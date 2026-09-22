Top 5 xe MPV bán chạy nhất tháng 8/2026: VinFast Limo Green tiếp tục dẫn đầu.

Không cần bỏ ra số tiền lớn để sở hữu một chiếc Mazda có thiết kế đẹp, nội thất khá cao cấp và cảm giác lái tốt. Nhiều mẫu Mazda cũ, từ CX-5, Mazda3 đến Mazda6 vẫn được đánh giá cao về độ tin cậy và đáng chú ý trên thị trường xe cũ.