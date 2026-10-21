Top 5 xe đa dụng cỡ trung bán chạy nhất tháng 9/2026: Mazda CX-5 tiếp tục dẫn đầu
Bảng xếp hạng top 5 xe đa dụng cỡ trung bán chạy nhất tháng 9/2026 tại Việt Nam, Mazda CX-5 tiếp tục dẫn đầu phân khúc với doanh số 1.449 chiếc bán ra, xếp thứ 2 là Ford Territory.
Báo Thế giới và Việt Nam xin giới thiệu Top 5 xe đa dụng cỡ trung bán chạy nhất Việt Nam tháng 9/2026:
1. Mazda CX-5: 1.449 chiếc
2. Ford Territory: 1.285 chiếc
3. Ford Everest: 1.076 chiếc
4. Hyundai Tucson: 1.004 chiếc
5. Mitsubishi Destinator: 861 chiếc
Ngoài những xe ở trên, doanh số một số mẫu ô tô khác trong phân khúc như sau:
- Honda CR-V: 306 chiếc
- KIA Sportage: 302 chiếc
- Mazda CX-8: 260 chiếc
- Hyundai Santa Fe: 107 chiếc,...
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/top-5-xe-da-dung-co-trung-ban-chay-nhat-thang-9-2026-mazda-cx-5-tiep-tuc-dan-dau-458741.html