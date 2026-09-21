Top 6 phim Hoa ngữ hiện đại được xem nhiều nhất hiện nay

Không chỉ tập trung vào những câu chuyện tình yêu ngọt ngào, phim Hoa ngữ hiện đại những năm gần đây còn mở rộng đề tài sang công sở, thanh xuân, chữa lành và phá án. Sự đa dạng trong cách xây dựng nhân vật cùng dàn diễn viên được chú ý giúp nhiều tác phẩm tạo được sức hút với khán giả. Từ những bộ phim mới lên sóng trong năm 2026 đến các tác phẩm từng gây chú ý trước đó, những cái tên dưới đây đều mang màu sắc riêng và tiếp tục được khán giả quan tâm.

1. Đầu Xuân Tươi Sáng

Ra mắt vào tháng 8/2026, Đầu Xuân Tươi Sáng nhanh chóng trở thành một trong những bộ phim hiện đại được chú ý. Tác phẩm gồm 24 tập, phát hành trên Youku và Netflix, với sự tham gia của Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên. Phim lấy bối cảnh ngành quảng cáo tại Bắc Kinh, xoay quanh Thượng Chi Đào, một cô gái tỉnh lẻ mới bước chân vào môi trường công sở, và Loan Niệm, giám đốc sáng tạo tài năng nhưng lạnh lùng. Từ mối quan hệ giữa cấp trên và nhân viên, cả hai dần nảy sinh tình cảm rồi bí mật yêu nhau suốt 6 năm. Tuy nhiên, những tổn thương và hiểu lầm khiến họ phải xa cách 4 năm trước khi có cơ hội gặp lại và tìm cách hàn gắn. Được Tưởng Kế Chính đạo diễn, phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Cô Nương Đừng Khóc, khai thác chuyện tình trưởng thành trong môi trường công sở.

2. Chói Mắt

Chói Mắt mang màu sắc thanh xuân lãng mạn với câu chuyện về hai người trẻ đến từ những hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt. Phim phát sóng trong mùa hè 2026 trên iQIYI và Mango TV, do Chúc Đông Ninh đạo diễn, với Quan Hiểu Đồng và Lý Quân Nhuệ đảm nhận vai chính. Nhân vật Tình Dã vốn là một tiểu thư thành thị, nhưng biến cố gia đình khiến cô phải chuyển đến một thị trấn ven biển nghèo và bắt đầu cuộc sống mới tại đây. Cô gặp Hình Vũ, một thiếu niên có tính cách ngỗ ngược, bất cần. Hai người trở thành bạn cùng phòng với nhau, dù chỉ được ngăn cách bởi một tấm rèm. Từ những va chạm ban đầu, họ dần trở thành chỗ dựa của nhau, cùng trải qua áp lực tuổi trẻ và trưởng thành qua nhiều năm. Tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Thời Cửu Viễn.

3. Khó Dỗ Dành

Phát sóng từ tháng 2/2025 trên Youku, Khó Dỗ Dành tiếp tục câu chuyện tình cảm được xây dựng từ thế giới tiểu thuyết của Trúc Dĩ, đồng thời là câu chuyện về người anh trai của nữ chính trong Vụng Trộm Không Thể Giấu. Bạch Kính Đình và Chương Nhược Nam vào vai Tang Diên và Ôn Dĩ Phàm, hai người từng là bạn cùng bàn thời cấp ba và dành tình cảm cho nhau nhưng không thể đến bên nhau. Chín năm sau, họ tình cờ tái ngộ tại quê nhà nhưng đều lựa chọn giả vờ như chưa từng quen biết. Cuộc sống đưa đẩy khiến cả hai thuê chung một căn nhà, từ đó những ký ức và tình cảm từng bị chôn giấu dần trở lại. Mối quan hệ giữa Tang Diên và Ôn Dĩ Phàm được phát triển theo hướng chữa lành, khi những tổn thương trong quá khứ trở thành trở ngại mà họ phải cùng nhau đối diện.

