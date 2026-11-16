Top 5 xe sedan cỡ B bán chạy nhất tháng 10/2026: Toyota Vios tiếp tục dẫn đầu
Bảng xếp hạng top 5 xe sedan cỡ B bán chạy nhất tháng 10/2026 tại thị trường Việt Nam, Toyota Vios tiếp tục dẫn đầu phân khúc với doanh số 659 chiếc, xếp thứ 2 là Honda City.
Báo Thế giới và Việt Nam xin giới thiệu Top 5 xe sedan cỡ B bán chạy nhất Việt Nam tháng 10/2026:
1. Toyota Vios: 659 xe
2. Honda City: 486 xe
3. Mazda2: 475 xe
4. Mazda3: 168 xe
5. Hyundai Accent: 158 xe
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/top-5-xe-sedan-co-b-ban-chay-nhat-thang-10-2026-toyota-vios-tiep-tuc-dan-dau-469273.html