Top 6 phim Hàn với những nhân vật chính dám theo đuổi ước mơ

1. Typhoon Family - Gia Đình Bão Tố

Lấy bối cảnh năm 1997, khi Hàn Quốc rơi vào cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng, Typhoon Family xoay quanh những doanh nghiệp đứng trước nguy cơ sụp đổ và các gia đình phải đối mặt với giai đoạn khó khăn nhất. Kang Tae Poong (Lee Jun Ho) vốn là chàng trai trẻ vô tư, nhưng cuộc sống hoàn toàn đảo lộn sau cái chết đột ngột của cha.

Bất đắc dĩ trở thành người đứng đầu một công ty thương mại đang gặp khủng hoảng, Tae Poong phải gánh trên vai di sản của cha, đồng thời tìm cách bảo vệ bản thân và mẹ khi gia đình gần như mất tất cả. Người duy nhất ở bên anh là Oh Mi Seon (Kim Min Ha), nữ trợ lý chăm chỉ và tháo vát, nhất quyết không rời bỏ công ty dù những người khác lần lượt ra đi.

Tae Poong gần như không biết gì về tài chính hay kinh doanh, nhưng lại có ý tưởng, sự gan lì và niềm tin rằng những điều tưởng chừng bất khả thi vẫn có thể thành hiện thực. Hành trình đối mặt với khủng hoảng tài chính, sự phản bội và những liên minh bất ngờ giúp nhân vật trở thành hình ảnh tiêu biểu cho tinh thần kiên cường trước nghịch cảnh.

2. Start-Up - Khởi Nghiệp

Lấy bối cảnh thế giới khởi nghiệp đầy cạnh tranh, Start-Up kể về Seo Dal Mi (Suzy), cô gái quyết tâm thực hiện ước mơ dang dở của người cha quá cố, một người từng ôm hoài bão kinh doanh nhưng không được ai tin tưởng.

Dal Mi hợp tác với Nam Do San (Nam Joo Hyuk), một lập trình viên thiên tài nhưng thiếu định hướng, để gia nhập Sandbox, chương trình dành cho những nhà khởi nghiệp trẻ. Điều Dal Mi không biết là đây cũng chính là môi trường mà cha cô từng mơ ước xây dựng.

Âm thầm hỗ trợ cô là Han Ji Pyeong (Kim Seon Ho), nhà đầu tư sắc sảo và thực tế, người có tình cảm với Dal Mi nhưng luôn đặt công việc lên trên cảm xúc. Ba nhân vật cùng bước vào thế giới khởi nghiệp với những màn thuyết trình, thay đổi chiến lược, thất bại và cả những thành quả khó khăn mới đạt được.

Bộ phim khắc họa tham vọng từ nhiều góc độ, từ sự cô đơn, khả năng đứng dậy sau thất bại đến cảm giác phấn khích khi tự tay xây dựng một thứ từ con số 0.

3. Love Scout - Thư Ký Hoàn Hảo Của Tôi

Kang Ji Yun (Han Ji Min) là CEO của một công ty săn đầu người. Cô tự mình xây dựng doanh nghiệp từ con số 0, sắc sảo và cực kỳ quyết đoán trong công việc. Tuy nhiên, điểm yếu lớn nhất của Ji Yun lại nằm ở khả năng giao tiếp với mọi người. Thẳng thắn, trực diện và gần như sống vì công việc, cô tin rằng mỗi người đều phải tự chứng minh giá trị của mình.

Mọi chuyện thay đổi khi Ji Yun gặp trợ lý mới Yu Eun Ho (Lee Jun Hyuk). Là một chuyên viên nhân sự và ông bố đơn thân, Eun Ho từng bị xem thường tại công ty cũ chỉ vì lựa chọn nghỉ phép để chăm con. Hai con người có tính cách và quan điểm hoàn toàn trái ngược bắt đầu làm việc cùng nhau, tạo nên những màn đối đầu vừa căng thẳng vừa thú vị.

