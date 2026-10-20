Top 5 phim truyền hình Hoa ngữ đang dẫn đầu rating tuần này

Trong danh sách 5 bộ phim đang được khán giả quan tâm, Gả Kim Thoa đứng ở vị trí thứ ba, bên cạnh những cái tên như Ngọc Điệm Thu, Chưng Chưng Nhật Thượng, Túy Mộng và Thắp Sáng Đêm Đen.

1. Ngọc Điệm Thu

Thừa Lỗi và Từ Nhược Hàm đóng chính trong phim dân quốc Ngọc Điệm Thu.

Ngọc Điệm Thu khai thác mối quan hệ tình cảm đầy giằng co giữa một thiếu soái có quyền lực và cô gái mang vẻ ngoài ngây thơ nhưng luôn tỉnh táo trước hoàn cảnh. Những cuộc đối đầu, nỗ lực thoát khỏi sự kiểm soát và khoảng cách quyền lực giữa hai nhân vật tạo nên màu sắc đặc trưng của chuyện tình thời dân quốc.

Nhân vật Ngu Sưởng Hiên do Thừa Lỗi thể hiện gây chú ý bởi tính cách phức tạp. Anh vừa phải tính toán trong những cuộc đấu quyền lực, vừa bị giằng xé bởi tình cảm mãnh liệt nằm ngoài tầm kiểm soát. Tình yêu của nhân vật mang tính chiếm hữu, cố chấp và đôi khi cực đoan, tạo nên những xung đột khó lường.

Một điểm đáng chú ý khác là sự ghen tuông của Ngu Sưởng Hiên mỗi khi chứng kiến Bình Quân ở bên Giang Học Đình. Dù không có danh phận rõ ràng, nhân vật vẫn thể hiện cảm xúc mạnh mẽ, khiến mối quan hệ giữa các bên thêm căng thẳng.

Thừa Lỗi được nhận xét đã khắc họa khá tốt vẻ cao ngạo, lạnh lùng và sức hút của một thiếu soái nhiều mâu thuẫn nội tâm. Sự đan xen giữa mưu tính chính trị và tình cảm giúp bộ phim tạo được không khí đặc trưng của dòng phim tình yêu thời dân quốc.

2. Chưng Chưng Nhật Thượng

Vương Hạo, Cao Diệp và Hàn Đông Quân góp mặt trong bộ phim Chưng Chưng Nhật Thượng.

Chưng Chưng Nhật Thượng nhận được phản hồi tích cực nhờ đề tài gần gũi và dàn diễn viên có thực lực. Tác phẩm được đánh giá cao bởi cách kể chuyện tự nhiên, không cố tình đẩy cảm xúc hay sắp đặt tình tiết một cách khiên cưỡng. Phim xây dựng các vụ việc theo hướng gọn gàng, thường giải quyết một câu chuyện trong khoảng một đến hai tập. Cách triển khai này giúp nhịp phim tương đối nhanh, đồng thời tránh kéo dài những tình tiết không cần thiết. Các vụ án cũng được nhận xét là gần với đời sống thực tế, tạo cảm giác dễ đồng cảm với người xem.

Diễn xuất của dàn diễn viên là một trong những điểm sáng. Cao Diệp mang đến màu sắc riêng cho nhân vật, dù ban đầu giọng Đông Bắc của cô có thể khiến một số khán giả chưa quen. Càng theo dõi, người xem càng dễ nhận ra nét thú vị trong cách xây dựng nhân vật và tình huống.

Đặc biệt, phân cảnh hai cha con cùng uống rượu, chia sẻ những điều khó nói được đánh giá cao nhờ cảm xúc chân thành. Những lời thoại có phần ngập ngừng, vụng về lại thể hiện rõ sự day dứt, yêu thương và cảm giác có lỗi giữa hai người. Chính những chi tiết đời thường như vậy giúp bộ phim tạo được chiều sâu thay vì chỉ tập trung vào các vụ việc.

3. Gả Kim Thoa

Điền Hi Vi, Diêm An và Lưu Tiểu Bắc đảm nhận các vai chính trong Gả Kim Thoa.

Gả Kim Thoa là bộ phim cổ trang tình cảm gây ra nhiều ý kiến trái chiều sau khi lên sóng. Tác phẩm xây dựng câu chuyện với hai tuyến nhân vật song song, trong đó Điền Hi Vi đảm nhận những hình tượng có tính cách đối lập. Tuy nhiên, cách triển khai nội dung lại khiến một bộ phận khán giả không hài lòng. Một số ý kiến cho rằng bộ phim đang tạo cảm giác cổ súy cho hành vi của nhân vật phản diện. Ngay từ tập đầu, những tình tiết như tát tình địch được đưa vào theo hướng gây chú ý, trong khi các hành vi vu khống và làm tổn thương người khác chưa được xử lý đủ thuyết phục về mặt tâm lý. Điều này khiến cách phân định đúng sai trong câu chuyện trở nên gây tranh cãi.

