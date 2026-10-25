Top 5 phim Hoa ngữ từng gây sốt khắp châu Á

1. Anh Chỉ Thích Em (Le Coup de Foudre)

Le Coup de Foudre được chuyển thể từ một tác phẩm nổi tiếng, nhanh chóng thu hút sự chú ý ngay khi thông tin chuyển thể thành phim truyền hình được công bố.

Phim kể về cuộc đời của Triệu Kiều Nhất (Ngô Thiến) và Ngôn Mặc (Trương Vũ Kiếm), từ những rung động thời trung học đến cuộc sống khi trưởng thành. Đây là bộ phim tình cảm nhẹ nhàng, gần gũi với đời thường. Đặc biệt, tác phẩm tiết lộ cái kết hạnh phúc của cặp đôi ngay từ tập đầu tiên.

Câu chuyện bắt đầu bằng cuộc sống hôn nhân của hai nhân vật chính, sau đó quay ngược về quá khứ để khắc họa những vấn đề gia đình, trắc trở trong tình yêu và khó khăn nơi công sở. Bộ phim mang đến nhiều khoảnh khắc ấm áp về tình thân, tình bạn đáng ngưỡng mộ cùng chuyện tình vượt qua hàng loạt thử thách. Ngoài ra, phim còn có một tập đặc biệt.

2. Tam Sinh Tam Thế: Thần Tịch Duyên (Love and Destiny)

Love and Destiny lấy bối cảnh trong cùng vũ trụ với Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa và là một trong những bộ phim có điểm đánh giá cao trong năm 2019.

Linh Tịch (Nghê Ni) là một tiểu tiên yếu ớt vô tình đánh thức Cửu Thần (Trương Chấn), Chiến thần đang chìm trong giấc ngủ sâu để hồi phục sau khi phong ấn Ma quân. Nghi ngờ Linh Tịch vì không phải ai cũng có thể đánh thức mình, Cửu Thần quyết định theo dõi nàng. Qua thời gian ở bên nhau, cả hai dần nảy sinh tình cảm.

Tuy nhiên, Thiên cung phải đối mặt với đại họa khi Ma quân có nguy cơ thức tỉnh, đe dọa sự an nguy của tất cả mọi người. Biến cố khiến đôi tình nhân phải chia xa và trải qua nhiều gian truân mới có thể đoàn tụ.

Bộ phim ghi điểm nhờ chuyện tình đẹp giữa Cửu Thần và Linh Tịch cùng quá trình phát triển tâm lý nhân vật được xây dựng thuyết phục. Linh Tịch ngày càng trưởng thành, hiểu rõ bản thân và không cam chịu trở thành người chỉ biết chờ đợi được giải cứu. Trong khi đó, sự thay đổi của Cửu Thần, từ một người lạnh lùng thành người sẵn sàng hành động để tìm lại Linh Tịch, cũng khiến khán giả rung động.

3. Gửi Thời Thanh Xuân Ấm Áp Của Chúng Ta (Put Your Head on My Shoulder)

Put Your Head on My Shoulder là phim tình cảm hài trực tuyến được đánh giá cao, chuyển thể từ tiểu thuyết của tác giả Gửi Thời Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp.

Khi sắp tốt nghiệp, Tư Đồ Mạt (Hình Phi) bắt đầu tìm kiếm công việc. Tình cảm cô dành cho người bạn thân Phó Bội (Đường Hiểu Thiên) không có kết quả, nhưng đúng lúc ấy, Cố Vị Dịch (Lâm Nhất), một sinh viên ngành Vật lý, bước vào cuộc đời cô. Ban đầu, cả hai không có ấn tượng tốt về nhau. Tuy nhiên, khi sống chung trong một căn hộ, tình cảm giữa họ dần nảy nở.

Bộ phim có cách kể chuyện nhẹ nhàng, dễ xem, với nhiều khoảnh khắc đáng yêu và hài hước giữa hai nhân vật chính. Do các nhân vật đang ở độ tuổi đại học, chuyện tình của họ có phần trưởng thành hơn nhưng vẫn giữ được sự ngọt ngào đặc trưng của dòng phim thanh xuân. Tác phẩm còn có một tập đặc biệt hé lộ cuộc sống của cặp đôi trong tương lai.

4. Toàn Chức Cao Thủ (The King's Avatar)

Bản truyền hình của The King's Avatar trở thành chủ đề được người hâm mộ quan tâm nhờ tiểu thuyết gốc và phiên bản hoạt hình từng nhận được nhiều đánh giá tích cực. Bộ phim sau đó cũng trở thành tác phẩm truyền hình mang lại lợi nhuận cao nhất năm cho Tencent.

Phim xoay quanh Diệp Tu (Dương Dương), tuyển thủ thể thao điện tử chuyên nghiệp của trò chơi Vinh Quang. Khi công ty quyết định loại anh khỏi đội tuyển, Diệp Tu chủ động tuyên bố giải nghệ. Sau đó, anh bắt đầu lại từ công việc tại một quán Internet, từng bước xây dựng đội tuyển mới và tìm đường trở lại đấu trường chuyên nghiệp.

Ở một khía cạnh nào đó, bộ phim là tác phẩm đối lập thú vị với Cá Mực Hầm Mật. Nếu Cá Mực Hầm Mật tập trung vào tình yêu, Toàn Chức Cao Thủ dành phần lớn thời lượng cho thế giới trò chơi và thi đấu mà không đặt nặng yếu tố lãng mạn.

Nhạc phim ấn tượng, những phân cảnh thi đấu mãn nhãn cùng câu chuyện về tình bạn và hành trình nỗ lực vươn lên đỉnh cao là những điểm sáng giúp tác phẩm chinh phục người xem.

5. Chiêu Diêu (The Legends)

The Legends đánh dấu màn tái hợp của Hứa Khải và Bạch Lộc. Không chỉ tạo nên cặp đôi màn ảnh được yêu thích, bộ phim còn duy trì mức rating cao trong suốt thời gian phát sóng.

Lộ Chiêu Diêu (Bạch Lộc) lớn lên trong sự cách biệt với thế giới bên ngoài. Nàng đem lòng yêu Mặc Thanh, thủ lĩnh một môn phái chính đạo có nhiệm vụ tiêu diệt Lệ Trần Lan (Hứa Khải), con trai của Ma vương. Khi quyết định bước ra ngoài thế giới để tìm Mặc Thanh, Chiêu Diêu tình cờ bắt gặp Lệ Trần Lan bị tấn công và ra tay cứu giúp. Từ đó, chàng đem lòng yêu nàng, trở thành đồng minh và người bảo vệ đáng tin cậy nhất của nàng.

Sau khi bị Mặc Thanh phản bội, Chiêu Diêu tự thành lập môn phái ma đạo và lên kế hoạch trả thù. Xen giữa hành trình báo thù là những tình huống hài hước cùng nhiều khoảnh khắc lãng mạn. Khởi đầu hấp dẫn, cốt truyện kết hợp giữa tình yêu và thù hận, cùng màn kết hợp ăn ý của hai diễn viên chính là những yếu tố khiến Chiêu Diêu thu hút khán giả.