Love Scout mang đến góc nhìn mới mẻ về vai trò giới thông qua những màn đảo ngược vị trí cả trong công việc lẫn gia đình. Sự kết hợp giữa những bình luận sắc sảo và chuyện tình phát triển chậm rãi tạo nên sức hút riêng cho bộ phim.

4. Search: WWW - Từ Khóa Tình Yêu

Lấy bối cảnh cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các cổng thông tin điện tử, Search: WWW xoay quanh ba người phụ nữ quyền lực góp phần định hình xu hướng kỹ thuật số tại Hàn Quốc và chiến đấu để giành quyền kiểm soát không gian trực tuyến.

Bae Ta Mi (Im Soo Jung) là nhân sự chủ chốt của một công ty internet. Cô từng có tương lai rộng mở cho đến khi cấp trên kiêm người cố vấn cũ Song Ga Kyung (Jeon Hye Jin) đẩy trách nhiệm sang cho mình. Bị phản bội, Ta Mi rời đi và gia nhập công ty đối thủ, quyết tâm đối đầu với Ga Kyung.

Tại nơi làm việc mới, cô gặp Cha Hyun (Lee Da Hee), người có chiến lược và quan điểm hoàn toàn khác biệt. Khi cùng đối đầu với cuộc chiến thuật toán, những màn phá hoại giữa các tập đoàn và chính trị nơi công sở, ba người phụ nữ cũng phải giải quyết những vấn đề phức tạp trong đời sống riêng.

Hiếm có bộ phim Hàn nào để phụ nữ giữ vai trò trung tâm trong câu chuyện công nghệ theo cách sắc sảo, chiến lược và đầy tham vọng như Search: WWW. Tác phẩm gây ấn tượng nhờ cách kể chuyện thời thượng cùng những góc nhìn tinh tế về sự cạnh tranh, tình đồng nghiệp và các vấn đề đạo đức trong thời đại kỹ thuật số.

5. Itaewon Class - Tầng Lớp Itaewon

Park Sae Roy (Park Seo Joon) là chàng trai ít nói nhưng có nguyên tắc sống mạnh mẽ. Sau khi đứng lên chống lại Jang Geun Won (Ahn Bo Hyun), con trai của một ông trùm tập đoàn quyền lực, cuộc đời Sae Roy hoàn toàn thay đổi. Bị vu oan và phải ngồi tù, anh trở thành người bị xã hội xa lánh.

Không để quá khứ quyết định tương lai, Sae Roy bắt đầu lại bằng việc mở một quán bar - nhà hàng nhỏ tại khu phố đa văn hóa Itaewon. Với sự giúp sức của thiên tài mạng xã hội Jo Yi Seo (Kim Da Mi) cùng đội ngũ những người khác biệt, Sae Roy không chỉ muốn thành công mà còn muốn thách thức sự thống trị của gia đình Jang trong ngành ẩm thực.

Itaewon Class là câu chuyện giàu cảm xúc về hy vọng, nghị lực và hành trình vươn lên khi mọi lợi thế đều chống lại mình. Khát vọng kinh doanh trở thành phương tiện để Sae Roy chữa lành, chống lại bất công và xây dựng một cộng đồng mới.

6. Agency - Tham Vọng

Go Ah In (Lee Bo Young) là một nhân vật quyền lực trong ngành quảng cáo. Thông minh, quyết liệt và đầy tham vọng, cô quyết tâm phá vỡ giới hạn để vươn lên tại một trong những công ty quảng cáo hàng đầu Hàn Quốc.

Từ một copywriter, Ah In từng bước trở thành nữ giám đốc điều hành đầu tiên của công ty. Trên hành trình đó, cô phải đối mặt với định kiến giới, những cuộc đấu đá nơi công sở và sự cô đơn của một người luôn đặt tham vọng lên hàng đầu.

Mỗi chiến dịch quảng cáo có thể quyết định thành bại của khách hàng, đồng thời cũng là cơ hội để Ah In chứng minh vị trí của mình. Agency mang đến góc nhìn thực tế về tham vọng trong môi trường doanh nghiệp, đồng thời khắc họa hình ảnh một người phụ nữ biết tận dụng trí tuệ và bản lĩnh để vượt qua những cuộc cạnh tranh khốc liệt.