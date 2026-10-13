Top 5 xe sedan cỡ B bán chạy nhất tháng 9/2026: Toyota Vios tiếp tục dẫn đầu
Bảng xếp hạng top 5 xe sedan cỡ B bán chạy nhất tháng 9/2026 tại thị trường Việt Nam, Toyota Vios tiếp tục dẫn đầu phân khúc với doanh số 758 chiếc, xếp thứ 2 là Honda City.
Báo Thế giới và Việt Nam xin giới thiệu Top 5 xe sedan cỡ B bán chạy nhất Việt Nam tháng 9/2026:
1. Toyota Vios: 758 chiếc
2. Honda City: 617 chiếc
3. Mazda2: 464 chiếc
4. Hyundai Accent: 204 chiếc
5. Mitsubishi Attrage: 54 chiếc
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/top-5-xe-sedan-co-b-ban-chay-nhat-thang-9-2026-toyota-vios-tiep-tuc-dan-dau-455509.html