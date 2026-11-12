Top 5 phim làm nên tên tuổi Ju Ji Hoon, ai thích 'Hoàng Hậu Tái Hôn' nên xem

Sức hút của Ju Ji Hoon đang bùng nổ trên màn ảnh toàn cầu khi anh đảm nhận vai chính Sovieshu trong phim Hoàng Hậu Tái Hôn (The Remarried Empress). Nếu đã trót say mê phong thái quyền lực cùng diễn xuất biến hóa của nam tài tử sinh năm 1982, khán giả chắc chắn không nên bỏ lỡ 5 bộ phim tiêu biểu, góp phần đưa danh tiếng của Ju Ji Hoon lên tầm cao mới.

Kingdom (Vương Triều Xác Sống)

Trong siêu phẩm cổ trang kinh dị của Netflix, Ju Ji Hoon hóa thân thành Thế tử Lee Chang gánh vác vận mệnh của cả vương triều Joseon đang đứng trước bờ vực diệt vong. Trước sự thao túng quyền lực cùng đại dịch xác sống bùng phát không kiểm soát, Lee Chang từ một vị hoàng tử bị chèn ép đã từng bước trưởng thành, dũng cảm lao vào tâm dịch để tìm ra chân tướng về căn bệnh quái ác của phụ vương và bảo vệ bách tính.

Ra mắt lần đầu vào năm 2019 và kéo dài qua 2 mùa chính truyện, Kingdom được giới phê bình ca ngợi là một trong những loạt phim gốc xuất sắc nhất của Netflix tại châu Á. Tác phẩm nhận mưa lời khen từ các chuyên trang điện ảnh như Rotten Tomatoes hay The New York Times nhờ kịch bản chặt chẽ và hình ảnh mãn nhãn, đồng thời giúp Ju Ji Hoon nhận đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại lễ trao giải Baeksang.

Goong (Hoàng Cung)

Lên sóng vào năm 2006, Goong nhanh chóng tạo nên một cơn sốt văn hóa đại chúng khắp châu Á với tỷ suất người xem tại Hàn Quốc liên tục vượt ngưỡng 28%. Bộ phim không chỉ đưa làn sóng Hallyu lan tỏa mạnh mẽ, mà còn biến dàn diễn viên trẻ lúc bấy giờ thành những thần tượng quốc dân. Tác phẩm cũng đã mang về cho Ju Ji Hoon giải thưởng Nam diễn viên mới xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Truyền hình MBC.

Trong tác phẩm, Ju Ji Hoon vào vai Thái tử Lee Shin lạnh lùng, kiêu ngạo nhưng ẩn sâu bên trong là trái tim cô độc và nhiều tổn thương. Cuộc hôn nhân sắp đặt đầy oái oăm giữa anh và cô nữ sinh bình dân Shin Chae Kyung đã tạo nên những tình huống dở khóc dở cười và lãng mạn kinh điển, giúp hình tượng "Thái tử Shin" trở thành ký ức thanh xuân khó phai của hàng triệu khán giả.

The Trauma Code: Heroes on Call (Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương)

Hóa thân thành Baek Kang Hyuk trong bộ phim y khoa chuyển thể đình đám, Ju Ji Hoon mang đến hình ảnh một bác sĩ phẫu thuật chấn thương thiên tài từng kinh qua nhiều vùng chiến sự khốc liệt. Với tính cách ngang tàng, quyết đoán và không bao giờ khuất phục trước thói quan liêu, anh được điều về vực dậy đội ngũ chấn thương chỉnh hình đang rệu rã tại một bệnh viện đại học, sẵn sàng bất chấp mọi quy tắc để giành giật sự sống cho bệnh nhân.

Ngay khi ra mắt, The Trauma Code: Heroes on Call đã nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng truyền hình tại Hàn Quốc và thịnh hành tại nhiều quốc gia. Tác phẩm được khán giả đánh giá cao nhờ nhịp phim dồn dập, chân thực đến nghẹt thở cùng màn lột xác ấn tượng của Ju Ji Hoon trong vai trò người hùng áo blouse trắng đầy cá tính. Đây cũng là dự án giúp anh giành được cúp Thị đế Baeksang và Rồng Xanh.

Along with the Gods: The Two Worlds (Thử Thách Thần Chết: Giữa Hai Thế Giới)

Công chiếu vào cuối năm 2017, Along with the Gods: The Two Worlds đã xô đổ hàng loạt kỷ lục phòng vé khi thu hút hơn 14,4 triệu lượt khán giả đến rạp tại Hàn Quốc. Dự án kỳ ảo này còn vươn lên trở thành một trong những bộ phim ăn khách nhất lịch sử điện ảnh xứ kim chi. Thành công vang dội của phần một cùng phần hậu truyện ra mắt năm 2018 đã giúp Ju Ji Hoon chính thức gia nhập câu lạc bộ "diễn viên trăm triệu vé".

Trong thế giới kỳ ảo của các vị thần cõi âm, Ju Ji Hoon đảm nhận vai Haewonmak - vệ thần hộ mệnh sở hữu kỹ năng chiến đấu điêu luyện nhưng lại có tính cách bộc trực, hài hước và đôi phần ngây ngô. Những pha tung hứng ăn ý của anh bên cạnh hai bạn diễn Ha Jung Woo và Kim Hyang Gi trở thành điểm nhấn, giúp nhân vật của anh được yêu thích diện rộng và mong chờ trong phần tiếp theo.

Hyena (Linh Cẩu)

Rũ bỏ hình tượng hoàng tộc hay siêu anh hùng, Ju Ji Hoon bước vào thế giới pháp đình khốc liệt của Hyena với vai Yoon Hee Jae - một luật sư tinh anh, tự phụ và luôn tự hào về xuất thân danh giá của mình. Tuy nhiên, cuộc đời của anh hoàn toàn đảo lộn khi liên tục bị nữ luật sư Jung Geum Ja xoay như chong chóng trên bàn cờ pháp lý, mở ra một mối quan hệ vừa đối đầu gay gắt, vừa bị thu hút mãnh liệt bởi đối phương.

Phát sóng trên đài SBS vào năm 2020, Hyena ghi nhận mức rating ấn tượng đến 14,6% ở tập cuối, nhận được sự tán thưởng nồng nhiệt nhờ kịch bản sắc sảo, gai góc. Màn kết hợp bùng nổ phản ứng hóa học giữa Ju Ji Hoon và đàn chị Kim Hye Soo đã giúp anh nhận được đề cử Thị đế Baeksang, đồng thời giành chiến thắng thuyết phục ở hạng mục Nam diễn viên xuất sắc nhất tại Giải thưởng Nội dung Châu Á.