4. Người Tình Chữa Lành

Người Tình Chữa Lành lên sóng vào tháng 11/2023 trên CCTV8 và Youku, gồm 34 tập, với La Vân Hi và Chương Nhược Nam đóng chính. Phim kể về Cố Vân Tranh, một bác sĩ ngoại khoa thần kinh tài năng, và Tô Vi An, cô gái từng theo học y khoa nhưng phải từ bỏ con đường này. Trong một chuyến hỗ trợ y tế tại châu Phi, Cố Vân Tranh gặp lại Tô Vi An và dần biết được nguyên nhân khiến cô rời bỏ ngành y. Tô Vi An mang gen Huntington, một căn bệnh thoái hóa thần kinh tiến triển. Từ đây, câu chuyện tình cảm của hai nhân vật không chỉ xoay quanh tình yêu mà còn gắn với hành trình đối diện bệnh tật và những lựa chọn trong cuộc sống. Phim do Mâu Hiểu Kiệt đạo diễn, chuyển thể từ tiểu thuyết Người Chữa Lành của Ninh Mông Vũ Yên.

5. Đông Chí

Kết hợp giữa đô thị, phá án và lãng mạn, Đông Chí tạo điểm khác biệt nhờ đặt chuyện tình yêu giữa một vụ án bí ẩn. Phim bắt đầu phát sóng vào cuối tháng 12/2024 và kết thúc ngày 1/1/2025 trên iQIYI. Hoàng Cảnh Du và Tôn Thiên đảm nhận hai nhân vật chính Giang Thành Ngật và Lục Yên. Từng là mối tình đầu thời học đường nhưng phải chia xa suốt 8 năm, cả hai gặp lại khi Lục Yên bắt đầu trải qua những hiện tượng bất thường trong ca trực đêm. Cuộc tái ngộ nhanh chóng kéo họ vào một vụ án giết người hàng loạt. Để bảo vệ Lục Yên, hai người sống chung nhà và cùng lần theo những manh mối nguy hiểm. Trong quá trình phá án, những hiểu lầm từng khiến họ xa cách cũng dần được tháo gỡ, mở ra cơ hội nối lại mối quan hệ cũ.

6. Vụng Trộm Không Thể Giấu

Ra mắt từ tháng 6/2023 trên Youku và Netflix, Vụng Trộm Không Thể Giấu là một trong những tác phẩm nổi bật của dòng phim tình cảm thanh xuân chuyển thể từ tiểu thuyết. Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn lần lượt vào vai Tang Trĩ và Đoàn Gia Hứa. Câu chuyện bắt đầu khi Tang Trĩ còn là cô bé 14 tuổi, tình cờ gặp Đoàn Gia Hứa, bạn thân của anh trai mình. Sự quan tâm và chăm sóc mà anh dành cho cô dần trở thành tình cảm thầm kín. Nhiều năm sau, Tang Trĩ trưởng thành và thi đỗ đại học tại thành phố nơi Đoàn Gia Hứa sinh sống. Cuộc gặp lại khi cả hai đã bước vào một giai đoạn khác của cuộc đời khiến mối quan hệ dần thay đổi. Từ tình cảm đơn phương thời niên thiếu, câu chuyện phát triển thành mối tình trưởng thành khi Tang Trĩ trở thành người đồng hành, giúp Đoàn Gia Hứa vượt qua những áp lực trong cuộc sống.

Nhìn tổng thể, 6 tác phẩm cho thấy phim Hoa ngữ hiện đại đang khai thác khá rộng những câu chuyện về tình yêu và quá trình trưởng thành. Nếu Đầu Xuân Tươi Sáng gây chú ý với chuyện tình nơi công sở, Chói Mắt và Vụng Trộm Không Thể Giấu tập trung vào thanh xuân, thì Khó Dỗ Dành và Người Tình Chữa Lành lại nhấn mạnh yếu tố chữa lành. Trong khi đó, Đông Chí tạo màu sắc khác biệt khi kết hợp tình cảm với phá án. Sự đa dạng này cũng giúp dòng phim hiện đại tiếp tục có nhiều lựa chọn để tiếp cận những nhóm khán giả khác nhau.