Top 5 phim kinh dị mới năm 2026 khiến khán giả không dám xem một mình

Halloween không chỉ là dịp để hóa trang mà còn trở thành thời điểm các nhà làm phim tung ra nhiều tác phẩm kinh dị phục vụ khán giả. Trong tháng 10/2026, phòng vé Việt Nam đón nhận loạt phim mới đến từ Thái Lan, Mỹ và Việt Nam. Mỗi bộ phim khai thác một nỗi sợ riêng, từ những sinh vật bí ẩn đến các thế lực tâm linh và cuộc chiến sinh tồn.

1. Quỷ Ăn Tạng 4: Hổ Tinh (2026)

Quỷ Ăn Tạng 4 là phần phim mới thuộc thương hiệu kinh dị Thái Lan Death Whisperer. Tác phẩm đưa khán giả vào cuộc gặp gỡ giữa Yak và Trung sĩ Paphan khi cả hai tham gia nhiệm vụ truy tìm một người đàn ông mất tích.

Quỷ Ăn Tạng 4: Hổ Tinh.

Trong hành trình tiến sâu vào vùng đất hiểm trở Khao Khwang, nhóm nhân vật phải đối mặt với Hổ Tinh ăn thịt người. Sinh vật này sở hữu khả năng biến hóa thành nhiều hình dạng khác nhau, khiến cuộc truy tìm trở thành hành trình sinh tồn đầy nguy hiểm.

Với sự kết hợp giữa kinh dị, hành động và yếu tố kỳ bí, Quỷ Ăn Tạng 4: Hổ Tinh tiếp tục khai thác chất liệu dân gian đặc trưng của điện ảnh Thái Lan. Phim khởi chiếu tại Việt Nam ngày 9/10/2026, có sự tham gia của Nadech Kugimiya, Bow Maylada và Bible Wichapas.

2. Other Mommy - Người Mẹ Khác (2026)

Khác với những bộ phim kinh dị khai thác quái vật hay sát nhân, Other Mommy tập trung vào nỗi sợ đến từ chính không gian gia đình. Phim xoay quanh Bela, cô bé 8 tuổi đang phải chứng kiến mối quan hệ giữa cha mẹ ngày càng rạn nứt.

Giữa những bất ổn trong cuộc sống, Bela phát hiện một thực thể bí ẩn xuất hiện từ tủ quần áo. Điều đáng sợ là sinh vật này mang gương mặt giống hệt mẹ ruột của cô bé, khiến ranh giới giữa người thân và mối đe dọa ngày càng trở nên khó phân biệt.

Bộ phim có sự tham gia của Jessica Chastain, Arabella Olivia Clark và Jay Duplass, do Rob Savage đạo diễn. Other Mommy được sản xuất bởi Blumhouse Productions, khởi chiếu tại Việt Nam ngày 9/10/2026.

3. Cá Voi Nuốt Chửng (2026)

Cá Voi Nuốt Chửng mang đến câu chuyện sinh tồn khác biệt khi đặt nhân vật chính vào tình huống mắc kẹt bên trong một con cá nhà táng khổng lồ. Phim theo chân Jay Gardiner, người quyết định lặn xuống vùng biển ngoài khơi California để tìm kiếm hài cốt của người cha quá cố.

Cá Voi Nuốt Chửng.

Tuy nhiên, chuyến đi bất ngờ biến thành thảm họa khi Jay bị chính con cá voi nuốt chửng. Mắc kẹt bên trong cơ thể sinh vật khổng lồ với lượng oxy chỉ đủ duy trì sự sống trong khoảng một giờ, anh buộc phải tìm mọi cách thoát thân.

Phim do Brian Duffield đạo diễn, quy tụ Austin Abrams, Josh Brolin và Elisabeth Shue. Cá Voi Nuốt Chửng khởi chiếu tại Việt Nam ngày 16/10/2026, kết hợp yếu tố kinh dị, giật gân và sinh tồn.

4. Mẹ Mìn (2026)

Đại diện điện ảnh Việt Nam trong danh sách là Mẹ Mìn, bộ phim kinh dị kỳ ảo do Jack Carry On đạo diễn. Tác phẩm xoay quanh một nhân vật bí ẩn có khả năng biến những mong muốn của con người thành hiện thực.

Tuy nhiên, mỗi điều ước đều đi kèm một điều kiện riêng. Những người tìm đến Mẹ Mìn với hy vọng thay đổi cuộc sống dần nhận ra rằng điều họ nhận được không hoàn toàn giống những gì mình mong đợi.

Minh Hằng đảm nhận vai Mẹ Mìn, bên cạnh dàn diễn viên gồm Nhật Kim Anh, Rima Thanh Vy, Khương Lê, Đại Nghĩa và Phát La. Với chất liệu kỳ ảo kết hợp kinh dị tâm lý, Mẹ Mìn khởi chiếu ngày 27/11/2026.

Đại diện điện ảnh Việt Nam trong danh sách là Mẹ Mìn.

5. Trấn Yểm (2026)

Khép lại danh sách là Trấn Yểm, tác phẩm kinh dị tâm linh của đạo diễn Trần Hữu Tấn. Phim khai thác những bí ẩn xoay quanh một ngôi nhà mới xây và các hiện tượng bất thường liên tiếp xảy ra sau cái chết của người cha.

Nhân vật Nguyễn Văn Ân quyết định ghi lại những sự việc kỳ lạ trong nhà bằng các vlog để tìm lời giải. Quá trình lần theo dấu vết đưa anh đến bí mật liên quan đến bùa Lỗ Ban và những nghi lễ cấm kỵ.

Không gian gia đình vốn quen thuộc dần trở thành nơi chứa đựng những nỗi sợ khó lý giải. Trấn Yểm lựa chọn chất liệu tín ngưỡng dân gian để xây dựng câu chuyện kinh dị mang màu sắc Việt Nam, khởi chiếu ngày 30/10/2026.

Với 5 tác phẩm thuộc nhiều phong cách khác nhau, mùa Halloween năm nay mang đến lựa chọn đa dạng cho khán giả yêu thích thể loại kinh dị. Từ sinh vật biến hóa trong Quỷ Ăn Tạng 4: Hổ Tinh đến những bí mật tâm linh trong Trấn Yểm, các bộ phim đều khai thác những nỗi sợ riêng để tạo sức hút trên màn ảnh rộng.