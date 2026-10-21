Top 5 xe đa dụng cỡ trung bán chạy nhất tháng 9/2026: Mazda CX-5 tiếp tục dẫn đầu.

Nhiều mẫu ô tô tại Việt Nam được giảm giá hàng chục đến hơn 100 triệu đồng trong tháng 10, nhưng chênh lệch giữa giá niêm yết, ưu đãi của hãng và báo giá đại lý khiến người mua cần so sánh kỹ trước khi quyết định.