Xe cộ

Top 5 xe SUV hạng C bán chạy nhất tháng 8/2026: Mazda CX-5 tiếp tục dẫn đầu

Bảng xếp hạng Top 5 xe SUV hạng C bán chạy nhất tháng 8/2026 tại thị trường Việt Nam, Mazda CX-5 tiếp tục dẫn đầu với doanh số 1.092 chiếc bán ra, xếp thứ 2 là VinFast VF 7.

Báo Thế Giới & Việt Nam
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Top 5 xe SUV hạng C bán chạy nhất tháng 8/2026: Mazda CX-5 tiếp tục dẫn đầu.

Top 5 xe SUV hạng C bán chạy nhất tháng 8/2026: Mazda CX-5 tiếp tục dẫn đầu.

Báo Thế giới và Việt Nam xin giới thiệu Top 5 xe SUV hạng C bán chạy nhất Việt Nam tháng 8/2026:

1. Mazda CX-5: 1.092 xe

2. VinFast VF 7: 695 xe

3. Mitsubishi Destinator: 674 xe

4. Ford Territory: 610 xe

5. Hyundai Tucson: 607 xe

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/top-5-xe-suv-hang-c-ban-chay-nhat-thang-8-2026-mazda-cx-5-tiep-tuc-dan-dau-444669.html