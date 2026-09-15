Top 5 phim ngôn tình chuyển thể được khiến khán giả mê mẩn

1. Đầu Xuân Tươi Sáng

Diễn viên chính: Tỉnh Bách Nhiên, Tôn Thiên

Nguyên tác: Đầu Xuân Tươi Sáng

Đầu Xuân Tươi Sáng là một trong những tác phẩm chuyển thể nhận được nhiều sự quan tâm thời gian gần đây. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết công sở nổi tiếng cùng tên, xoay quanh Thượng Chi Đào, cô gái rời quê đến Bắc Kinh lập nghiệp và gia nhập một công ty quảng cáo hàng đầu. Tại đây, cô gặp Loan Niệm, giám đốc sáng tạo nổi tiếng lạnh lùng và sắc sảo.

Từ những va chạm trong môi trường công sở, cả hai dần nảy sinh tình cảm và bước vào mối quan hệ bí mật kéo dài sáu năm. Sau khi chia tay, họ một lần nữa gặp lại nhau, mở ra câu chuyện tình yêu với nhiều giằng co và những màn theo đuổi đầy cảm xúc. Tỉnh Bách Nhiên được kỳ vọng mang đến hình tượng Luân Niệm vừa lạnh lùng vừa cuốn hút.

Đầu Xuân Tươi Sáng là một trong những tác phẩm chuyển thể nhận được nhiều sự quan tâm thời gian gần đây.

2. Khó Dỗ Dành

Diễn viên chính: Bạch Kính Đình, Chương Nhược Nam

Nguyên tác: Khó Dỗ Dành

Là phần tiếp nối về mặt thế giới nhân vật của Vụng Trộm Không Thể Giấu, Khó Dỗ Dành nhanh chóng thu hút sự chú ý ngay từ khi công bố dàn diễn viên. Phim kể về Ôn Dĩ Phàm và Tang Diên, hai người từng là bạn học thời trung học rồi tình cờ trở thành bạn cùng nhà khi trưởng thành.

Mối quan hệ giữa họ bắt đầu bằng những màn đối đầu và sự kiêu ngạo của cả hai, trước khi dần chuyển thành tình cảm sâu sắc. Tang Diên cũng trở thành người luôn âm thầm bảo vệ Ôn Dĩ Phàm. Bạch Kính Đình và Chương Nhược Nam được đánh giá có ngoại hình phù hợp với nhân vật, đồng thời tạo được cảm giác ăn ý qua những hình ảnh hậu trường được hé lộ.

Khó Dỗ Dành nhanh chóng thu hút sự chú ý ngay từ khi công bố dàn diễn viên.

3. Vụng Trộm Không Thể Giấu

Diễn viên chính: Triệu Lộ Tư, Trần Triết Viễn

Nguyên tác: Vụng Trộm Không Thể Giấu

Vụng Trộm Không Thể Giấu từng gây chú ý mạnh nhờ câu chuyện tình yêu trong sáng, bắt đầu từ những rung động đầu đời. Phim xoay quanh Tang Trĩ, cô gái dành tình cảm đơn phương cho Đoàn Gia Hứa từ những năm tháng tuổi trẻ. Khi trưởng thành, cô dần trở nên chủ động hơn trong việc theo đuổi tình yêu của mình.

Triệu Lộ Tư thể hiện được sự chuyển biến của Tang Trĩ từ cô gái có phần ngây ngô thành người trẻ dám theo đuổi tình cảm. Trong khi đó, Trần Triết Viễn tạo dấu ấn với hình tượng Đoàn Gia Hứa ấm áp và cuốn hút. Bộ phim cũng được đánh giá cao nhờ tái hiện nhiều chi tiết quen thuộc từ nguyên tác, góp phần tạo nên sức hút cho chuyện tình của cặp đôi.

Vụng Trộm Không Thể Giấu từng gây chú ý mạnh nhờ câu chuyện tình yêu trong sáng, bắt đầu từ những rung động đầu đời.

4. Yêu Em

Diễn viên chính: Trương Lăng Hách, Từ Nhược Hàm

Nguyên tác: Yêu Em Là Điều Tốt Đẹp Nhất Anh Từng Làm

Khác với những câu chuyện tình tuổi trẻ, Yêu Em tập trung vào tình yêu của những người trưởng thành. Trương Lăng Hách đảm nhận vai nam chính, một bác sĩ Đông y điển trai, có tính cách điềm tĩnh và cuốn hút. Anh cùng nhân vật do Từ Nhược Hàm thủ vai tạo nên một mối tình nhẹ nhàng, chữa lành.

Điểm đáng chú ý của tác phẩm nằm ở những tương tác tự nhiên giữa hai nhân vật chính. Từ những khoảnh khắc đời thường đến các phân cảnh tình cảm, cặp đôi được kỳ vọng mang đến cảm giác gần gũi thay vì quá cường điệu. Một số cảnh quay lãng mạn, trong đó có phân đoạn nam chính nhẹ nhàng sấy tóc cho nữ chính, cũng từng nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả.

Yêu Em tập trung vào tình yêu của những người trưởng thành.

5. Giữa Cơn Bão Tuyết

Diễn viên chính: Ngô Lỗi, Triệu Kim Mạch

Nguyên tác: Giữa Cơn Bão Tuyết

Giữa Cơn Bão Tuyết là câu chuyện tình yêu giữa Lâm Diệc Dương, cựu thần đồng snooker, và Ân Quả, nữ vận động viên đang nhận được nhiều chú ý. Hai người gặp nhau trong một đêm bão tuyết nơi đất khách, từ đó dần bước vào cuộc sống của nhau.

Ngô Lỗi mang đến hình tượng Lâm Diệc Dương vừa trẻ trung, gần gũi nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ. Trong khi đó, Triệu Kim Mạch tạo nên một Ân Quả giàu sức sống. Sự ăn ý của hai diễn viên là một trong những điểm khiến tác phẩm được chú ý. Những phân cảnh tình cảm được xây dựng dày đặc cũng góp phần tạo nên màu sắc ngọt ngào đặc trưng cho bộ phim.

Giữa Cơn Bão Tuyết là câu chuyện tình yêu giữa Lâm Diệc Dương, cựu thần đồng snooker, và Ân Quả, nữ vận động viên đang nhận được nhiều chú ý.