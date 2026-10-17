Top 5 xe SUV hạng D bán chạy nhất tháng 9/2026: VinFast VF 8 bức tốc mạnh mẽ.

Elon Musk vốn nổi tiếng với những ý tưởng vượt giới hạn thông thường. Màn trình diễn mẫu Tesla Roadster có khả năng bay mà ông vừa công bố tiếp tục thu hút sự chú ý, đồng thời đặt ra câu hỏi về tính an toàn và khả năng ứng dụng thực tế của công nghệ này.