Top 5 xe SUV hạng B bán chạy nhất tháng 10/2026: VinFast VF 6 tiếp tục dẫn đầu
Bảng xếp hạng Top 5 xe SUV hạng B bán chạy nhất tháng 10/2026 tại Việt Nam, VinFast VF 6 tiếp tục dẫn đầu với doanh số 3.716 chiếc bán ra, xếp ngay sau là Toyota Yaris Cross.
Báo Thế giới và Việt Nam xin giới thiệu Top 5 xe SUV hạng B bán chạy nhất Việt Nam tháng 10/2026:
1. VinFast VF 6: 3.716 xe
2. Toyota Yaris Cross: 1.327 xe
3. Kia Seltos: 1.273 xe
4. Hyundai Creta: 783 xe
5. Mitsubishi Xforce: 774 xe
Ngoài những cái tên ở trên, doanh số một số mẫu xe khác cùng phân khúc như sau:
- Toyota Corolla Cross: 757 xe
- Honda HR-V: 491 xe
- Mazda CX-30: 90 xe
- Mazda CX-3: 84 xe,...
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/top-5-xe-suv-hang-b-ban-chay-nhat-thang-10-2026-vinfast-vf-6-tiep-tuc-dan-dau-470173.html