Top 6 phim Hàn Quốc nhân vật có thân phận bí ẩn khiến khán giả khó rời mắt

Một trong những điểm thú vị của phim truyền hình Hàn Quốc là cách các biên kịch xây dựng những nhân vật có cuộc sống hoàn toàn khác phía sau vẻ ngoài quen thuộc. Họ có thể che giấu thân phận thật, giả vờ trở thành một người khác hoặc âm thầm giữ kín một phần quá khứ mà không ai xung quanh biết đến.

Những cuộc đời song song này thường trở thành chất liệu quan trọng để tạo nên các tình huống bất ngờ. Có nhân vật tìm thấy tình yêu trong quá trình che giấu thân phận, trong khi một số khác lại bị cuốn vào những bí mật, âm mưu và cuộc truy đuổi nguy hiểm.

Dưới đây là 6 bộ phim Hàn Quốc gây chú ý với những nhân vật sở hữu hai cuộc đời hoàn toàn đối lập.

1. Đặc vụ Kim tái khởi động

So Ji Sub vào vai cựu điệp viên sống cuộc đời bình lặng bên con gái trong Đặc vụ Kim tái khởi động.

Agent Kim (So Ji Sub) từng là một điệp viên nhưng hiện sống cuộc đời khá bình lặng với vai trò một ông bố đơn thân. Cuộc sống của anh bất ngờ đảo lộn khi con gái Min Ji (Seo Su Min) bị bắt cóc sau một vụ việc liên quan đến bạo lực học đường. Khi thân phận bí mật bị phơi bày, Agent Kim buộc phải trở lại với thế giới nguy hiểm mà anh từng muốn bỏ lại phía sau để cứu người quan trọng nhất với mình.

So Ji Sub vốn có nhiều kinh nghiệm với những vai diễn mang màu sắc mạnh mẽ và lạnh lùng. Vì vậy, nhân vật Agent Kim mang đến cơ hội để nam diễn viên khai thác lại hình ảnh này, đồng thời tạo ra sự tương phản thú vị giữa hai cuộc đời của nhân vật.

Ở nhà, anh là một người cha đơn thân trầm lặng, dành thời gian chăm sóc con gái. Nhưng khi con gặp nguy hiểm, bản năng của một điệp viên được đào tạo bài bản lập tức trở lại. Sự chuyển đổi giữa một ông bố bình thường và cựu điệp viên sở hữu kỹ năng chiến đấu đáng gờm là yếu tố khiến nhân vật trở nên hấp dẫn.

2. Kill It

Trong Kill It, Jang Ki Yong đảm nhận vai Kim Soo Hyun, một bác sĩ thú y hiền lành vào ban ngày nhưng lại là sát thủ vào ban đêm.

Cuộc sống của anh bắt đầu thay đổi khi Do Hyung Jin (Nana) chuyển đến tòa nhà nơi bệnh viện thú y của Soo Hyun hoạt động. Hyung Jin cố gắng làm thân với Soo Hyun dù anh luôn giữ vẻ ngoài lạnh lùng và xa cách. Càng tiếp xúc, cả hai càng nhận ra quá khứ của mình có những mối liên hệ bất ngờ. Họ cũng đang cùng tìm kiếm những bí mật chưa được giải đáp từ thời thơ ấu.

Điểm thú vị của nhân vật Soo Hyun nằm ở sự đối lập rất rõ giữa hai thân phận. Khi chăm sóc động vật, anh nhẹ nhàng, kiệm lời và giàu lòng trắc ẩn. Nhưng khi trở thành sát thủ, nhân vật lại lạnh lùng và nguy hiểm.

Jang Ki Yong xử lý khá tốt sự chuyển đổi giữa hai mặt tính cách này, qua đó khiến Soo Hyun trở thành một trong những nhân vật đáng chú ý của bộ phim. Khi quá khứ dần được hé lộ, cuộc sống hai mặt của anh cũng trở nên phức tạp hơn.

3. Hoa Của Quỷ (Flower of Evil)

Lee Joon Gi vào vai Baek Hee Sung, người đàn ông che giấu quá khứ bí ẩn trong Flower of Evil. Ảnh: NSX

Baek Hee Sung (Lee Joon Gi) dường như có một cuộc sống hoàn hảo. Anh là người chồng yêu vợ, người cha tận tụy với cô con gái nhỏ và luôn cố gắng chăm sóc gia đình. Tuy nhiên, phía sau hình ảnh ấy lại tồn tại một cuộc đời hoàn toàn khác, gắn với những lời nói dối, sự lừa dối và một quá khứ đen tối.

Vợ anh, Cha Ji Won (Moon Chae Won), là một nữ cảnh sát. Trong quá trình điều tra một vụ án, cô dần phát hiện những dấu hiệu bất thường và cuộc truy tìm sự thật từng bước đưa cô đến gần chính người chồng mà mình yêu.

Đây là một trong những vai diễn nổi bật của Lee Joon Gi khi nam diễn viên phải thể hiện hai mặt gần như đối lập của Hee Sung. Một bên là người đàn ông dịu dàng, hết lòng vì gia đình; bên còn lại là một con người đang cố che giấu quá khứ phức tạp.

Sự căng thẳng không chỉ đến từ quá trình điều tra mà còn nằm ở mối quan hệ giữa Hee Sung và Ji Won. Khi cô ngày càng tiến gần sự thật, anh lại tìm mọi cách bảo vệ cuộc sống mà cả hai đã xây dựng. Chính sự giằng xé giữa tình yêu, bí mật và nguy cơ mất tất cả khiến Flower of Evil trở thành tác phẩm khó rời mắt.

