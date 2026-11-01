Top 5 smartwatch dưới 9 triệu đáng mua, pin trâu cực bền

1. Samsung Galaxy Watch9 là lựa chọn hàng đầu cho người dùng muốn theo dõi sức khỏe mỗi ngày nhờ được trang bị hệ thống cảm biến hiện đại, hỗ trợ đo nhịp tim, theo dõi giấc ngủ, nồng độ oxy trong máu cùng nhiều chế độ luyện tập chuyên biệt, trong khi mặt kính Sapphire kết hợp chuẩn kháng nước 5ATM, IP68 và độ bền quân sự MIL-STD-810H giúp thiết bị hoạt động ổn định trong nhiều điều kiện sử dụng khác nhau.

Bên cạnh thiết kế bền bỉ, Galaxy Watch9 còn sở hữu màn hình Super AMOLED sắc nét giúp hiển thị thông báo, lịch làm việc và dữ liệu sức khỏe dễ quan sát, đồng thời viên pin có thể duy trì tới khoảng 40 giờ sử dụng thông thường, phù hợp với người dùng cần một chiếc đồng hồ thông minh đa năng phục vụ cả công việc lẫn vận động hằng ngày.

2. Garmin Forerunner 170 hướng đến những người thường xuyên chơi thể thao khi hỗ trợ đa dạng bộ môn từ chạy bộ, bơi lội, chèo thuyền, boxing cho tới pilates, đồng thời ghi nhận nhiều chỉ số chuyên sâu như nhịp tim, cường độ tập luyện và thời gian vận động để giúp người dùng theo dõi quá trình cải thiện thể lực một cách khoa học.

Không chỉ mạnh về thể thao, Garmin Forerunner 170 còn được tích hợp các tính năng chăm sóc sức khỏe như theo dõi chu kỳ kinh nguyệt, đo mức độ căng thẳng, nhắc uống nước và hướng dẫn bài tập thở, đi kèm khả năng kháng nước 5ATM giúp người dùng yên tâm sử dụng trong nhiều hoạt động ngoài trời hoặc khi đi bơi.

3. Apple Watch SE 3 là mẫu smartwatch đáng cân nhắc dành cho người dùng iPhone nhờ khả năng kết nối sâu với hệ sinh thái Apple, hỗ trợ nhận thông báo, nghe gọi, theo dõi hoạt động hằng ngày, đo chất lượng giấc ngủ và quản lý các bài tập thể thao trực tiếp trên cổ tay một cách thuận tiện.

Sản phẩm sở hữu màn hình OLED chất lượng cao cùng tính năng Always-On Display hỗ trợ xem nhanh thông tin, trong khi thiết kế vỏ nhôm nhẹ và khả năng chống nước chuẩn 5ATM mang lại cảm giác đeo thoải mái cả ngày, phù hợp với người dùng cần một thiết bị thông minh phục vụ công việc và sinh hoạt thường nhật.

4. Samsung Galaxy Watch8 Classic thu hút người dùng nhờ thiết kế mang phong cách đồng hồ truyền thống với vòng bezel xoay vật lý đặc trưng, cho phép thao tác nhanh trên giao diện mà không cần phụ thuộc hoàn toàn vào cảm ứng, đồng thời mang đến vẻ ngoài sang trọng phù hợp cả môi trường công sở lẫn các sự kiện trang trọng.

Ngoài ngoại hình cao cấp với bộ khung thép không gỉ chắc chắn, Galaxy Watch8 Classic còn chạy hệ điều hành Wear OS hỗ trợ nhiều ứng dụng, theo dõi sức khỏe và luyện tập toàn diện, trở thành lựa chọn phù hợp cho người dùng muốn kết hợp giữa thời trang và công nghệ trên cùng một thiết bị đeo tay.

5. Huawei Watch GT 6 Pro nổi bật trong phân khúc dưới 9 triệu đồng nhờ thiết kế thể thao cao cấp với khung hợp kim titanium, mặt kính sapphire chống trầy xước cùng khả năng kháng nước và kháng bụi ấn tượng, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng ngoài trời hoặc vận động cường độ cao.

Điểm mạnh lớn nhất của Huawei Watch GT 6 Pro nằm ở thời lượng pin lên tới 21 ngày trong điều kiện sử dụng phù hợp, kết hợp hệ thống GPS, theo dõi giấc ngủ, nhịp tim và hàng loạt chế độ luyện tập chuyên nghiệp, giúp thiết bị trở thành một trong những mẫu smartwatch bền bỉ và đáng sở hữu nhất trong tầm giá hiện nay.