Top 5 tủ lạnh Inverter 4 cánh giá hời

1. Tủ lạnh Sharp Inverter 362 lít SJ-FX420VG có thiết kế 4 cánh, ngăn đá dưới giúp phân chia thực phẩm rõ ràng và hạn chế việc phải cúi xuống thường xuyên.

Công nghệ Inverter kết hợp Extra Eco và ngăn rau củ Humidity Control giúp tiết kiệm điện năng và giữ rau quả tươi lâu hơn, giá bán khoảng 14,64 triệu đồng.

2. Tủ lạnh Hisense Inverter 427 lít RQ519N4EBU có dung tích lớn, ngăn lạnh 278 lít và ngăn đá 149 lít, phù hợp gia đình 4-5 thành viên.

Công nghệ Inverter Pro và hệ thống Multi Air Flow duy trì nhiệt độ ổn định, ngăn đông mềm linh hoạt 0ºC - 5ºC, giá chỉ 12,76 triệu đồng.

3. Tủ lạnh Funiki Inverter 415 lít HR M8415SB có dung tích 415 lít, gồm ngăn mát, ngăn đông và ngăn chuyển đổi, đáp ứng nhu cầu bảo quản đa dạng.

Double Inverter kết hợp chế độ Eco và Multi Air Flow giúp vận hành ổn định, làm lạnh nhanh, làm đông nhanh, giá khoảng 13,04 triệu đồng.

4. Tủ lạnh Xiaomi Mijia Cross Door 510 lít MRC51HMPAVN nổi bật với dung tích lớn nhất 510 lít, phù hợp gia đình mua thực phẩm số lượng nhiều.

Ngăn iFresh 29 lít điều chỉnh nhiệt độ từ -1°C đến 5°C, công nghệ Ag+ Fresh kiểm soát mùi và vi khuẩn, giá khoảng 14,49 triệu đồng.

5. Tủ lạnh Funiki Inverter 415 lít HR M8415SS có ngoại thất màu bạc sang trọng, dung tích 415 lít với ngăn chuyển đổi tiện lợi.

Double Inverter, Multi Air Flow, ngăn rau điều chỉnh độ ẩm, bảng điều khiển cảm ứng và khóa trẻ em, giá khoảng 13,04 triệu đồng, mang lại trải nghiệm hiện đại.