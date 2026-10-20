Top 5 xe đa dụng cỡ nhỏ bán chạy nhất tháng 9/2026: VinFast VF 6 bức tốc mạnh mẽ
Bảng xếp hạng top 5 xe đa dụng cỡ nhỏ bán chạy nhất tháng 9/2026 tại Việt Nam, VinFast VF 6 vươn lên dẫn đầu phân khúc với doanh số 3.083 chiếc bán ra, xếp thứ 2 VinFast VF 5.
Báo Thế giới và Việt Nam xin giới thiệu Top 5 xe đa dụng cỡ nhỏ bán chạy nhất Việt Nam tháng 9/2026:
1. VinFast VF 6: 3.083 xe
2. VinFast VF 5: 2.472 xe
3. Toyota Yaris Cross: 1.799 xe
4. Mitsubishi Xforce: 1.323 xe
5. KIA Seltos: 1.152 xe
Ngoài những xe ở trên, doanh số của một số mẫu ô tô cùng phân khúc như sau:
- Toyota Corolla Cross: 866 xe
- Hyundai Creta: 849 xe
- KIA Sonet: 653 xe
- Honda HR-V: 322 xe
- Toyota Raize: 171 xe,...
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/top-5-xe-da-dung-co-nho-ban-chay-nhat-thang-9-2026-vinfast-vf-6-buc-toc-manh-me-458425.html