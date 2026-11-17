Ngày 17/11, Vietnam Report phối hợp Báo VietNamNet công bố bảng xếp hạng VNR500 - Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2026, đánh dấu 20 năm thực hiện bảng xếp hạng này.

Theo Vietnam Report, tổng doanh thu của 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam tăng từ 1,2 triệu tỷ đồng năm 2007 lên 10,4 triệu tỷ đồng tại kỳ công bố năm 2026, tương đương gần 9 lần. Mức tăng này cao hơn tốc độ tăng khoảng 7,6 lần của GDP danh nghĩa trong cùng giai đoạn.

Top 10 doanh nghiệp lớn nhất 2026.

Sau 20 kỳ công bố, Vietnam Report tổng hợp có 2.725 doanh nghiệp từng xuất hiện trong bảng xếp hạng, trong đó 2.016 doanh nghiệp góp mặt ít nhất hai lần và 73 doanh nghiệp duy trì vị trí trong tất cả các kỳ.

Đáng chú ý, năm 2007, hai bảng xếp hạng doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam và doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam ghi nhận 890 doanh nghiệp, không tính các doanh nghiệp xuất hiện ở cả hai bảng. Đến năm 2026, con số này giảm còn 677 doanh nghiệp. Sự thay đổi này phản ánh quá trình tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp và sự lớn mạnh của khu vực tư nhân.

Công nghiệp - xây dựng chiếm gần 69% doanh nghiệp lớn

Kết quả VNR500 năm 2026 cho thấy công nghiệp - xây dựng tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với 68,8% số doanh nghiệp trong bảng xếp hạng.

Tổng doanh thu nhóm này tăng từ 5.565,1 nghìn tỷ đồng năm 2025 lên 6.703,9 nghìn tỷ đồng năm 2026, tương đương mức tăng khoảng 20,5%.

Tỷ trọng số doanh nghiệp trong bảng xếp hạng.

Nhóm dịch vụ chiếm 28,2% số doanh nghiệp, với tổng doanh thu tăng từ 3.148,3 nghìn tỷ đồng lên 3.496,9 nghìn tỷ đồng. Trong khi đó, nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản chỉ chiếm 5%, đạt doanh thu 396,1 nghìn tỷ đồng.

Xét theo ngành, tài chính, điện và khoáng sản - xăng dầu dẫn đầu về quy mô doanh thu, lần lượt đạt gần 2.085, 1.918 và 1.760 nghìn tỷ đồng.

Đặc biệt, ngành điện ghi nhận doanh thu tăng 86,6% so với kỳ trước, cao nổi bật trong các ngành được thống kê. Ngược lại, thực phẩm - đồ uống và bán lẻ ghi nhận xu hướng suy giảm doanh thu, phản ánh sự phân hóa trong hoạt động kinh doanh giữa các lĩnh vực.

Không chỉ mở rộng quy mô, hiệu quả kinh doanh của nhóm VNR500 cũng đang cải thiện.

Tỷ suất sinh lời trên tài sản (ROA) bình quân tăng từ 6,1% lên 6,7%; tỷ suất sinh lời trên doanh thu (ROS) tăng từ 7,3% lên 8,3%. Đáng chú ý, tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) tăng từ 13,3% lên 18,8%.

Trong đó, doanh nghiệp FDI tiếp tục dẫn đầu về ROA và ROS, lần lượt đạt 10,2% và 10,1%. Doanh nghiệp Nhà nước ghi nhận ROE tăng từ 14,2% lên 21,7%, còn khu vực tư nhân đạt ROE 17,5%.

Về thứ hạng, Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên đứng đầu danh sách 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2026, tiếp theo là Petrovietnam, EVN và Vingroup.

Trong bảng xếp hạng riêng dành cho doanh nghiệp tư nhân, Vingroup dẫn đầu, tiếp đến là Hòa Phát, Thế Giới Di Động, VPBank và Techcombank.

Hơn 62% doanh nghiệp chịu áp lực chi phí tăng

Dù các chỉ số kinh doanh cải thiện, khảo sát của Vietnam Report cho thấy doanh nghiệp lớn vẫn đối mặt nhiều sức ép.

Trong 9 tháng năm 2026, có 71,4% doanh nghiệp tham gia khảo sát ghi nhận doanh thu tăng, 67,9% có lợi nhuận tăng và 68,6% cho biết số đơn hàng tăng so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, 62,5% doanh nghiệp phản ánh chi phí sản xuất, kinh doanh gia tăng. Điều này cho thấy tăng trưởng doanh thu chưa đồng nghĩa với việc áp lực vận hành được giải tỏa.

Một vấn đề khác là khả năng lan tỏa cơ hội kinh doanh từ các tập đoàn lớn sang doanh nghiệp nội địa.

Doanh nghiệp VNR500 đồng hành cùng đối tác và người lao động.

Theo số liệu Bộ Công thương được Vietnam Report dẫn lại, trong khoảng 1.000 doanh nghiệp đủ năng lực cung ứng trực tiếp cho các tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp lắp ráp, doanh nghiệp nội địa mới chiếm khoảng 30%.

Đồng thời, khoảng 88% doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có quy mô nhỏ và vừa, còn hạn chế về vốn, công nghệ, quản trị và khả năng tiếp cận thông tin thị trường.

Khoảng cách này cho thấy sự mở rộng của các tập đoàn lớn chưa tự động chuyển thành cơ hội tham gia chuỗi cung ứng cho doanh nghiệp trong nước.

Khảo sát VNR500 ghi nhận 56,6% doanh nghiệp có hoạt động hỗ trợ đối tác về kiến thức thị trường, xuất khẩu và tiêu chuẩn quốc tế; 47,2% chuyển giao quy trình, quản trị chất lượng; 43,4% hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo.

Về triển vọng, 65,5% doanh nghiệp đánh giá trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số là cơ hội nổi bật nhất trong năm 2026. Phát triển hạ tầng, logistics, năng lượng và chuyển đổi xanh cùng được 58,2% doanh nghiệp lựa chọn.

Đáng chú ý, 76,4% doanh nghiệp khảo sát tập trung nâng cao kỹ năng số, AI và công nghệ mới cho người lao động.

Kết quả này cho thấy các tập đoàn lớn đang quan tâm nhiều hơn đến công nghệ và năng suất, thay vì chỉ mở rộng quy mô hoạt động. Tuy nhiên, thách thức đối với nền kinh tế không chỉ nằm ở việc có thêm doanh nghiệp đạt doanh thu lớn, mà còn ở khả năng hình thành mạng lưới nhà cung ứng nội địa đủ năng lực tham gia sâu vào chuỗi cung ứng nội địa.

Theo Vietnam Report, tổng doanh thu 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam tăng gần 9 lần sau 20 năm, đạt 10,4 triệu tỷ đồng tại kỳ xếp hạng 2026. Trong 10 tháng năm 2026, khu vực FDI chiếm 81,2% kim ngạch xuất khẩu. Khảo sát VNR500 ghi nhận 76,4% doanh nghiệp tập trung nâng cao kỹ năng số, AI và công nghệ mới cho người lao động.