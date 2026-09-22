Xe cộ

Top 5 xe MPV bán chạy nhất tháng 8/2026: VinFast Limo Green tiếp tục dẫn đầu

Bảng xếp hạng top 5 xe MPV bán chạy nhất tháng 8/2026 tại thị trường Việt Nam, VinFast Limo Green tiếp tục dẫn đầu phân khúc với doanh số ấn tượng 4.203 chiếc bán ra.

Báo Thế Giới & Việt Nam
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Top 5 xe MPV bán chạy nhất tháng 8/2026: VinFast Limo Green tiếp tục dẫn đầu.

Top 5 xe MPV bán chạy nhất tháng 8/2026: VinFast Limo Green tiếp tục dẫn đầu.

Báo Thế giới và Việt Nam xin giới thiệu Top 5 xe MPV bán chạy nhất Việt Nam tháng 8/2026:

1. VinFast Limo Green: 4.203 chiếc

2. Toyota Innova Cross: 829 chiếc

3. Mitsubishi Xpander: 668 chiếc

4. Toyota Veloz: 554 chiếc

5. KIA Carens: 271 chiếc

Ngoài những xe trên, doanh số một số mẫu ô tô khác trong phân khúc như sau:

- KIA Carnival: 256 chiếc

- Hyundai Stargazer: 153 chiếc

- Honda BR-V: 131 chiếc

- Suzuki XL7: 91 chiếc

- Hyundai Custin: 61 chiếc,...

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/top-5-xe-mpv-ban-chay-nhat-thang-8-2026-vinfast-limo-green-tiep-tuc-dan-dau-446721.html