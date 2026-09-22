Top 5 xe MPV bán chạy nhất tháng 8/2026: VinFast Limo Green tiếp tục dẫn đầu
Bảng xếp hạng top 5 xe MPV bán chạy nhất tháng 8/2026 tại thị trường Việt Nam, VinFast Limo Green tiếp tục dẫn đầu phân khúc với doanh số ấn tượng 4.203 chiếc bán ra.
Báo Thế giới và Việt Nam xin giới thiệu Top 5 xe MPV bán chạy nhất Việt Nam tháng 8/2026:
1. VinFast Limo Green: 4.203 chiếc
2. Toyota Innova Cross: 829 chiếc
3. Mitsubishi Xpander: 668 chiếc
4. Toyota Veloz: 554 chiếc
5. KIA Carens: 271 chiếc
Ngoài những xe trên, doanh số một số mẫu ô tô khác trong phân khúc như sau:
- KIA Carnival: 256 chiếc
- Hyundai Stargazer: 153 chiếc
- Honda BR-V: 131 chiếc
- Suzuki XL7: 91 chiếc
- Hyundai Custin: 61 chiếc,...
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/top-5-xe-mpv-ban-chay-nhat-thang-8-2026-vinfast-limo-green-tiep-tuc-dan-dau-446721.html