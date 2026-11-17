Top 5 xe MPV bán chạy nhất tháng 10/2026: VinFast Limo Green tiếp tục dẫn đầu
Bảng xếp hạng top 5 xe MPV bán chạy nhất tháng 10/2026 tại thị trường Việt Nam, VinFast Limo Green tiếp tục dẫn đầu phân khúc với doanh số ấn tượng 2.957 chiếc bán ra.
Báo Thế giới và Việt Nam xin giới thiệu Top 5 xe MPV bán chạy nhất Việt Nam tháng 10/2026:
1. VinFast Limo Green: 2.957 chiếc
2. Toyota Innova Cross: 1.078 chiếc
3. Mitsubishi Xpander: 606 chiếc
4. Toyota Veloz: 498 chiếc
5. KIA Carens: 383 chiếc
Ngoài những mẫu xe trên, doanh số một số mẫu xe ô tô khác trong phân khúc như sau:
- KIA Carnival: 267 chiếc
- Honda BR-V: 232 chiếc
- Hyundai Stargazer: 153 chiếc
- Suzuki XL7: 65 chiếc
- Hyundai Custin: 40 chiếc,...
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/top-5-xe-mpv-ban-chay-nhat-thang-10-2026-vinfast-limo-green-tiep-tuc-dan-dau-469657.html