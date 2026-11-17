BMW triệu hồi gần 721.000 ôtô tại Mỹ do lỗi bơm nước làm mát, cảnh báo nguy cơ chập điện và cháy xe. Đáng chú ý, một số phương tiện từng được sửa chữa trong đợt triệu hồi năm 2024 nhưng vẫn có nguy cơ tái diễn sự cố.