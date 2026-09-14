Top 6 phim Hoa ngữ thịnh hành trên iQIYI hôm nay

1. Bay Vào Tim Anh

Bay Vào Tim Anh hiện đứng đầu danh sách thịnh hành. Bộ phim có sự tham gia của Ngụy Triết Minh và Lưu Tá Ninh, xoay quanh Nguyễn Tư Nhàn, một nữ tiếp viên hàng không quyết tâm theo đuổi giấc mơ trở thành phi công. Sau khi rời công việc, cô nỗ lực học tập và đạt thành tích nổi bật tại học viện hàng không. Ba năm sau, cô gặp lại Phó Minh Dư - người từng có hiểu lầm với mình và hiện là lãnh đạo trong ngành hàng không. Từ những va chạm trong công việc, cả hai dần thay đổi cách nhìn về đối phương.

2. Quy Lộ

Đứng thứ hai là Quy Lộ với cặp đôi Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận. Phim kể câu chuyện tình yêu trưởng thành giữa Quy Hiểu và Lộ Viêm Thần. Từng là mối tình đầu nhưng phải chia tay vì những biến cố, cả hai gặp lại sau nhiều năm. Những tình cảm tưởng đã ngủ quên dần trở lại, khi họ cùng đối diện với những vấn đề trong cuộc sống và quá khứ chưa thể khép lại.

3. Đông Chí

Đông Chí tiếp tục giữ vị trí đáng chú ý với sự tham gia của Hoàng Cảnh Du và Tôn Thiên. Tác phẩm kết hợp giữa tình cảm, trinh thám và yếu tố bí ẩn. Giang Thành và Lục Diễm từng có một mối quan hệ nhưng đã đường ai nấy đi. Nhiều năm sau, họ bất ngờ gặp lại và cùng bị cuốn vào một vụ án. Quá trình điều tra khiến những bí mật trong quá khứ từng bước được hé lộ, đồng thời đưa hai người trở lại gần nhau.

4. Rừng Thép

Rừng Thép có sự góp mặt của Tỉnh Bách Nhiên, Elvira và Tần Tuấn Kiệt, khai thác câu chuyện điều tra tội phạm và những bí ẩn phía sau một vụ án kéo dài nhiều năm. Điều tra viên Châu Cẩn quyết tâm tìm ra sự thật liên quan đến vụ án từng khiến anh trai hy sinh. Đồng hành cùng anh là những nhân vật có chuyên môn và thân phận khác nhau. Càng đi sâu điều tra, họ càng phát hiện nhiều manh mối liên quan đến một thế lực tội phạm bí ẩn.

5. Bạn Gái Thiên Tài

Đứng thứ năm là Bạn Gái Thiên Tài, bộ phim thanh xuân có sự tham gia của Điền Hi Vi và Hồ Nhất Thiên. Phim xoay quanh Lâm Tri Hạ, một nữ sinh có thành tích học tập xuất sắc nhưng không quá giỏi giao tiếp. Sau khi bước vào môi trường học tập mới, cô gặp Giang Du Bạch. Từ những lần tiếp xúc trong học tập, cả hai trở thành bạn cùng bàn rồi dần nảy sinh tình cảm. Tác phẩm tập trung vào quá trình trưởng thành, tình bạn và tình yêu trong những năm tháng tuổi trẻ.

6. Trục Ngọc

Khép lại danh sách là Trục Ngọc với Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi đóng chính. Đây là dự án cổ trang kết hợp tình cảm, quyền mưu và những biến cố liên quan đến chiến tranh. Phàn Trường Ngọc vốn là cô gái có xuất thân bình thường nhưng luôn muốn tự quyết định cuộc đời mình. Cô gặp Tạ Chinh - một vị hầu gia đang che giấu nhiều bí mật. Hai người bắt đầu mối quan hệ vì mục đích riêng, nhưng trong quá trình cùng đối mặt với những biến cố, tình cảm giữa họ dần trở nên chân thành.

Sự xuất hiện của nhiều tác phẩm thuộc các thể loại khác nhau cho thấy sức hút đa dạng của bảng thịnh hành iQIYI. Bạn đang theo dõi bộ phim nào trong Top 6 này?