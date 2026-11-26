1. Mặt Trăng Ôm Mặt Trời (The Moon Embracing the Sun, 2012)

Đây là một trong những tác phẩm cổ trang nổi bật nhất trong sự nghiệp Kim Yoo Jung. Phim xoay quanh chuyện tình nhiều trắc trở giữa Thế tử Lee Hwon và Heo Yeon Woo. Nữ diễn viên đảm nhận vai Yeon Woo thời niên thiếu, gây ấn tượng nhờ khả năng diễn xuất giàu cảm xúc. Tác phẩm tạo tiếng vang lớn khi tập cuối đạt tỷ suất người xem 42,2% trên toàn quốc theo Nielsen Korea, trở thành một trong những bộ phim truyền hình ăn khách nhất thời điểm phát sóng.

2. Mây Họa Ánh Trăng (Love in the Moonlight, 2016)

Bộ phim đánh dấu bước trưởng thành quan trọng của Kim Yoo Jung khi cô đảm nhận vai nữ chính Hong Ra On, cô gái cải trang thành thái giám và vô tình nảy sinh tình cảm với Thế tử Lee Yeong do Park Bo Gum thủ vai. Câu chuyện tình yêu hài hước, lãng mạn giữa chốn cung đình nhanh chóng chinh phục khán giả. Phim đạt tỷ suất người xem cao nhất 23,3%, đồng thời giúp Kim Yoo Jung khẳng định vị trí nữ chính trên màn ảnh nhỏ.

3. 100 Ngày Lừa Dối (100 Days of Deception, 2026)

Tác phẩm mới nhất của Kim Yoo Jung tiếp tục tạo dấu ấn với thành tích phát sóng đáng chú ý. Lấy bối cảnh Gyeongseong năm 1932, phim kể về nữ đạo chích Lee Ga Kyung, người nhận nhiệm vụ hoạt động bí mật trong thân phận phiên dịch viên. Càng tiến sâu vào nhiệm vụ, cô càng bị cuốn vào những âm mưu chính trị và mối quan hệ phức tạp. Theo Nielsen Korea, phim từng đạt tỷ suất người xem 10,7% ở tập 10, đồng thời vươn lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng độ phổ biến phim truyền hình và diễn viên.

4. Chàng Quỷ Của Tôi (My Demon, 2023)

Kim Yoo Jung kết hợp cùng Song Kang trong bộ phim tình cảm giả tưởng xoay quanh Do Do Hee, nữ thừa kế tài phiệt và Jung Gu Won, một ác quỷ bất ngờ mất đi sức mạnh. Cả hai bước vào cuộc hôn nhân hợp đồng, từ đó phát triển mối quan hệ đầy thú vị. Không chỉ gây chú ý nhờ ngoại hình và tương tác của cặp đôi chính, phim còn tạo sức hút quốc tế. Theo thống kê Netflix năm 2024, tác phẩm ghi nhận 22,9 triệu lượt xem và hơn 402 triệu giờ xem.

5. Dear X (2025)

Trong Dear X, Kim Yoo Jung có màn lột xác với vai Baek Ah Jin, nữ diễn viên nổi tiếng sở hữu vẻ ngoài hoàn hảo nhưng che giấu quá khứ tổn thương và bản chất đầy toan tính. Khác với những hình tượng trong sáng trước đây, nhân vật lần này mang nhiều lớp tâm lý phức tạp, sẵn sàng thao túng người khác để đạt được tham vọng. Bộ phim tạo dấu ấn trên nền tảng TVING khi liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng đóng góp thuê bao trả phí mới trong 5 tuần.

6. Cô Gái Thế Kỷ 20 (20th Century Girl, 2022)

Bộ phim điện ảnh thanh xuân đưa khán giả trở về năm 1999, theo chân Na Bo Ra trong hành trình giúp bạn thân tìm hiểu chàng trai mình thầm thương. Tuy nhiên, những rung động đầu đời lại khiến chính Bo Ra rơi vào một mối tình khó quên. Tác phẩm tạo hiệu ứng quốc tế khi đứng thứ hai bảng xếp hạng phim không nói tiếng Anh toàn cầu của Netflix trong tuần đầu phát hành, với 8 triệu giờ xem. Vai diễn cũng giúp Kim Yoo Jung ghi thêm dấu ấn ở dòng phim tình cảm, thanh xuân.