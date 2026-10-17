Xe cộ

Top 5 xe SUV hạng A bán chạy nhất tháng 9/2026: VinFast VF 5 tiếp tục dẫn đầu

Bảng xếp hạng top 5 xe SUV hạng A bán chạy nhất tháng 9/2026 tại Việt Nam, VinFast VF 5 tiếp tục dẫn đầu phân khúc với doanh số ấn tượng 2.472 chiếc bán ra, xếp thứ 2 là Kia Sonet.

Báo Thế Giới & Việt Nam
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Top 5 xe SUV hạng A bán chạy nhất tháng 9/2026: VinFast VF 5 tiếp tục dẫn đầu.

Top 5 xe SUV hạng A bán chạy nhất tháng 9/2026: VinFast VF 5 tiếp tục dẫn đầu.

Báo Thế giới và Việt Nam xin giới thiệu Top 5 xe SUV hạng A bán chạy nhất Việt Nam tháng 9/2026:

1. VinFast VF 5: 2.472 chiếc

2. Kia Sonet: 653 chiếc

3. Toyota Raize: 171 chiếc

4. Suzuki Fronx: 62 chiếc

5. Hyundai Venue: 46 chiếc

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/top-5-xe-suv-hang-a-ban-chay-nhat-thang-9-2026-vinfast-vf-5-tiep-tuc-dan-dau-457177.html