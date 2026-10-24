Top 7 mẫu máy sấy quần áo cho trẻ em đáng cân nhắc, có mẫu dưới 7 triệu đồng

Dưới đây là 7 mẫu máy sấy thuộc nhiều phân khúc, được lựa chọn dựa trên thông tin sản phẩm, khối lượng sấy và các tính năng có thể hữu ích khi chăm sóc quần áo trẻ nhỏ.

Casper TD-72VWD

Giá tham khảo: 6,39 triệu đồng.

Máy sấy thông hơi Casper TD-72VWD có khối lượng sấy 7,2 kg, phù hợp để tham khảo với gia đình ít thành viên hoặc có nhu cầu làm khô quần áo trẻ nhỏ mỗi ngày.

Sản phẩm được trang bị 16 chế độ sấy, hỗ trợ xử lý nhiều loại vải như cotton và sợi tổng hợp. Chức năng Refresh giúp làm mới quần áo, hỗ trợ giảm mùi khó chịu trong một số trường hợp. Máy cũng có khóa trẻ em để hạn chế việc vô tình thay đổi chương trình khi thiết bị đang hoạt động.

Điểm cần cân nhắc là máy sử dụng công nghệ thông hơi, do đó cần bố trí đường thoát khí nóng đúng hướng dẫn. Đây là lựa chọn phù hợp với gia đình ưu tiên chi phí đầu tư ban đầu.

Máy sấy thông hơi Casper TD-72VWD

Casper TD-80CGB

Giá tham khảo: 8,99 triệu đồng.

Casper TD-80CGB là máy sấy quần áo ngưng tụ có khối lượng sấy 8 kg, đáp ứng nhu cầu giặt giũ của nhiều gia đình có trẻ nhỏ. Máy được trang bị cảm biến Humi Sensor để nhận biết độ ẩm quần áo và điều chỉnh thời gian sấy phù hợp.

Với 16 chương trình sấy, người dùng có thể lựa chọn chế độ theo từng loại đồ. Chức năng chống nhăn Anti-Crease giúp hạn chế nếp nhăn khi quần áo chưa được lấy ra ngay sau chu trình.

Công nghệ ngưng tụ giúp máy thu gom nước vào khay chứa, không cần lắp đường thoát khí nóng như máy sấy thông hơi. Người dùng vẫn cần đổ nước và vệ sinh thiết bị định kỳ để máy hoạt động ổn định.

Electrolux UltimateCare EDV904H3WC

Giá tham khảo: 10,79 triệu đồng.

Với khối lượng sấy 9 kg, Electrolux UltimateCare EDV904H3WC là lựa chọn đáng cân nhắc với gia đình có nhu cầu sấy nhiều quần áo trong một lần.

Máy sử dụng công nghệ thông hơi và có cảm biến SmartSensors hỗ trợ theo dõi độ ẩm, điều chỉnh thời gian vận hành. Cơ chế lồng sấy đảo chiều ReverseTumbling giúp quần áo ít xoắn rối hơn trong quá trình sấy.

Sản phẩm còn có chương trình Hygiene theo thông tin nhà sản xuất, hướng đến nhu cầu xử lý quần áo cần vệ sinh kỹ hơn. Trước khi lựa chọn, cha mẹ nên kiểm tra điều kiện sử dụng của chương trình này, đặc biệt với quần áo sơ sinh mỏng hoặc các chất liệu có yêu cầu chăm sóc riêng.

Máy phù hợp với gia đình có vị trí lắp đặt đáp ứng yêu cầu thoát khí và muốn có sức chứa tương đối lớn.

Toshiba TD-K90MEV(SK)

Giá tham khảo: 10,49 triệu đồng.

Máy sấy quần áo Toshiba TD-K90MEV(SK) có khối lượng sấy 8 kg và sử dụng công nghệ ngưng tụ, giúp người dùng linh hoạt hơn trong việc bố trí thiết bị mà không cần đường ống thoát khí nóng ra ngoài.

