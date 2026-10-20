Top 7 phim Hoa ngữ đang dẫn đầu bảng xếp hạng iQIYI

Thị trường phim truyền hình Hoa ngữ tháng 10/2026 tiếp tục sôi động với sự góp mặt của nhiều tác phẩm thuộc các thể loại khác nhau. Từ những câu chuyện tình yêu trắc trở trong bối cảnh dân quốc đến các màn phá án kỳ bí và cuộc đấu trí chốn hoàng cung, mỗi bộ phim mang đến một màu sắc riêng. Đáng chú ý, bên cạnh những dự án mới ra mắt, các tác phẩm kinh điển vẫn góp mặt trong danh sách được khán giả quan tâm trên iQIYI.

1. Ngọc Điệm Thu

Ngọc Điệm Thu có sự tham gia của Thừa Lỗi và Từ Nhược Hàm, lấy bối cảnh Trung Quốc những năm 1920 đầy biến động. Phim phát sóng từ ngày 12/10/2026, kết hợp câu chuyện tình cảm với những âm mưu quân sự và biến cố thời cuộc. Nhân vật Diệp Bình Quân là nữ sinh nghèo cần tiền chữa bệnh cho mẹ. Trong ngày đầu làm việc tại khách sạn Tương Tây, cô vô tình bị cuốn vào vụ ám sát nhằm vào Ngu Sưởng Hiên, thiếu gia xuất thân từ gia đình quân phiệt, rồi bị nghi ngờ là kẻ chủ mưu. Để tự cứu mình, Bình Quân đặt cược rằng cô có thể tìm ra hung thủ thật sự trong vòng 10 ngày. Từ thỏa thuận ban đầu nhằm phục vụ mục đích riêng, mối quan hệ giữa hai người dần chuyển thành tình cảm phức tạp. Tuy nhiên, Bình Quân vẫn dành tình cảm cho người bạn thanh mai trúc mã Giang Học Đình, khiến chuyện tình với Sưởng Hiên liên tục gặp trở ngại. Phim khai thác mô-típ tình yêu nhiều trắc trở trong bối cảnh chiến tranh, đồng thời đặt các nhân vật trước lựa chọn giữa tình cảm cá nhân và trách nhiệm với đất nước.

2. Mị Ảnh Thần Bộ

Ra mắt ngày 2/10/2026, Mị Ảnh Thần Bộ đưa khán giả vào thế giới cổ trang kết hợp huyền nghi, giả tưởng và phá án. Bộ phim có sự góp mặt của La Vân Hi, Phương Dật Luân và Thẩm Vũ Khiết, xoay quanh những vụ án kỳ bí đe dọa sự ổn định của triều đình. Câu chuyện diễn ra dưới vương triều Đại Thế, khi thế lực Li La từng bị tiêu diệt bất ngờ trỗi dậy, sử dụng Ngũ Tuyệt Quỷ Thuật để thực hiện âm mưu chống lại triều đình. Lê Tư, người đứng đầu Thần Bộ Ty, bí mật xây dựng một nhóm phá án đặc biệt nhằm điều tra sự việc. Đồng hành cùng anh là Bạch Trân Châu, nữ pháp y có năng lực chuyên môn, và Mông Duệ, cao thủ võ lâm mang mối thù sâu nặng. Ba nhân vật phối hợp giải quyết các vụ án liên quan đến những hiện tượng khó lý giải, từng bước tiến gần hơn đến bí mật của thế lực đứng sau. Sự kết hợp giữa phá án, võ thuật và yếu tố siêu nhiên tạo nên hướng tiếp cận khác biệt so với những bộ phim cổ trang chủ yếu tập trung vào tình cảm hoặc tranh đấu hậu cung.

