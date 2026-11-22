Top 5 xe đa dụng cỡ nhỏ bán chạy nhất tháng 10/2026: VinFast VF 6 tiếp tục dẫn đầu
Bảng xếp hạng top 5 xe đa dụng cỡ nhỏ bán chạy nhất tháng 10/2026 tại Việt Nam, VinFast VF 6 tiếp tục dẫn đầu phân khúc với doanh số 3.716 chiếc bán ra, xếp thứ 2 VinFast VF 5.
Báo Thế giới và Việt Nam xin giới thiệu Top 5 xe đa dụng cỡ nhỏ bán chạy nhất Việt Nam tháng 10/2026:
1. VinFast VF 6: 3.716 xe
2. VinFast VF 5: 3.706 xe
3. Toyota Yaris Cross: 1.327 xe
4. KIA Seltos: 1.273 xe
5. Hyundai Creta: 783 xe
Ngoài những mẫu xe ở trên, doanh số của một số mẫu ô tô cùng phân khúc như sau:
- Mitsubishi Xforce: 774 xe
- KIA Sonet: 774 xe
- Toyota Corolla Cross: 757 xe
- Honda HR-V: 491 xe
- Toyota Raize: 124 xe,...
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/top-5-xe-da-dung-co-nho-ban-chay-nhat-thang-10-2026-vinfast-vf-6-tiep-tuc-dan-dau-472069.html