Tuyến nhân vật A Sửu cũng vấp phải nhận xét tương tự. Dù nhân vật phải trải qua nhiều đau khổ, cách xây dựng lại bị cho là thiếu tự nhiên khi câu chuyện vừa muốn đẩy nhân vật vào nghịch cảnh, vừa đặt ra những giới hạn đạo đức theo hướng dễ đoán.

Theo một bộ phận người xem, thế giới nhân vật của Gả Kim Thoa chủ yếu xoay quanh người xấu và những người thiếu sáng suốt, trong khi các nhân vật có cách hành xử hợp lý chưa được phát triển rõ nét. Những điểm yếu này khiến bộ phim khó tạo được sự đồng cảm, dù vẫn có sức hút nhất định nhờ diễn viên và các tình tiết gây tranh luận.

4. Túy Mộng

Lưu Thi Thi trở lại với dòng phim trinh thám qua tác phẩm Túy Mộng.

Túy Mộng gây chú ý nhờ khai thác đề tài trinh thám trong bối cảnh cải cách doanh nghiệp nhà nước năm 1999. Thay vì chỉ tập trung vào việc tìm ra hung thủ hay giải đáp bí ẩn, bộ phim đặt các vụ việc trong bối cảnh xã hội có nhiều thay đổi, nơi lợi ích tập thể, tương lai nghề nghiệp và sinh kế cá nhân thường được đặt lên hàng đầu.

Điểm khiến tác phẩm tạo được ấn tượng là cách khắc họa những con người nhỏ bé bị bỏ quên giữa các quyết định lớn. Khi mọi người đều quan tâm đến sự phát triển chung và vị trí của bản thân, những oan khuất của người yếu thế dễ dàng bị gạt sang một bên.

Nhân vật Thẩm Lạc Thủy là một trong những điểm nhấn của câu chuyện. Trong khi nhiều người chọn cách im lặng để giữ cuộc sống ổn định, cô kiên trì cầm máy quay đi tìm hiểu sự việc, ghi chép từng chi tiết và theo đuổi những sự thật mà người khác muốn che giấu. Nhờ bối cảnh cụ thể và cách xây dựng nhân vật gần gũi, Túy Mộng được nhận xét không đơn thuần là một bộ phim phá án. Tác phẩm còn gợi ra những tổn thương, bất công và tiếc nuối bị che khuất sau vẻ ngoài của một thời kỳ chuyển đổi. Khán giả kỳ vọng bộ phim sẽ tiếp tục giữ được chiều sâu này trong các tập tiếp theo.

5. Thắp Sáng Đêm Đen

Tưởng Hân, Trần Triết Viễn và Nhậm Trọng tham gia bộ phim lấy bối cảnh ngành dầu khí thập niên 1990 Thắp Sáng Đêm Đen.

Thắp Sáng Đêm Đen lấy bối cảnh các doanh nghiệp dầu khí và hóa dầu trong thập niên 1990, tái hiện môi trường sống và làm việc đặc trưng của một giai đoạn nhiều biến động. Bộ phim thu hút sự chú ý nhờ cách tiếp cận đời sống gia đình, công việc và những thay đổi xã hội thay vì đặt chuyện tình cảm làm trọng tâm.

Một trong những điểm được khán giả đánh giá cao là nhịp kể tương đối gọn, không kéo dài các tình tiết thiếu cần thiết. Tác phẩm tập trung vào một gia đình đang phải đối mặt với biến cố bất ngờ, qua đó thể hiện phản ứng và cách các thành viên nương tựa vào nhau trong hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh câu chuyện gia đình, bộ phim còn khai thác tâm lý của những con người đứng trước làn sóng cải cách. Những lựa chọn trong công việc, sự thay đổi của môi trường xã hội và nỗi lo về tương lai tạo nên lớp nội dung có tính thời đại.

Với những khán giả từng trải qua hoặc có sự gắn bó với ngành dầu khí, bối cảnh của phim mang lại cảm giác thân thuộc. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng tác phẩm có thể chưa đạt độ lan tỏa rộng do phát hành trên nền tảng trực tuyến, nơi nhóm khán giả trẻ chiếm tỷ lệ đáng kể. Dù vậy, cách tái hiện đời sống của một thời kỳ cùng trọng tâm vào tình thân vẫn giúp Thắp Sáng Đêm Đen trở thành lựa chọn đáng cân nhắc với người yêu thích dòng phim chính kịch.