Top 7 loại vũ khí nguy hiểm nhất thế giới với sức hủy diệt khủng khiếp

Trong một thế giới lý tưởng, chiến tranh sẽ không tồn tại và nhân loại cũng chẳng có nhiều lý do để phát triển những loại vũ khí được thiết kế nhằm hủy diệt sinh mạng trên quy mô khổng lồ. Đáng tiếc, xung đột đã trở thành một phần lặp đi lặp lại trong lịch sử loài người, thúc đẩy sự ra đời của những công nghệ ngày càng có sức tàn phá lớn.

Từ bom hạt nhân có khả năng san phẳng cả thành phố đến các tác nhân hóa học và chất nổ tiếp tục đe dọa dân thường ngay cả khi giao tranh đã kết thúc, hậu quả của một số loại vũ khí vượt xa phạm vi chiến trường. Mức độ tàn phá không chỉ được tính bằng số người thiệt mạng tức thời, mà còn thể hiện qua những tổn thất môi trường kéo dài, tình trạng mất nhà cửa, bệnh tật và nỗi đau đeo đẳng nhiều thế hệ.

Hiện không có bảng xếp hạng nào được toàn thế giới thống nhất về những loại vũ khí nguy hiểm nhất. Tuy nhiên, 7 loại vũ khí dưới đây nổi bật bởi tiềm năng hủy diệt và những hậu quả thảm khốc mà chúng có thể gây ra khi được sử dụng.

Vũ khí hạt nhân chỉ là một phần của bức tranh toàn cảnh. Các loại vũ khí sinh học, bom nhiệt áp và bom chùm cũng là những mối đe dọa nguy hiểm. Ảnh: IE.

1. Vũ khí hạt nhân

Rất ít loại vũ khí có thể sánh với sức công phá của bom hạt nhân. Chỉ một vụ nổ cũng có thể tạo ra sóng xung kích khổng lồ, nhiệt lượng cực lớn và bức xạ nguy hiểm, phá hủy các công trình trên diện rộng, đồng thời khiến hệ thống ứng phó khẩn cấp nhanh chóng quá tải. Những hậu quả này có thể kéo dài qua nhiều thế hệ.

Thiết bị hạt nhân có sức công phá lớn nhất từng được kích nổ là Tsar Bomba (bom Sa hoàng) của Liên Xô, thử nghiệm trên quần đảo Novaya Zemlya ngày 30/10/1961. Sức nổ ước tính của quả bom đạt 50 megaton TNT, tương đương khoảng 3.300 lần sức công phá của quả bom nguyên tử ném xuống Hiroshima.

Tuy nhiên, Tsar Bomba là thiết bị phục vụ thử nghiệm, không phải vũ khí được triển khai trong biên chế tác chiến. Mối đe dọa hiện nay đến từ hàng nghìn đầu đạn hạt nhân mà các quốc gia trên thế giới đang sở hữu. Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) ước tính, vào đầu năm 2025, 9 quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân có tổng cộng khoảng 12.241 đầu đạn.

2. Tên lửa đạn đạo liên lục địa

Tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) là phương tiện mang và triển khai đầu đạn, chứ bản thân nó không phải đầu đạn hạt nhân. Tuy nhiên, loại tên lửa này khiến vũ khí hạt nhân trở nên đặc biệt nguy hiểm khi cho phép chúng tấn công mục tiêu ở khoảng cách xuyên lục địa.

ICBM có khả năng mang đầu đạn hạt nhân bay hàng nghìn km. Một số mẫu được thiết kế để triển khai nhiều phương tiện hồi quyển có khả năng nhắm mục tiêu độc lập (MIRV). Công nghệ này cho phép một tên lửa mang theo nhiều đầu đạn, mỗi đầu đạn hướng tới một mục tiêu riêng biệt.

