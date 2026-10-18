Top 5 xe SUV hạng B bán chạy nhất tháng 9/2026: VinFast VF 6 tiếp tục dẫn đầu
Bảng xếp hạng Top 5 xe SUV hạng B bán chạy nhất tháng 9/2026 tại Việt Nam, VinFast VF 6 tiếp tục dẫn đầu với doanh số 3.083 chiếc bán ra, xếp ngay sau là Toyota Yaris Cross.
Báo Thế giới và Việt Nam xin giới thiệu Top 5 xe SUV hạng B bán chạy nhất Việt Nam tháng 9/2026:
1. VinFast VF 6: 3.083 xe
2. Toyota Yaris Cross: 1.799 xe
3. Mitsubishi Xforce: 1.323 xe
4. Kia Seltos: 1.152 xe
5. Toyota Corolla Cross: 866 xe
Ngoài những cái tên trên, doanh số một số mẫu xe khác cùng phân khúc như sau:
- Hyundai Creta: 849 xe
- Honda HR-V: 322 xe
- Mazda CX-30: 89 xe
- Mazda CX-3: 83 xe,...
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/top-5-xe-suv-hang-b-ban-chay-nhat-thang-9-2026-vinfast-vf-6-tiep-tuc-dan-dau-457569.html