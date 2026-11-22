Hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc, BYD thừa nhận một số mẫu SUV điện Great Tang xuất xưởng với bộ vành, lốp trước và sau bị lắp đảo vị trí. BYD cho biết lỗi đã được khắc phục và cam kết kiểm tra, thay thế miễn phí cho xe bị ảnh hưởng.