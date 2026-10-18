Xe cộ

Top 5 xe SUV hạng B bán chạy nhất tháng 9/2026: VinFast VF 6 tiếp tục dẫn đầu

Bảng xếp hạng Top 5 xe SUV hạng B bán chạy nhất tháng 9/2026 tại Việt Nam, VinFast VF 6 tiếp tục dẫn đầu với doanh số 3.083 chiếc bán ra, xếp ngay sau là Toyota Yaris Cross.

Báo Thế Giới & Việt Nam
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Top 5 xe SUV hạng B bán chạy nhất tháng 9/2026: VinFast VF 6 tiếp tục dẫn đầu.

Top 5 xe SUV hạng B bán chạy nhất tháng 9/2026: VinFast VF 6 tiếp tục dẫn đầu.

Báo Thế giới và Việt Nam xin giới thiệu Top 5 xe SUV hạng B bán chạy nhất Việt Nam tháng 9/2026:

1. VinFast VF 6: 3.083 xe

2. Toyota Yaris Cross: 1.799 xe

3. Mitsubishi Xforce: 1.323 xe

4. Kia Seltos: 1.152 xe

5. Toyota Corolla Cross: 866 xe

Ngoài những cái tên trên, doanh số một số mẫu xe khác cùng phân khúc như sau:

- Hyundai Creta: 849 xe

- Honda HR-V: 322 xe

- Mazda CX-30: 89 xe

- Mazda CX-3: 83 xe,...

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/top-5-xe-suv-hang-b-ban-chay-nhat-thang-9-2026-vinfast-vf-6-tiep-tuc-dan-dau-457569.html