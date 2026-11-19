Tính đến hết tháng 10/2026, tổng lượng tiêu thụ ô tô toàn thị trường Việt Nam từ ba khối VAMA, VinFast và TC Motor đã vượt mốc 540.000 chiếc. Dù quy mô thị trường ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng so với cùng kỳ, sự phân hóa sâu sắc về thanh khoản giữa xe điện với xe động cơ đốt trong đang tạo ra trạng thái tăng trưởng "lệch pha", buộc các hãng xe truyền thống phải lao vào cuộc đua giảm giá khốc liệt dịp cuối năm.