3. Nhất Âu Xuân

Với sự tham gia của Hứa Khải và Châu Dã, Nhất Âu Xuân khai thác hành trình phục thù của một nữ nhân vật giữa những cuộc đấu đá gia tộc và biến động quyền lực. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Vưu Tứ Tỷ, kết hợp yếu tố tình cảm với câu chuyện tìm kiếm công lý. Tạ Thanh Viên sớm mất mẹ, trong khi gia đình Thẩm Nhuận gặp biến cố khiến anh bị đày đến biên ải. Hai người gặp nhau khi cùng rơi vào hoàn cảnh khó khăn, nương tựa vào nhau và trao lời hẹn ước gắn với một đồng tiền bạc. Nhiều năm sau, Thanh Viên trở về Tạ gia với mục tiêu điều tra cái chết oan khuất của mẹ. Cô sử dụng sự thông minh và khả năng tính toán để đối mặt với những mối quan hệ phức tạp trong gia tộc. Trong khi đó, Thẩm Nhuận đã trở thành trọng thần trong triều đình, đảm nhận nhiệm vụ thanh trừng tham nhũng. Cuộc hội ngộ diễn ra giữa lúc các gia tộc quyền quý liên tục tranh giành lợi ích. Ban đầu, hai người thăm dò và tận dụng khả năng của đối phương để đạt mục đích riêng, nhưng dần trở thành chỗ dựa của nhau. Tình cảm trong phim vì thế gắn liền với hành trình đòi lại công bằng, thay vì chỉ xoay quanh những hiểu lầm lãng mạn.

4. Trục Ngọc

Trục Ngọc có sự tham gia của Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi, kết hợp chuyện tình yêu với những âm mưu quyền lực, mối thù kéo dài nhiều năm và cuộc chiến bảo vệ đất nước. Phàn Trường Ngọc là cô gái bán thịt sớm mồ côi cha mẹ, phải tự mình gánh vác gia đình và đối mặt với định kiến xã hội. Trong một đêm tuyết lớn, cô cứu Tạ Chinh, vị hầu gia đang che giấu thân phận để điều tra vụ thảm sát gia tộc xảy ra 17 năm trước. Vì những toan tính riêng, cả hai quyết định bước vào cuộc hôn nhân giả: Trường Ngọc cần một chỗ dựa để bảo vệ gia sản, còn Tạ Chinh muốn có vỏ bọc thuận lợi cho kế hoạch điều tra. Tuy nhiên, những lần cùng trải qua hiểm nguy khiến quan hệ giữa họ dần thay đổi. Khi chiến tranh bùng nổ, Trường Ngọc không chỉ đứng phía sau chờ đợi mà còn chủ động bước ra chiến trường tìm chồng. Trong khi đó, Tạ Chinh phải đối diện với thân phận thật và những bí mật của quá khứ. Bộ phim xây dựng hình tượng nữ chính mạnh mẽ, đồng thời kết hợp chuyện tình cảm với hành trình trưởng thành và lựa chọn trách nhiệm của các nhân vật.

5. Giây Phút Ấy Vượt Quá Giới Hạn

Giây Phút Ấy Vượt Quá Giới Hạn mang màu sắc tình cảm dân quốc với những mối quan hệ phức tạp trong gia tộc quyền thế. Phim có sự tham gia của Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên, xoay quanh tình yêu bị ngăn cản bởi thân phận, thù hận và những bí mật kéo dài qua nhiều năm. Mộ Dung Thanh Dịch là con trai út của một gia đình quân phiệt, từng chịu nhiều ngược đãi sau khi bị tráo đổi thân phận từ nhỏ. Trong thời gian bỏ trốn, anh được Nhậm Tố Tố cứu giúp, nhưng hành động này vô tình đẩy gia đình cô vào bi kịch. Sau khi trưởng thành, hai người gặp lại và nảy sinh tình cảm sâu đậm, song Tố Tố buộc phải giả chết để cứu người khác. Ba năm sau, cô trở lại Thượng Hải với thân phận chị dâu tương lai của Thanh Dịch nhằm điều tra vụ án trong quá khứ. Mối quan hệ giữa hai người từ đó rơi vào tình thế khó xử, khi tình yêu đan xen với oán hận và những toan tính không thể nói thành lời. Tác phẩm tập trung khai thác tâm lý nhân vật trong hoàn cảnh tình cảm bị chi phối bởi những ràng buộc gia đình và thời cuộc. Cái kết bi kịch càng nhấn mạnh sự khắc nghiệt của bối cảnh dân quốc, nơi lựa chọn cá nhân phải đối mặt với những biến cố vượt ngoài khả năng kiểm soát.