Sự kết hợp giữa tầm bắn liên lục địa, tốc độ rất cao và khả năng mang nhiều đầu đạn khiến các hệ thống tên lửa chiến lược trở thành một trong những loại vũ khí có ảnh hưởng sâu rộng nhất từng được phát triển. Sự tồn tại của chúng cũng làm gia tăng nguy cơ xung đột leo thang nhanh chóng trong các cuộc khủng hoảng, đặc biệt khi thời gian cảnh báo và phản ứng rất ngắn.

3. Vũ khí sinh học

Hậu quả của vũ khí sinh học có thể xuất hiện theo thời gian, gây áp lực rất lớn lên hệ thống y tế và cơ quan y tế công cộng. Ảnh: Getty.

Vũ khí sinh học biến vi sinh vật hoặc độc tố thành công cụ chiến tranh. Chúng có thể sử dụng vi khuẩn, virus hoặc các chất do sinh vật tạo ra, được chủ động phát tán nhằm gây bệnh hoặc giết người.

Bệnh than, dịch hạch và độc tố botulinum là những tác nhân sinh học đặc biệt đáng lo ngại đối với sức khỏe cộng đồng. Một số mối đe dọa sinh học rất khó kiểm soát bởi bệnh truyền nhiễm có thể lan rộng ra ngoài khu vực phơi nhiễm ban đầu, thậm chí dẫn đến dịch bệnh bùng phát.

Khác với một vụ nổ thông thường, cuộc tấn công bằng vũ khí sinh học có thể không được nhận diện ngay lập tức. Các triệu chứng và hậu quả có thể xuất hiện theo thời gian, gây áp lực rất lớn lên hệ thống y tế và cơ quan y tế công cộng.

Công ước Vũ khí Sinh học, có hiệu lực từ năm 1975, nghiêm cấm việc phát triển, sản xuất, sở hữu, chuyển giao, tàng trữ và sử dụng vũ khí sinh học cũng như vũ khí sử dụng độc tố.

4. Chất độc thần kinh trong vũ khí hóa học

Vũ khí hóa học sử dụng các chất độc để gây thương tích hoặc giết người. Trong số những tác nhân nguy hiểm nhất có các chất độc thần kinh như sarin và VX, vốn can thiệp vào hoạt động của hệ thần kinh, làm rối loạn khả năng điều khiển những chức năng sống thiết yếu của cơ thể.

Các chất này có thể gây ra những triệu chứng nghiêm trọng như co giật, liệt cơ và suy hô hấp. VX đặc biệt đáng lo ngại bởi tùy thuộc điều kiện môi trường, chất này có thể tiếp tục gây nguy hiểm khi tồn lưu trên các bề mặt trong thời gian dài.

Vũ khí hóa học từng được sử dụng trong các cuộc xung đột hiện đại, trong đó có chiến tranh Iran - Iraq và nội chiến Syria. Hậu quả không chỉ dừng lại ở những thương vong tức thời. Những người sống sót có thể phải chịu các vấn đề sức khỏe lâu dài, trong khi cộng đồng dân cư phải đối mặt với nguy cơ ô nhiễm và những hệ lụy kéo dài.

Công ước Vũ khí Hóa học nghiêm cấm việc phát triển, sản xuất, tàng trữ và sử dụng loại vũ khí này.

5. Vũ khí nhiệt áp

Vũ khí nhiệt áp của quân đội Nga. Ảnh: Getty.

Thường được gọi là bom nhiên liệu - không khí hoặc bom chân không, vũ khí nhiệt áp được thiết kế để tạo ra nhiệt lượng cực lớn và áp suất nổ kéo dài. Chúng sử dụng oxy trong không khí xung quanh như một phần của quá trình phản ứng nổ, tạo ra sóng áp suất có sức tàn phá mạnh.

Loại vũ khí này đặc biệt nguy hiểm trong các không gian kín như đường hầm, hầm trú ẩn và công trình xây dựng. Tại những khu vực này, sóng xung kích có thể phản xạ qua các bề mặt xung quanh, làm gia tăng mức độ tàn phá. Nạn nhân có thể bị bỏng nặng, chấn thương nội tạng và tổn thương hệ hô hấp.

