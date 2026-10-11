Top 5 smartphone đáng sở hữu nhất năm 2026

Sau gần hai thập kỷ, các thiết bị hiện nay đã vượt xa vai trò của một công cụ liên lạc. Điện thoại ngày càng đảm nhiệm nhiều tác vụ vốn thuộc về máy tính, máy ảnh hay thiết bị giải trí. Trong danh sách được đánh giá nổi bật năm 2026, các sản phẩm không chỉ khác nhau về hệ điều hành hay mức giá mà còn hướng tới những nhu cầu rất riêng: chụp ảnh, màn hình lớn, thời lượng pin, hiệu năng hoặc khả năng sử dụng linh hoạt.

Dưới đây là những mẫu máy được chuyên trang công nghệ Tom's Guide đánh giá lựa chọn ở từng nhóm nhu cầu.

1. iPhone 18 Pro Max – Smartphone tốt nhất

Giá bán từ: 41,99 triệu đồng

iPhone 18 Pro Max đứng đầu danh sách nhờ sự kết hợp giữa hiệu năng, camera, thời lượng pin và trải nghiệm iOS. So với thế hệ trước, sản phẩm không tạo ra thay đổi mang tính cách mạng nhưng tập trung hoàn thiện những yếu tố người dùng thường xuyên sử dụng.

iPhone 18 Pro Max.

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở camera khẩu độ biến thiên. Công nghệ này giúp hệ thống camera thích ứng tốt hơn với những điều kiện chụp khác nhau. Máy cũng có thời lượng pin được cải thiện, chip mạnh hơn và khu vực Dynamic Island nhỏ hơn.

Tuy nhiên, với người đang sử dụng iPhone 17 Pro Max, những nâng cấp này có thể chưa đủ tạo động lực để thay máy. Ngược lại, người dùng các thế hệ iPhone cũ hơn có thể nhận thấy nhiều thay đổi rõ rệt hơn.

2. Samsung Galaxy S26 Ultra – Smartphone có camera tốt nhất

Giá bán từ: 36,99 triệu đồng

Galaxy S26 Ultra hướng tới người dùng đặt nhiếp ảnh và khả năng zoom ở vị trí ưu tiên. Máy sử dụng camera chính 200 MP cùng camera tele 50 MP có khẩu độ rộng hơn, giúp cải thiện khả năng chụp trong điều kiện thiếu sáng.

Galaxy S26 Ultra.

Hệ thống hai camera tele cũng tiếp tục là thế mạnh khi chụp ở nhiều khoảng cách, tính năng Horizon Lock dành cho quay video giúp giữ khung hình cân bằng ngay cả khi tay người dùng bị rung.

Ngoài camera, Galaxy S26 Ultra còn có Privacy Display, giúp hạn chế người xung quanh nhìn thấy nội dung trên màn hình. Đổi lại, góc nhìn của màn hình hẹp hơn và độ sáng thấp hơn một chút so với Galaxy S25 Ultra.

Máy cũng bổ sung các tính năng AI theo hướng chủ động hơn, chẳng hạn Now Brief và khả năng thực hiện một số thao tác trong ứng dụng thông qua Gemini. Dù vậy, thiết bị vẫn chưa tích hợp nam châm Qi2 và không sử dụng pin silicon-carbon thế hệ mới.

3. Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra – Điện thoại màn hình gập tốt nhất

Giá bán từ: 48,99 triệu đồng

Chiếc Galaxy Z Fold8 Ultra phù hợp với những người dùng cần một thiết bị có thể chuyển đổi giữa smartphone và màn hình lớn. Sản phẩm được tích hợp màn hình siêu rộng, lên tới 8 inch. Thiết kế màn hình cùng bản lề mới giúp nếp gấp trên màn hình gần như khó nhận thấy ở nhiều góc nhìn.

Galaxy Z Fold8 Ultra.

Phiên bản Ultra có thiết kế truyền thống hơn so với Galaxy Z Fold8, đồng thời được trang bị phần cứng mạnh và camera mới. Màn hình lớn kết hợp các tính năng AI giúp thiết bị phù hợp với những người thường xuyên đọc tài liệu, xem nội dung hoặc xử lý nhiều tác vụ.

Tuy nhiên, camera tele của máy chưa thực sự nổi bật, camera selfie vẫn kém một số "đối thủ". Mức giá của sản phẩm cũng khá cao, người mua cần cân nhắc liệu màn hình gập và các tính năng bổ sung có tương xứng với chi phí hay không.

4. iPhone 17 – iPhone có giá tốt nhất

Giá bán từ: 26,49 triệu đồng

Với mức giá sau giảm xuống còn hơn 26 triệu đồng, iPhone 17 nằm ở nhóm thấp hơn các mẫu Pro nhưng vẫn sở hữu nhiều tính năng đáng chú ý. Máy có màn hình 120Hz, bộ nhớ trong khởi điểm 256GB và chip A19.

Camera chính của iPhone 17 có độ phân giải 48 MP - giúp mở rộng khả năng chụp ảnh, camera góc siêu rộng có khẩu độ f/2.2, cho phép thu nhận nhiều ánh sáng hơn thế hệ trước. Máy cũng hỗ trợ zoom 2x không mất dữ liệu nhờ cảm biến chính.

iPhone 17.

Thêm vào đó, iPhone 17 còn có thời lượng pin vượt 12 giờ trong bài kiểm tra, cao hơn mức trung bình của smartphone. Tốc độ sạc có dây cũng được nâng lên 35W khi sử dụng bộ sạc 45W mới của Apple.

Cuối cùng, iPhone 17 còn được cung cấp sức mạnh hiệu năng đến từ chip A19, được đánh giá có khả năng xử lý mạnh và hỗ trợ các tính năng Apple Intelligence. So với iPhone 16, iPhone 17 mang đến màn hình 120Hz, dung lượng lưu trữ cơ bản cao hơn và hiệu năng tốt hơn.

5. Asus ROG Phone 9 Pro – Smartphone có viên pin "trâu" nhất

Giá bán từ: 27,95 triệu đồng

ROG Phone 9 Pro được thiết kế chủ yếu cho nhu cầu chơi game nhưng thế mạnh đáng chú ý nhất lại nằm ở thời lượng sử dụng. Máy sở hữu viên pin 5.800mAh, hỗ trợ sạc nhanh 65W qua USB-C và sạc không dây.

Asus ROG Phone 9 Pro.

Trong bài kiểm tra pin tiêu chuẩn, thiết bị đạt 20 giờ 34 phút, vượt đáng kể nhiều mẫu smartphone khác. Máy cũng hỗ trợ chế độ bypass power, cho phép ngừng sạc pin khi chơi game để hạn chế nhiệt phát sinh.

Về hiệu năng, ROG Phone 9 Pro sử dụng Snapdragon 8 Elite và có X Mode để phân bổ tài nguyên cho các tác vụ nặng. Máy có thể tự động kích hoạt chế độ này hoặc thiết lập cho từng ứng dụng.

Tuy nhiên, điểm trừ của máy là chỉ có chất lượng hình ảnh mức khá, chỉ được hỗ trợ đầy đủ cập nhật phần mềm trong hai năm.