4. Healer

Ji Chang Wook đảm nhận Seo Jung Hoo, người hoạt động bí mật dưới thân phận “Healer” trong Healer.

Seo Jung Hoo (Ji Chang Wook) hoạt động với biệt danh “Healer”, một người chuyên thực hiện những nhiệm vụ bí mật vào ban đêm. Trong quá trình điều tra những bí mật bị chôn vùi từ quá khứ, anh có cơ hội gặp phóng viên Chae Young Shin (Park Min Young).

Jung Hoo dần bị cuốn vào hành trình tìm kiếm sự thật cùng Young Shin. Tuy nhiên, anh còn sử dụng một thân phận khác là Park Bong Soo để tiếp cận cô mà không để lộ danh tính thật.

Sự đối lập giữa Jung Hoo và Bong Soo tạo nên nhiều tình huống thú vị. Khi là Healer, Jung Hoo mạnh mẽ, quyết đoán và sở hữu khả năng hành động đáng nể. Trong khi đó, Park Bong Soo lại vụng về, nhút nhát và có phần đáng yêu. Ji Chang Wook tận dụng khá tốt sự khác biệt này để tạo nên một nhân vật vừa có chất hành động vừa có màu sắc tình cảm. Kết hợp giữa bí ẩn, hành động, tình yêu và cuộc sống hai mặt, Healer vẫn được nhiều khán giả nhớ đến như một tác phẩm đáng xem lại.

5. Thợ Săn Thành Phố

Lee Min Ho vào vai Lee Yoon Sung, chuyên gia công nghệ âm thầm thực hiện kế hoạch trả thù trong Thợ Săn Thành Phố.

Trong Thợ Săn Thành Phố, Lee Min Ho vào vai Lee Yoon Sung, một chuyên gia công nghệ làm việc tại Nhà Xanh. Tuy nhiên, đây chỉ là lớp vỏ mà anh sử dụng để thực hiện kế hoạch trả thù liên quan đến cha mình.

Ẩn sau cuộc sống tưởng như bình thường, Yoon Sung âm thầm thực hiện từng bước trong kế hoạch. Tại Nhà Xanh, anh gặp Kim Na Na (Park Min Young), một nữ vệ sĩ. Cả hai dần nhận ra mục tiêu của mình có những điểm tương đồng và bắt đầu đồng hành cùng nhau.

Điều khiến Yoon Sung trở nên đáng chú ý là anh phải liên tục duy trì hai cuộc sống song song. Một bên là chuyên gia công nghệ bình thường, một bên là người đang theo đuổi kế hoạch trả thù được chuẩn bị từ nhiều năm.

Càng yêu Na Na, Yoon Sung càng phải đối diện với câu hỏi liệu việc trả thù có đáng để anh đánh đổi cơ hội được sống hạnh phúc hay không. Vì vậy, bên cạnh những pha hành động và chuyện tình cảm, cuộc đấu tranh giữa tình yêu và lòng thù hận mới là yếu tố giúp nhân vật để lại dấu ấn.

6. A Bona Fide Killer

Gong Hyo Jin hóa thân Yoo Bo Na, người vợ và mẹ có thân phận sát thủ bí mật trong A Bona Fide Killer.

Yoo Bo Na (Gong Hyo Jin) là một người vợ, người mẹ luôn dành tình cảm cho gia đình. Tuy nhiên, phía sau cuộc sống bình thường ấy, cô lại là một sát thủ chuyên nghiệp với biệt danh “Kingfisher”.

Sau ba năm tạm dừng công việc nguy hiểm để chăm sóc con gái, Bo Na quyết định trở lại với nghề. Cô phải tìm cách cân bằng giữa cuộc sống gia đình và những nhiệm vụ đầy nguy hiểm.

Trớ trêu hơn, chồng cô, Kwon Tae Sung (Jung Jun Won), là một phóng viên được giao nhiệm vụ điều tra về sát thủ bí ẩn Kingfisher. Anh hoàn toàn không biết người mà mình đang tìm kiếm lại chính là vợ.

Gong Hyo Jin mang đến một hình ảnh khá khác so với nhiều vai diễn trước đây. Bo Na có thể là người vợ và người mẹ ấm áp, vui vẻ trong gia đình, nhưng khi bước vào thế giới sát thủ, cô lại trở nên bình tĩnh, quyết đoán và không dễ bị khuất phục. Sự tương phản giữa hai hình ảnh khiến cuộc sống của Bo Na vừa nguy hiểm vừa có nhiều tình huống thú vị. Đồng thời, việc người chồng vô tình điều tra chính vợ mình cũng tạo ra một nút thắt đáng chú ý cho câu chuyện.

Những nhân vật sống hai cuộc đời luôn tạo ra sức hút riêng bởi khán giả vừa được nhìn thấy con người mà họ lựa chọn để xuất hiện trước thế giới, vừa tò mò về bí mật phía sau. Khi hai cuộc sống ấy bắt đầu va chạm, câu chuyện thường mở ra những bất ngờ, xung đột và cả những mối quan hệ tình cảm khó đoán. Đây cũng là một trong những công thức giúp các bộ phim như Flower of Evil, Healer hay City Hunter giữ được sức hấp dẫn ngay cả sau nhiều năm lên sóng.