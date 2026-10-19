Top 5 xe MPV bán chạy nhất tháng 9/2026: VinFast Limo Green tiếp tục dẫn đầu.

Sau vài ngày ra mắt tại Mỹ, Tesla Roadster đã bắt đầu nhận đặt cọc tại Thái Lan với 3 phiên bản Performance, Thrust và Rocket. Đáng chú ý, bản cao cấp nhất Rocket không mở bán đại trà mà chỉ dành cho khách hàng được hãng gửi lời mời.