Top 5 xe đa dụng cỡ trung bán chạy nhất tháng 10/2026: Mazda CX-5 tiếp tục dẫn đầu
Bảng xếp hạng top 5 xe đa dụng cỡ trung bán chạy nhất tháng 10/2026 tại Việt Nam, Mazda CX-5 tiếp tục dẫn đầu phân khúc với doanh số 1.617 chiếc bán ra, xếp thứ 2 là Ford Territory.
Báo Thế giới và Việt Nam xin giới thiệu Top 5 xe đa dụng cỡ trung bán chạy nhất Việt Nam tháng 10/2026:
1. Mazda CX-5: 1.617 chiếc
2. Ford Territory: 924 chiếc
3. Ford Everest: 836 chiếc
4. Hyundai Tucson: 761 chiếc
5. Mitsubishi Destinator: 530 chiếc
Ngoài những xe ở trên, doanh số của một số mẫu ô tô khác trong phân khúc như sau:
- Honda CR-V: 416 chiếc
- Mazda CX-8: 270 chiếc
- KIA Sportage: 260 chiếc
- Hyundai Santa Fe: 96 chiếc,...
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/top-5-xe-da-dung-co-trung-ban-chay-nhat-thang-10-2026-mazda-cx-5-tiep-tuc-dan-dau-472065.html