Bên cạnh những tác phẩm ngôn tình và hình sự, màn ảnh Hoa ngữ năm 2026 còn có nhiều dự án khai thác đề tài báo thù, quyền mưu và bí ẩn. Sự góp mặt của những diễn viên như Đàm Tùng Vận, Lưu Học Nghĩa, Mạnh Tử Nghĩa hay Hà Dữ khiến các bộ phim này nhận được sự quan tâm từ khán giả.

1. Chủ Giác - Lưu Hạo Tồn, Đậu Kiêu

Chủ Giác khai thác hành trình theo đuổi nghệ thuật của Tần Khang, một nữ nghệ sĩ sân khấu xuất thân bình dân. Từ một người không có nhiều lợi thế, cô từng bước khẳng định năng lực, vượt qua những thử thách để tìm kiếm vị trí trong giới nghệ thuật. Bộ phim không chỉ tập trung vào sự nghiệp mà còn đề cập đến những lựa chọn liên quan đến tình yêu, danh vọng và lý tưởng sống.

2. Lan Hương Như Cố - Đàm Tùng Vận, Lưu Học Nghĩa

Lan Hương Như Cố kể về Thẩm Gia Lan, tiểu thư danh giá bất ngờ mất đi gia đình sau một biến cố chính trị. Để thoát khỏi sự truy sát, cô buộc phải thay đổi thân phận, sống dưới cái tên Hứa Lan Hương. Từ một tiểu thư quyền quý, Gia Lan phải học cách sinh tồn trong hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt. Hành trình tìm lại công lý và đối diện những kẻ từng phản bội gia tộc cũng mở ra nhiều biến cố.

3. Yết Hí - Trần Tinh Húc, Lư Dục Hiểu

Yết Hí xoay quanh Hồ Tu, cô gái tham gia trò chơi nhập vai để giải khuây sau khi vị hôn phu đột ngột biến mất. Trong một lần trải nghiệm, cô bước vào thế giới kịch bản thời Dân Quốc và gặp Tần Tiêu Nhất, nhân vật do một NPC bí ẩn đảm nhận. Người đứng sau nhân vật này là Tiêu Trĩ Vũ. Khi ranh giới giữa trò chơi và hiện thực dần trở nên mơ hồ, những bí mật về hai nhân vật cũng lần lượt được hé lộ.

4. Giây Phút Ấy Vượt Quá Giới Hạn - Vương Sở Nhiên, Trương Lăng Hách

Lấy bối cảnh Thượng Hải thời Dân Quốc, phim xoay quanh Mộ Dung Thanh Dịch, người đàn ông bị đánh tráo thân phận từ nhỏ và phải trải qua nhiều biến cố đau thương. Cuộc đời anh trở nên phức tạp khi những bí mật về thân thế và các mối quan hệ dần được hé lộ. Sự xuất hiện của nhân vật nữ do Vương Sở Nhiên đảm nhận mở ra câu chuyện tình cảm đan xen những toan tính và biến động thời đại.

5. Ngọc Điệm Thu - Thừa Lỗi, Từ Nhược Hàm

Ngọc Điệm Thu kể về Diệp Bình Quân, cô gái nghèo bất ngờ vướng vào một vụ ám sát và trở thành nghi phạm. Để chứng minh sự trong sạch, cô đánh cược với Ngu Sưởng Hiên, ngũ thiếu gia nhà họ Ngu, rằng mình có thể tìm ra hung thủ thực sự. Từ cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ, cả hai cùng bị cuốn vào những vụ án, bí mật gia tộc và các mối quan hệ phức tạp trong bối cảnh dân quốc.

6. Bách Hoa Sát - Mạnh Tử Nghĩa, Hà Dữ

Bách Hoa Sát xoay quanh Cố Thanh Chi, cô gái mang mối hận diệt môn và quyết tâm báo thù. Sau khi sống dưới thân phận Thẩm Tịch Hòa, quận chúa Tây Bắc, cô từng bước xây dựng thế lực, đối đầu với những kẻ đứng sau bi kịch gia đình. Trên hành trình ấy, Thẩm Tịch Hòa gặp Thái tử Tiêu Hoa Ung, người có vẻ ngoài yếu ớt nhưng thực chất rất thông minh. Cả hai dần trở thành đồng minh trong cuộc đấu trí chốn triều đình.