Top 6 phim Hoa ngữ hot nhất BXH iQIYI hôm nay

Đường đua phim truyền hình Hoa ngữ tiếp tục sôi động với sự góp mặt của nhiều tác phẩm thuộc các thể loại khác nhau. Từ chuyện tình thanh xuân hiện đại, tình yêu thời Dân quốc đến những màn đấu trí, phá án cổ trang, mỗi bộ phim đều sở hữu màu sắc riêng.

1. Chiết Ánh Trăng

Chiết Ánh Trăng là bộ phim đánh dấu màn kết hợp lần đầu giữa Lâm Nhất và Lư Dục Hiểu. Tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Trúc Dĩ, đồng thời là phần cuối trong bộ ba Nam Vu, sau Vụng Trộm Không Thể Giấu và Khó Dỗ Dành.

Phim xoay quanh câu chuyện tình cảm giữa Phó Thức Tắc và Vân Ly. Vân Ly vốn là cô gái mắc chứng sợ giao tiếp xã hội, từng dành tình cảm cho Phó Thức Tắc từ thời trung học. Khi gặp lại tại Nam Vu, cô quyết định chủ động theo đuổi người mình thương. Tuy nhiên, chuyện tình của cả hai không chỉ có những khoảnh khắc ngọt ngào mà còn trải qua nhiều tổn thương, hiểu lầm và chia xa.

2. Ngọc Điệm Thu

Ngọc Điệm Thu là tác phẩm Dân quốc có sự tham gia của Thừa Lỗi và Từ Nhược Hàm. Bộ phim lấy bối cảnh Trung Quốc những năm 1920, khi các thế lực quân phiệt liên tục tranh giành quyền lực.

Trong phim, Thừa Lỗi đảm nhận vai Ngu Sưởng Hiên, còn Từ Nhược Hàm hóa thân thành Diệp Bình Quân. Câu chuyện bắt đầu khi Bình Quân vô tình bị cuốn vào vụ ám sát Sưởng Hiên và trở thành đối tượng tình nghi. Để tự cứu mình, cô đánh cược, hứa tìm ra hung thủ thực sự trong vòng 10 ngày.

Từ mối quan hệ đối đầu, cả hai dần nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, những âm mưu quân sự, tham vọng quyền lực và biến động thời cuộc liên tục đẩy họ vào những lựa chọn khó khăn. Sự kết hợp giữa tình yêu, yếu tố trinh thám và lý tưởng cứu nước tạo nên điểm nhấn cho tác phẩm.

3. Trục Ngọc

Trục Ngọc tiếp tục là cái tên đáng chú ý với sự tham gia của Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi. Bộ phim kết hợp yếu tố cổ trang, tình cảm và quyền mưu, xoay quanh Phàn Trường Ngọc và Tạ Chinh.

Phàn Trường Ngọc là cô gái bán thịt mạnh mẽ, phải tự mình gánh vác gia đình sau khi cha mẹ qua đời. Trong khi đó, Tạ Chinh là vị hầu gia sa cơ, đang che giấu thân phận để tìm cách trả mối huyết thù kéo dài 17 năm.

Hai người bước vào cuộc hôn nhân giả với những mục đích riêng, nhưng dần nảy sinh tình cảm thật. Biến cố chiến tranh khiến họ phải chia xa, để rồi tái ngộ trên chiến trường trong hoàn cảnh hoàn toàn khác. Mô-típ cưới trước yêu sau kết hợp hành trình trưởng thành của nữ chính là một trong những yếu tố tạo nên sức hút cho phim.

4. Nhất Âu Xuân

Nhất Âu Xuân đánh dấu màn kết hợp của Hứa Khải và Châu Dã trong câu chuyện cổ trang chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Vưu Tứ Tỷ.

Phim xoay quanh Thẩm Nhuận và Tạ Thanh Viên. Từng có khoảng thời gian nương tựa vào nhau khi còn trẻ, cả hai phải chia xa vì những biến cố. Khi trưởng thành, Thanh Viên trở về Tạ gia với mục tiêu báo thù cho người mẹ chết oan. Trong khi đó, Thẩm Nhuận đã trở thành một trọng thần có địa vị trong triều đình.

Cuộc gặp lại giữa hai người mở ra mối quan hệ vừa hợp tác vừa đề phòng. Không chỉ có chuyện tình cảm, tác phẩm còn khai thác những cuộc đấu đá gia tộc, âm mưu chốn quan trường và hành trình đòi lại công lý.

5. Mị Ảnh Thần Bộ

Nếu yêu thích dòng phim phá án, Mị Ảnh Thần Bộ là cái tên không nên bỏ qua. Tác phẩm có sự tham gia của La Vân Hi, Phương Dật Luân và Thẩm Vũ Khiết, kết hợp yếu tố trinh thám, cổ trang và huyền bí.

Lấy bối cảnh vương triều Đại Thế, bộ phim xoay quanh Lê Tư cùng các cộng sự tại Thần Bộ Ty trong hành trình điều tra hàng loạt vụ án kỳ bí. Từ những thi thể mang dấu hiệu bất thường, bí thuật đáng sợ đến các hiện tượng vượt ngoài sức tưởng tượng, mỗi vụ việc đều hé lộ những manh mối liên quan đến thế lực tàn dư Li La.

6. Yêu Em

Khép lại danh sách là Yêu Em, bộ phim tình cảm đô thị có sự tham gia của Trương Lăng Hách và Từ Nhược Hàm. Tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết Yêu Em, Là Điều Tuyệt Vời Nhất Mà Anh Từng Làm của tác giả Sanh Ly.

Phim kể về Thẩm Tích Phàm, một nữ quản lý khách sạn thường xuyên làm việc quá sức, mắc chứng mất ngủ và đau nửa đầu. Trong quá trình tìm đến Đông y để cải thiện sức khỏe, cô gặp Hà Tô Diệp, một bác sĩ điềm đạm và nho nhã.

Từ mối quan hệ bác sĩ - bệnh nhân, cả hai dần trở nên thân thiết sau nhiều lần tình cờ gặp gỡ. Những tổn thương trong tình yêu trước đây khiến họ thận trọng khi bước vào mối quan hệ mới. Tuy nhiên, sự chân thành và đồng hành của đối phương giúp cả hai dần mở lòng.