Xe cộ

Top 5 xe đa dụng cỡ trung bán chạy nhất tháng 8/2026: Mazda CX-5 vươn lên dẫn đầu

Bảng xếp hạng top 5 xe đa dụng cỡ trung bán chạy nhất tháng 8/2026 tại Việt Nam, Mazda CX-5 vươn lên dẫn đầu phân khúc với doanh số 1.092 chiếc bán ra, xếp thứ 2 là Ford Everest.

Báo Thế Giới & Việt Nam
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Top 5 xe đa dụng cỡ trung bán chạy nhất tháng 8/2026: Mazda CX-5 vươn lên dẫn đầu.

Top 5 xe đa dụng cỡ trung bán chạy nhất tháng 8/2026: Mazda CX-5 vươn lên dẫn đầu.

Báo Thế giới và Việt Nam xin giới thiệu Top 5 xe đa dụng cỡ trung bán chạy nhất Việt Nam tháng 8/2026:

1. Mazda CX-5: 1.092 chiếc

2. Ford Everest: 690 chiếc

3. Mitsubishi Destinator: 674 chiếc

4. Ford Territory: 610 chiếc

5. Hyundai Tucson: 607 chiếc

Ngoài những xe trên, doanh số một số mẫu ô tô khác trong phân khúc như sau:

- Honda CR-V: 317 chiếc

- KIA Sportage 225 chiếc

- Mazda CX-8: 200 chiếc

- Hyundai Santa Fe: 103 chiếc,...

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/top-5-xe-da-dung-co-trung-ban-chay-nhat-thang-8-2026-mazda-cx-5-vuon-len-dan-dau-446725.html