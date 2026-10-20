Top 5 xe đa dụng cỡ nhỏ bán chạy nhất tháng 9/2026: VinFast VF 6 bức tốc mạnh mẽ.

Ngày 19/10/2026, dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) đã được trình Quốc hội, trong đó đáng chú ý là đề xuất nâng mức tiền đặt trước khi đấu giá quyền sử dụng đất ở cho cá nhân lên 20% đến 50% giá khởi điểm. Quy định này nhằm luật hóa Nghị quyết 66.11/2026/NQ-CP để tháo gỡ các vướng mắc trong hoạt động đấu giá.