Xe cộ

Top 5 xe MPV bán chạy nhất tháng 9/2026: VinFast Limo Green tiếp tục dẫn đầu

Bảng xếp hạng top 5 xe MPV bán chạy nhất tháng 9/2026 tại thị trường Việt Nam, VinFast Limo Green tiếp tục dẫn đầu phân khúc với doanh số ấn tượng 5.027 chiếc bán ra.

Báo Thế Giới & Việt Nam
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Top 5 xe MPV bán chạy nhất tháng 9/2026: VinFast Limo Green tiếp tục dẫn đầu.

Top 5 xe MPV bán chạy nhất tháng 9/2026: VinFast Limo Green tiếp tục dẫn đầu.

Báo Thế giới và Việt Nam xin giới thiệu Top 5 xe MPV bán chạy nhất Việt Nam tháng 9/2026:

1. VinFast Limo Green: 5.027 chiếc

2. Toyota Innova Cross: 1.461 chiếc

3. Mitsubishi Xpander: 954 chiếc

4. Toyota Veloz: 602 chiếc

5. KIA Carens: 363 chiếc

Ngoài những xe trên, doanh số một số mẫu xe ô tô khác trong phân khúc như sau:

- KIA Carnival: 258 chiếc

- Honda BR-V: 225 chiếc

- Hyundai Stargazer: 200 chiếc

- Suzuki XL7: 113 chiếc

- Hyundai Custin: 54 chiếc,...

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/top-5-xe-mpv-ban-chay-nhat-thang-9-2026-vinfast-limo-green-tiep-tuc-dan-dau-458061.html