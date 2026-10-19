Top 5 xe MPV bán chạy nhất tháng 9/2026: VinFast Limo Green tiếp tục dẫn đầu
Bảng xếp hạng top 5 xe MPV bán chạy nhất tháng 9/2026 tại thị trường Việt Nam, VinFast Limo Green tiếp tục dẫn đầu phân khúc với doanh số ấn tượng 5.027 chiếc bán ra.
Báo Thế giới và Việt Nam xin giới thiệu Top 5 xe MPV bán chạy nhất Việt Nam tháng 9/2026:
1. VinFast Limo Green: 5.027 chiếc
2. Toyota Innova Cross: 1.461 chiếc
3. Mitsubishi Xpander: 954 chiếc
4. Toyota Veloz: 602 chiếc
5. KIA Carens: 363 chiếc
Ngoài những xe trên, doanh số một số mẫu xe ô tô khác trong phân khúc như sau:
- KIA Carnival: 258 chiếc
- Honda BR-V: 225 chiếc
- Hyundai Stargazer: 200 chiếc
- Suzuki XL7: 113 chiếc
- Hyundai Custin: 54 chiếc,...
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/top-5-xe-mpv-ban-chay-nhat-thang-9-2026-vinfast-limo-green-tiep-tuc-dan-dau-458061.html