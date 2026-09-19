Top 5 xe SUV hạng B bán chạy nhất tháng 8/2026: VinFast VF 6 tiếp tục dẫn đầu.

Báo Thế giới và Việt Nam xin giới thiệu Top 5 xe SUV hạng B bán chạy nhất Việt Nam tháng 8/2026:

1. VinFast VF 6: 1.256 xe

2. Toyota Yaris Cross: 920 xe

3. Kia Seltos: 686 xe

4. Mitsubishi Xforce: 664 xe

5. Hyundai Creta: 609 xe

Ngoài những tên trên, doanh số một số mẫu xe khác cùng phân khúc như sau:

- Toyota Corolla Cross: 400 xe

- Honda HR-V: 241 xe

- Mazda CX-30: 62 xe

- Mazda CX-3: 50 xe,...