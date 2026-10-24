Top 5 phim Việt chiếm sóng MXH: 'Trại Buôn Người' bị soán ngôi

Trong tuần từ ngày 15/10 đến 22/10/2026, Án Mạng Karaoke trở thành bộ phim Việt được nhắc đến nhiều nhất trên mạng xã hội với 17.012 lượt thảo luận, theo dữ liệu Social Listening từ SocialTrack. Tác phẩm vượt qua Trại Buôn Người với khoảng cách không lớn, tạo nên cuộc cạnh tranh đáng chú ý giữa hai dự án đang thu hút sự quan tâm của khán giả.

Việc Án Mạng Karaoke dẫn đầu diễn ra đúng thời điểm phim bước vào đợt chiếu sớm từ ngày 21/10. Các hoạt động ra mắt, cinetour cùng những cuộc thảo luận xoay quanh danh tính hung thủ đã tạo thêm chủ đề để khán giả trao đổi. Không chỉ gây chú ý bởi yếu tố trinh thám, bộ phim còn tận dụng được sự tò mò của người xem trước khi chính thức bước vào hành trình chinh phục phòng vé.

Án Mạng Karaoke.

Đáng chú ý, Trại Buôn Người đứng thứ hai với 16.917 lượt thảo luận. Bộ phim ghi nhận mức độ quan tâm lớn trong tuần cán mốc doanh thu khoảng 450 tỷ đồng, qua đó vươn lên dẫn đầu phòng vé phim Việt năm 2026. Câu chuyện về cạm bẫy việc nhẹ, lương cao cùng hành trình tăng trưởng doanh thu tiếp tục giúp Trại Buôn Người duy trì sức nóng trên các nền tảng mạng xã hội.

Dù bị soán ngôi trong bảng xếp hạng thảo luận tuần, Trại Buôn Người vẫn cho thấy sức hút khi lượng bàn luận chỉ thấp hơn vị trí dẫn đầu 95 lượt. Kết quả này phản ánh sự cạnh tranh sát nút giữa một tác phẩm đang tạo dấu ấn tại phòng vé và một bộ phim vừa bước vào giai đoạn chiếu sớm. Tuy nhiên, lượng thảo luận trên MXH không đồng nghĩa trực tiếp với doanh thu hay số vé bán ra của mỗi dự án.

Trại Buôn Người.

Xếp thứ ba là Chị Chị Em Em 3 với 11.401 lượt thảo luận và khoảng 1,2 triệu lượt tương tác trên mạng xã hội. Dù chưa ra rạp trong thời gian thống kê, bộ phim vẫn thu hút sự chú ý nhờ trailer hé lộ câu chuyện ngũ giác tình yêu, những phân cảnh gây tò mò cùng MV Thế Nào Là Đúng?. Hoạt động quảng bá trước ngày phát hành đang giúp tác phẩm sớm tạo được sự quan tâm từ khán giả.

Ở vị trí thứ tư, Ngày Con Còn Mẹ ghi nhận 3.315 lượt thảo luận. Trailer hé lộ màn tái hợp của Hồng Đào và Phương Anh Đào trong vai mẹ con, xoay quanh mối quan hệ gia đình với những yêu thương đôi khi đi kèm tổn thương. Chủ đề gần gũi cùng sự góp mặt của hai diễn viên khiến bộ phim có thêm chất liệu để khán giả chia sẻ và bàn luận.

Ngày Con Còn Mẹ.

Khép lại Top 5 là Án Mạng Xém Hoàn Hảo với 2.641 lượt thảo luận. Màn kết hợp giữa Anh Tú Atus và DJ Mie, những ý kiến trái chiều về diễn xuất cùng chia sẻ của Mie trong quá trình chuẩn bị cho vai chính tiếp tục tạo ra sự chú ý trên mạng xã hội.

Nhìn chung, bảng xếp hạng tuần 42 cho thấy điện ảnh Việt đang tạo ra nhiều cuộc thảo luận từ các thể loại khác nhau, từ trinh thám, tâm lý gia đình đến tình cảm. Trong khi Án Mạng Karaoke tạm dẫn đầu nhờ thời điểm chiếu sớm, Trại Buôn Người vẫn duy trì sức nóng bằng thành tích phòng vé. Diễn biến thảo luận trong những tuần tiếp theo sẽ tiếp tục là yếu tố đáng chú ý khi các phim lần lượt bước vào những cột mốc phát hành mới.