Hệ thống pháo phản lực hạng nặng TOS-1A của Nga là một trong những nền tảng nổi tiếng sử dụng đạn nhiệt áp. Dù thường được gọi là hệ thống súng phun lửa, đây không phải loại súng phun lửa thông thường. TOS-1A phóng các rocket mang đầu đạn chuyên dụng, thay vì trực tiếp phun nhiên liệu cháy như những thiết bị phun lửa truyền thống.

6. Bom GBU-43/B MOAB

GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (MOAB) của quân đội Mỹ, thường được gọi bằng biệt danh “Mẹ của mọi loại bom”, là một trong những quả bom thông thường có kích thước lớn nhất từng được phát triển.

Với trọng lượng khoảng 21.000 pound (9.525 kg), quả bom dẫn đường bằng GPS này được thiết kế để tạo ra áp suất nổ cực lớn, nhằm vào các mục tiêu và công trình trên diện rộng, chẳng hạn như hệ thống đường hầm và các khu phức hợp hang động.

MOAB lần đầu tiên được sử dụng trong chiến đấu ngày 13/4/2017, khi Mỹ thả quả bom xuống một khu phức hợp hang động do tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) chiếm giữ tại Afghanistan.

Dù có kích thước khổng lồ, MOAB không phải vũ khí hạt nhân. Sức công phá của nó nhỏ hơn đáng kể so với ngay cả một thiết bị hạt nhân có đương lượng nổ tương đối thấp. Tuy vậy, đây vẫn là một trong những vũ khí thông thường có sức hủy diệt lớn nhất trong kho vũ khí của quân đội Mỹ.

7. Bom chùm

Bom chùm được thiết kế để phát tán hàng loạt bom con, còn gọi là đạn con, trên một khu vực rộng. Chúng có thể được triển khai bằng máy bay, rocket hoặc các hệ thống pháo binh.

Mối nguy hiểm của loại vũ khí này không kết thúc khi đợt tấn công ban đầu đã qua. Một số bom con không phát nổ khi va chạm, biến cánh đồng, đường sá và khu dân cư thành những bãi mìn tiềm ẩn nguy hiểm trong nhiều năm.

Trẻ em và dân thường trở về các cộng đồng bị chiến tranh tàn phá là những đối tượng đặc biệt dễ gặp nguy hiểm từ các vật liệu nổ chưa phát nổ. Theo Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC), ít nhất 1.063 người đã thiệt mạng hoặc bị thương do bom chùm trong năm 2025, trong đó dân thường chiếm 87% tổng số thương vong được ghi nhận.

Công ước về Bom chùm năm 2008 nghiêm cấm việc sử dụng, sản xuất, tàng trữ và chuyển giao loại vũ khí này đối với các quốc gia thành viên.

Di sản tàn khốc của chiến tranh hiện đại

Cái giá thực sự của những loại vũ khí này không thể chỉ được đo bằng sức công phá hay mức độ tinh vi về công nghệ. Vũ khí hạt nhân có thể đe dọa sự tồn vong của cả cộng đồng dân cư; các tác nhân sinh học và hóa học có thể để lại hậu quả sức khỏe dai dẳng; trong khi những vật liệu nổ chưa phát nổ vẫn có thể tiếp tục cướp đi sinh mạng dân thường rất lâu sau khi chiến tranh kết thúc.

Lý tưởng nhất là những tiến bộ công nghệ nên được hướng tới việc cải thiện cuộc sống, thay vì tìm ra những phương thức mới để hủy diệt con người. Cho đến khi điều đó trở thành hiện thực, việc hiểu rõ sức tàn phá của các loại vũ khí này cũng là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc ngăn chặn chúng được sử dụng, hạn chế phổ biến vũ khí và bảo vệ dân thường.

Theo IE