Top 5 xe đa dụng cỡ trung bán chạy nhất tháng 10/2026: Mazda CX-5 tiếp tục dẫn đầu.

Báo Thế giới và Việt Nam xin giới thiệu Top 5 xe đa dụng cỡ trung bán chạy nhất Việt Nam tháng 10/2026:

1. Mazda CX-5: 1.617 chiếc

2. Ford Territory: 924 chiếc

3. Ford Everest: 836 chiếc

4. Hyundai Tucson: 761 chiếc

5. Mitsubishi Destinator: 530 chiếc

Ngoài những xe ở trên, doanh số của một số mẫu ô tô khác trong phân khúc như sau:

- Honda CR-V: 416 chiếc

- Mazda CX-8: 270 chiếc

- KIA Sportage: 260 chiếc

- Hyundai Santa Fe: 96 chiếc,...