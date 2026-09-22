Top 5 xe đa dụng cỡ trung bán chạy nhất tháng 8/2026: Mazda CX-5 vươn lên dẫn đầu
Bảng xếp hạng top 5 xe đa dụng cỡ trung bán chạy nhất tháng 8/2026 tại Việt Nam, Mazda CX-5 vươn lên dẫn đầu phân khúc với doanh số 1.092 chiếc bán ra, xếp thứ 2 là Ford Everest.
Báo Thế giới và Việt Nam xin giới thiệu Top 5 xe đa dụng cỡ trung bán chạy nhất Việt Nam tháng 8/2026:
1. Mazda CX-5: 1.092 chiếc
2. Ford Everest: 690 chiếc
3. Mitsubishi Destinator: 674 chiếc
4. Ford Territory: 610 chiếc
5. Hyundai Tucson: 607 chiếc
Ngoài những xe trên, doanh số một số mẫu ô tô khác trong phân khúc như sau:
- Honda CR-V: 317 chiếc
- KIA Sportage 225 chiếc
- Mazda CX-8: 200 chiếc
- Hyundai Santa Fe: 103 chiếc,...
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/top-5-xe-da-dung-co-trung-ban-chay-nhat-thang-8-2026-mazda-cx-5-vuon-len-dan-dau-446725.html