Sự kết hợp giữa lãng mạn và kỳ ảo (romantasy) luôn tạo nên sức hút riêng trên màn ảnh Hàn Quốc. Không chỉ khai thác những câu chuyện tình yêu thông thường, dòng phim này còn đưa các nhân vật vào hành trình vượt qua ranh giới giữa con người, thần linh và thế giới siêu nhiên. Dưới đây là 6 tác phẩm nổi bật dành cho những khán giả yêu thích màu sắc lãng mạn pha kỳ ảo.

1. The Remarried Empress (Hoàng Hậu Tái Hôn)

Được chuyển thể từ tiểu thuyết mạng nổi tiếng, The Remarried Empress xoay quanh nữ hoàng Navier, người đánh mất ngai vàng, chồng và vị thế của người phụ nữ quyền lực nhất đế quốc. Thay vì chấp nhận số phận, cô quyết định tìm lại chính mình và mở ra cơ hội tình yêu mới bên hoàng tử của một vương quốc đối địch. Với sự tham gia của Shin Min Ah, Lee Jong Suk, Ju Ji Hoon và Lee Se Young, bộ phim kết hợp yếu tố chính trị, phép thuật và tình cảm trong bối cảnh hoàng gia xa hoa.

2. My Demon (Chàng Quỷ Của Tôi)

My Demon kể về Do Do Hee (Kim Yoo Jung), nữ thừa kế một tập đoàn quyền lực, bất ngờ vướng vào mối quan hệ với Jung Gu Won (Song Kang), một ác quỷ sở hữu sức mạnh siêu nhiên. Sau khi mẹ nuôi qua đời, Do Hee phải đối mặt với những âm mưu tranh giành tài sản và các mối đe dọa tính mạng. Để bảo vệ bản thân, cô ký thỏa thuận kết hôn với Gu Won nhằm giúp anh lấy lại sức mạnh đã mất. Từ cuộc hôn nhân đầy miễn cưỡng, cả hai dần nảy sinh tình cảm, bất chấp những ranh giới giữa con người và ác quỷ.

3. Hotel Del Luna (Khách Sạn Ánh Trăng)

Hotel Del Luna đưa khán giả đến một khách sạn đặc biệt, nơi kết nối thế giới người sống và linh hồn. Jang Man Wol (IU) là bà chủ đã điều hành khách sạn suốt hàng nghìn năm để chuộc lại tội lỗi trong quá khứ. Cuộc sống của cô thay đổi khi Goo Chan Sung (Yeo Jin Goo), một quản lý khách sạn tài năng, xuất hiện và trở thành cộng sự bất đắc dĩ. Thông qua những vị khách đặc biệt, cả hai dần khám phá những câu chuyện còn dang dở, đồng thời hé lộ những tổn thương và bí mật phía sau vẻ ngoài lạnh lùng của Man Wol.

4. Guardian: The Lonely and Great God (Yêu Tinh)

Ra mắt năm 2016, Yêu Tinh kể về Kim Shin (Gong Yoo), một vị tướng bị biến thành yêu tinh bất tử sau cái chết đầy oan khuất. Anh phải sống hơn một thế kỷ để chờ đợi cô dâu định mệnh có thể chấm dứt lời nguyền. Cuộc gặp gỡ với Ji Eun Tak (Kim Go Eun), cô gái trẻ có khả năng nhìn thấy linh hồn, mở ra chuyện tình vừa lãng mạn vừa bi thương. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của Thần Chết (Lee Dong Wook) và Sunny (Yoo In Na) cũng hé lộ những mối liên kết định mệnh từ kiếp trước.

5. Doom at Your Service (Một Ngày Nọ, Kẻ Hủy Diệt Gõ Cửa Nhà Tôi)

Tak Dong Kyung (Park Bo Young) rơi vào tuyệt vọng khi phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo, bị bạn trai phản bội và công việc liên tục gặp biến cố. Trong lúc cầu mong thế giới kết thúc, cô bất ngờ gặp Myul Mang (Seo In Guk), hiện thân của sự hủy diệt. Anh đề nghị cứu mạng cô với điều kiện Dong Kyung phải giúp mình hủy diệt thế giới. Tuy nhiên, nếu từ chối, người cô yêu thương nhất sẽ phải gánh chịu hậu quả. Từ một thỏa thuận nghiệt ngã, chuyện tình giữa con người và thực thể siêu nhiên dần hình thành, đặt cả hai trước lựa chọn giữa tình yêu và sự sống.

6. The First Night With the Duke (Đêm Đầu Tiên Với Công Tước)

Bộ phim xoay quanh Cha Sun Chaek (Seohyun), một nữ sinh viên đại học bình thường bất ngờ xuyên vào thế giới của cuốn tiểu thuyết mạng yêu thích. Tại đây, cô trở thành một nhân vật phụ nhưng lại vô tình trải qua một đêm với hoàng tử Yi Beon (Taecyeon), người đàn ông mạnh mẽ nhưng bị hiểu lầm. Sự cố này khiến cốt truyện ban đầu hoàn toàn thay đổi, đẩy Sun Chaek vào vị trí nữ chính và buộc cô trải qua hàng loạt thử thách. Dựa trên webtoon nổi tiếng của Hwang Do Tol, phim mang đến câu chuyện xuyên không kết hợp tình yêu cổ trang đầy hài hước và bất ngờ.