Top 5 xe SUV hạng C bán chạy nhất tháng 8/2026: Mazda CX-5 tiếp tục dẫn đầu
Bảng xếp hạng Top 5 xe SUV hạng C bán chạy nhất tháng 8/2026 tại thị trường Việt Nam, Mazda CX-5 tiếp tục dẫn đầu với doanh số 1.092 chiếc bán ra, xếp thứ 2 là VinFast VF 7.
Báo Thế giới và Việt Nam xin giới thiệu Top 5 xe SUV hạng C bán chạy nhất Việt Nam tháng 8/2026:
1. Mazda CX-5: 1.092 xe
2. VinFast VF 7: 695 xe
3. Mitsubishi Destinator: 674 xe
4. Ford Territory: 610 xe
5. Hyundai Tucson: 607 xe
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/top-5-xe-suv-hang-c-ban-chay-nhat-thang-8-2026-mazda-cx-5-tiep-tuc-dan-dau-444669.html