngôn), cô cung nữ thông minh, mạnh mẽ đang tìm cách điều tra sự thật về cái chết của chị gái.

Tình cảm của Phó Hằng dành cho Anh Lạc trải qua nhiều trắc trở khi những ràng buộc trong cung đình và thân phận khiến cả hai khó đến được với nhau. Dù không phải nhân vật trung tâm duy nhất của câu chuyện, Phó Hằng vẫn tạo được dấu ấn nhờ hình tượng si tình, chính trực và sẵn sàng hy sinh vì người mình yêu. Vai diễn này góp phần đưa tên tuổi Hứa Khải trở thành gương mặt được chú ý của màn ảnh Hoa ngữ.