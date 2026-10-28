Top 5 tủ chống ẩm mini: Nhỏ gọn, tiện lợi, bảo quản tối ưu

Nhờ khả năng kiểm soát độ ẩm hiệu quả, sản phẩm giúp kéo dài tuổi thọ của nhiều vật dụng quan trọng, đặc biệt trong điều kiện khí hậu nóng ẩm như Việt Nam.

Tủ chống ẩm mini Nikatei NC-20C 20L

Nikatei NC-20C là mẫu tủ chống ẩm mini hướng đến người dùng có nhu cầu bảo quản số lượng thiết bị vừa phải. Nhờ kích thước nhỏ và trọng lượng chỉ 3.8kg, việc lắp đặt hay di chuyển tủ trong phòng cũng trở nên dễ dàng hơn.

Thông số kỹ thuật:

- Công suất: 5W

- Điện áp: 110V - 220V/50Hz

- Dung tích: 20L

- Độ ẩm: 25% - 60% RH

- Chất liệu: Tôn dày 1.5mm

- Điều khiển độ ẩm: Cơ

- Kích thước (ngoài): 350 x 275 x 270 mm

- Kích thước (trong): 348 x 230 x 200 mm

- Trọng lượng: 3.8 kg

Nikatei NC-20C

Sản phẩm được hoàn thiện bằng chất liệu tôn dày kết hợp cửa kính cường lực hai lớp và gioăng cao su kín khít. Hơi ẩm từ bên ngoài rất khó để xâm nhập. Cùng với khóa inox chống gỉ và khả năng vận hành tiết kiệm điện, đây là thiết bị đáng đầu tư cho nhu cầu sử dụng lâu dài.

Mức giá: 1.700.000 VNĐ

Tủ chống ẩm mini Hiniso AB-21C

Hiniso AB-21C gây ấn tượng với thiết kế nhỏ gọn, hiện đại và gam màu đen sang trọng, phù hợp với nhiều không gian sử dụng như gia đình, văn phòng hay studio. Dung tích 21L đáp ứng tốt nhu cầu lưu trữ các thiết bị có giá trị mà không chiếm nhiều diện tích.

Thông số kỹ thuật:

- Công suất: 8W

- Điện áp: 100V-240V

- Dung tích: 21L

- Độ ẩm: 30% - 80% RH

- Chất liệu: Tôn dày 1.5mm

- Kích thước (ngoài): 415 x 315 x 320 mm

- Trọng lượng: 3.8 kg

Hiniso AB-21C

Bên cạnh ngoại hình đẹp mắt, sản phẩm còn được đánh giá cao nhờ khả năng duy trì độ ẩm ổn định. Máy ảnh, lens hay giấy tờ quan trọng được bảo vệ khỏi tình trạng ẩm mốc. Hệ thống điều khiển và hiển thị độ ẩm trực quan cũng giúp người dùng dễ dàng theo dõi quá trình vận hành.

Mức giá: 1.390.000 VNĐ

Tủ chống ẩm mini Andbon AB-21C (20 lít)

Tủ chống ẩm Andbon AB-21C mang đến sự kết hợp hài hòa giữa thiết kế tinh tế và khả năng chống ẩm hiệu quả. Với trọng lượng chỉ 4.5kg, người dùng có thể dễ dàng lắp đặt hoặc thay đổi vị trí sử dụng khi cần.

Thông số kỹ thuật:

- Công suất: 3.5 W

- Điện áp: 110V - 220V/50Hz

- Dung tích: 20L

- Độ ẩm: 25% - 55% RH

- Chất liệu: Tôn dày 1.5mm

- Điều khiển độ ẩm: Cơ

- Kích thước (ngoài): 380 x 225 x 270 mm

- Trọng lượng: 4.5 Kg

Ngoài khả năng duy trì độ ẩm lý tưởng, sản phẩm còn ghi điểm nhờ mức tiêu thụ điện chỉ 3.5W, từ đó tiết kiệm chi phí vận hành. Đây là giải pháp phù hợp cho những ai muốn bảo quản thiết bị giá trị một cách an toàn và kinh tế.

Mức giá: 999.000 VNĐ

Tủ chống ẩm mini FujiE AD030

Tủ chống ẩm mini FujiE AD030 sở hữu dung tích 30L cùng thiết kế nhỏ gọn. Thiết bị phù hợp để bảo quản máy ảnh, ống kính, đồng hồ hay tài liệu quan trọng. Đặc biệt, sản phẩm được trang bị 2 khay tháo rời. Người dùng linh hoạt sắp xếp không gian bên trong theo kích thước của từng thiết bị.

Thông số kỹ thuật:

- Công suất: 4W

- Điện áp: 110V - 220V/50Hz

- Dung tích: 30L

- Độ ẩm: 30% - 80% RH

- Số lượng khay: 2

- Chất liệu: Tôn dày 1.5mm

- Kích thước(ngoài): 300 x 300 x 430 mm

- Trọng lượng: 9 kg

FujiE AD030

Khả năng kiểm soát độ ẩm từ 30 - 80% RH kết hợp cửa kính cường lực hai lớp và gioăng cao su kín khít giúp tạo môi trường bảo quản ổn định. Bên cạnh đó, với công suất chỉ 4W, tủ vận hành tiết kiệm điện mà vẫn đảm bảo hiệu quả chống ẩm lâu dài

Mức giá: 2.100.000 VNĐ

Tủ chống ẩm mini Kumisai DHC-30

Tủ chống ẩm mini Kumisai DHC-30 được hoàn thiện từ thép tấm cán nguội 1.0mm, mang lại kết cấu chắc chắn và khả năng chịu lực tốt. Nhờ thiết kế hiện đại kết hợp kích thước nhỏ gọn, sản phẩm dễ dàng bố trí trong nhiều không gian khác nhau.

Thông số kỹ thuật:

- Công suất: 7W

- Điện áp: 250V

- Dung tích: 30L

- Độ ẩm: 30% - 80% RH

- Số lượng khay: 2

- Chất liệu cấu thành: Thép tấm cán nguội 1.00mm

- Kích thước (ngoài): 310 x 300 x 470 mm

- Kích thước(trong): 280 x 260 x 345 mm

- Trọng lượng: 7.8 kg

Kumisai DHC-30

Không gian lưu trữ bên trong được tối ưu với 2 khay tháo lắp linh hoạt. Người dùng sắp xếp thiết bị theo từng tầng hoặc tháo bớt khay khi cần chứa các vật dụng lớn. Do vậy, tủ đáp ứng đa dạng nhu cầu bảo quản.

Mức giá: 2.500.000 VNĐ

Có thể khẳng định rằng, tủ chống ẩm mini không chỉ là thiết bị bảo quản mà còn là khoản đầu tư lâu dài cho những vật dụng có giá trị. Hãy cân nhắc các yếu tố như dung tích, khả năng kiểm soát độ ẩm, chất liệu và thương hiệu để lựa chọn được sản phẩm đáp ứng tốt nhất nhu cầu sử dụng.