6. Bộ Bộ Kinh Tâm

Lên sóng lần đầu năm 2011, Bộ Bộ Kinh Tâm vẫn được khán giả tìm xem nhờ câu chuyện xuyên không kết hợp cung đấu và tình yêu bi thương. Phim có sự tham gia của Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long, chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Đồng Hoa. Nhân vật Trương Hiểu, một cô gái hiện đại, bất ngờ xuyên không về thời nhà Thanh sau một tai nạn. Trong thân phận Mã Nhĩ Thái Nhược Hy, cô sống giữa hoàng cung dưới thời vua Khang Hy, nơi các hoàng tử cạnh tranh quyết liệt để giành ngôi báu. Mang tư duy của người hiện đại và biết trước những biến cố lịch sử, Nhược Hy cố gắng tránh xa cuộc tranh giành quyền lực. Tuy nhiên, những mối quan hệ với các hoàng tử khiến cô dần bị cuốn vào vòng xoáy cung đình. Tình cảm của cô với Bát a ca và sau đó là Tứ a ca, người trở thành vua Ung Chính, đều phải đối diện với những lựa chọn khó khăn. Điểm nổi bật của bộ phim nằm ở cách kết hợp yếu tố xuyên không với bi kịch lịch sử. Nhược Hy không thể thay đổi hoàn toàn những sự kiện đã biết, còn tình yêu của cô liên tục bị thử thách bởi quyền lực và số phận. Sau nhiều năm, tác phẩm vẫn được nhắc đến như một đại diện tiêu biểu của dòng phim cổ trang tình cảm buồn.

7. Khanh Khanh Nhật Thường

Khác với những tác phẩm tập trung vào tranh quyền đoạt vị hoặc tình yêu bi kịch, Khanh Khanh Nhật Thường mang đến không khí nhẹ nhàng với câu chuyện gia đình, tình chị em và cuộc sống thường nhật. Bộ phim lên sóng cuối năm 2022, có sự tham gia của Bạch Kính Đình và Điền Hi Vi. Lấy bối cảnh thế giới giả tưởng gồm chín Xuyên, phim xoay quanh Lý Vi, cô gái đến từ Ký Xuyên nghèo khó được đưa đến Tân Xuyên tham gia đại hội tuyển chọn hôn phối. Không có tham vọng bước chân vào gia đình quyền thế, cô chỉ mong sớm trở về quê nhà và tìm cách để mình bị loại. Trái với mong muốn của Lý Vi, lục thiếu chủ Doãn Tranh lại lựa chọn cô làm trắc phu nhân. Từ cuộc hôn nhân không xuất phát từ tình yêu, hai người dần thấu hiểu nhau qua những tình huống đời thường, đặc biệt là niềm yêu thích ẩm thực của Lý Vi. Bên cạnh chuyện tình của cặp đôi chính, phim dành nhiều thời lượng khắc họa tình cảm giữa những người phụ nữ trong gia đình hoàng tộc. Các nhân vật cùng hỗ trợ nhau trưởng thành và tìm cách thay đổi những quy tắc bất công. Cách tiếp cận hài hước, ấm áp giúp tác phẩm trở thành lựa chọn khác biệt giữa nhiều bộ phim cổ trang nặng về mưu mô và thù hận.

Sự góp mặt của bảy bộ phim cho thấy danh sách được khán giả quan tâm trên iQIYI có sự đan xen giữa tác phẩm mới và những bộ phim đã phát hành từ nhiều năm trước. Trong khi các dự án mới thu hút người xem bằng câu chuyện phá án, quyền mưu và tình yêu nhiều thử thách, những tác phẩm như Bộ Bộ Kinh Tâm hay Khanh Khanh Nhật Thường vẫn có sức hút nhờ dấu ấn riêng về cảm xúc và cách xây dựng nhân vật.