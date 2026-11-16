Top 5 xe sedan cỡ B bán chạy nhất tháng 10/2026: Toyota Vios tiếp tục dẫn đầu.

Ford Everest bán được 836 xe trong tháng 10/2026, giảm 22,3% so với tháng trước. Dù sức mua chậm lại, mẫu SUV của Ford vẫn dẫn đầu phân khúc, với doanh số 10 tháng cao hơn nhiều lần so với các đối thủ.