Top 5 xe SUV hạng C bán chạy nhất tháng 9/2026: Mazda CX-5 tiếp tục dẫn đầu.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 238/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Đáng chú ý, nghị định mới đã bãi bỏ quy định về dung tích xi-lanh và công suất động cơ khi xử phạt người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô và các loại xe tương tự.