Máy có 12 chương trình sấy, kết hợp công nghệ Inverter và cảm biến SenseDry để theo dõi độ ẩm quần áo. Chức năng Anti-Crease hỗ trợ giảm nhăn sau chu trình, nhờ đó cha mẹ bớt thời gian xử lý quần áo trước khi cất.

Với gia đình có trẻ nhỏ, ưu điểm đáng chú ý là khả năng sấy đồ trong không gian không thuận tiện lắp đặt ống thoát khí. Tuy nhiên, vẫn cần kiểm tra vị trí đặt máy, khả năng thoát nhiệt và việc vệ sinh bộ lọc theo hướng dẫn sử dụng.

Máy sấy quần áo Toshiba TD-K90MEV(SK)

Toshiba TD-BK110GHV(MK)

Giá tham khảo: 17,99 triệu đồng.

Toshiba TD-BK110GHV(MK) sử dụng công nghệ bơm nhiệt, có khối lượng sấy 10 kg và động cơ Origin Inverter. Đây là lựa chọn dành cho gia đình thường xuyên giặt nhiều đồ, đồng thời quan tâm đến hiệu quả sử dụng điện trong thời gian dài.

Máy được trang bị 12 chương trình sấy và công nghệ SenseDry hỗ trợ kiểm soát độ ẩm. Theo thông tin sản phẩm, thiết bị còn có công nghệ UV Sensitize hướng đến việc hỗ trợ xử lý vi sinh vật và mùi trên quần áo.

Tính năng kết nối ứng dụng TSmartLife giúp người dùng theo dõi và điều khiển máy từ xa. Dù vậy, công nghệ UV không đồng nghĩa với việc mọi bề mặt vải đều được khử khuẩn hoàn toàn; hiệu quả còn phụ thuộc vào thiết kế và điều kiện vận hành thực tế.

Electrolux UltimateCare EDH803J5SC

Giá tham khảo: 17,99 triệu đồng.

Nếu muốn đầu tư máy sấy bơm nhiệt nhưng không cần sức chứa quá lớn, Electrolux UltimateCare EDH803J5SC là một phương án đáng tham khảo.

Máy có khối lượng sấy 8 kg, sử dụng động cơ Inverter và tích hợp 13 chương trình sấy. Công nghệ SensiCare hỗ trợ nhận biết độ ẩm để điều chỉnh thời gian vận hành, góp phần hạn chế sấy quá lâu và bảo vệ sợi vải.

Sản phẩm còn có chương trình Hygiene được giới thiệu với khả năng hỗ trợ loại bỏ vi khuẩn và virus theo điều kiện thử nghiệm của nhà sản xuất. Cha mẹ nên kiểm tra hướng dẫn dành cho quần áo trẻ em trước khi sử dụng chương trình này.

Đây là lựa chọn phù hợp với gia đình ưu tiên công nghệ bơm nhiệt, khả năng kiểm soát độ ẩm và nhu cầu giặt sấy ở mức vừa phải.

LG DVHP50W

Giá tham khảo: 28,99 triệu đồng.

LG DVHP50W có khối lượng sấy 10,5 kg, sử dụng công nghệ Heat Pump và động cơ Dual Inverter. Dung tích lớn giúp gia đình có nhiều thành viên xử lý lượng quần áo đáng kể trong mỗi lần vận hành.

Máy được trang bị bộ lọc xơ vải kép và công nghệ Eco Hybrid nhằm hỗ trợ tối ưu thời gian hoặc mức tiêu thụ năng lượng tùy chế độ. Chương trình Allergy Care hướng đến nhu cầu giảm các tác nhân gây dị ứng trên quần áo theo điều kiện sử dụng được công bố.

Ngoài ra, khóa trẻ em giúp hạn chế thao tác ngoài ý muốn trên bảng điều khiển. Với mức giá thuộc phân khúc cao, sản phẩm phù hợp hơn với gia đình có nhu cầu sử dụng thường xuyên và muốn đầu tư thiết bị lâu dài.