Top 5 xe SUV hạng B bán chạy nhất tháng 8/2026: VinFast VF 6 tiếp tục dẫn đầu
Bảng xếp hạng Top 5 xe SUV hạng B bán chạy nhất tháng 8/2026 tại thị trường Việt Nam, VinFast VF 6 tiếp tục dẫn đầu với doanh số 1.256 chiếc bán ra, xếp thứ 2 là Toyota Yaris Cross.
Báo Thế giới và Việt Nam xin giới thiệu Top 5 xe SUV hạng B bán chạy nhất Việt Nam tháng 8/2026:
1. VinFast VF 6: 1.256 xe
2. Toyota Yaris Cross: 920 xe
3. Kia Seltos: 686 xe
4. Mitsubishi Xforce: 664 xe
5. Hyundai Creta: 609 xe
Ngoài những tên trên, doanh số một số mẫu xe khác cùng phân khúc như sau:
- Toyota Corolla Cross: 400 xe
- Honda HR-V: 241 xe
- Mazda CX-30: 62 xe
- Mazda CX-3: 50 xe,...
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/top-5-xe-suv-hang-b-ban-chay-nhat-thang-8-2026-vinfast-vf-6-tiep-tuc-dan-dau-445621.html