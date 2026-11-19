Top 5 xe SUV hạng D bán chạy nhất tháng 10/2026: VinFast VF 8 tiếp tục dẫn đầu
Bảng xếp hạng xe SUV hạng D bán chạy nhất tháng 10/2026 tại Việt Nam, VinFast VF 8 tiếp tục dẫn đầu phân khúc với doanh số vượt trội 1.903 chiếc bán ra, xếp thứ 2 là Ford Everest.
Báo Thế giới và Việt Nam xin giới thiệu Top 5 xe SUV hạng D bán chạy nhất Việt Nam tháng 10/2026:
1. VinFast VF 8: 1.903 xe
2. Ford Everest: 836 xe
3. Mazda CX-8: 270 xe
4. Toyota Fortuner: 255 xe
5. Kia Sorento: 128 xe
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/top-5-xe-suv-hang-d-ban-chay-nhat-thang-10-2026-vinfast-vf-8-tiep-tuc-dan-dau-470701.html