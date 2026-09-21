Top 5 phim Hoa ngữ đang dẫn đầu rating hiện tại

Bảng xếp hạng chỉ số phim chiếu mạng mới nhất ghi nhận Nhất Âu Xuân đứng đầu với 79,28 điểm. Trong khi đó, Đầu Xuân Tươi Sáng của Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên đứng thứ hai với 65,81 điểm.

Danh sách cũng quy tụ nhiều tác phẩm thuộc các thể loại khác nhau, từ cổ trang, tình cảm hiện đại đến điều tra phá án. Dưới đây là 5 bộ phim có chỉ số nổi bật trong bảng xếp hạng.

1. Nhất Âu Xuân

Nhất Âu Xuân đứng đầu bảng xếp hạng với 79,28 điểm. Bộ phim thuộc dòng cổ trang tình cảm nhưng nhận về những phản hồi trái chiều liên quan đến cách xây dựng nhân vật và mạch truyện. Ảnh: iQIYI

Chỉ số: 79,28

Diễn viên: Hứa Khải, Châu Dã, Bạch Thụ

Một số ý kiến cho rằng tác phẩm vẫn sử dụng nhiều mô-típ quen thuộc của dòng cổ ngẫu. Hình tượng nam chính dễ gợi liên tưởng đến những nhân vật từng xuất hiện trong nhiều bộ phim cổ trang trước đó, trong khi tuyến nữ chính và các nhân vật phụ cũng không quá mới mẻ. Mô-típ những người chị em với tính cách đối lập, các nhân vật trong gia đình và những mối quan hệ phức tạp trong nội viện tiếp tục được khai thác.

Bên cạnh đó, phần dựng phim đôi lúc bị nhận xét là thiếu mạch lạc khi liên tục chuyển đổi giữa hiện tại và hồi tưởng. Nhạc phim được sử dụng để tạo không khí nhưng ở một số phân đoạn lại xuất hiện khá đột ngột. Phần tạo hình của nữ chính cũng được cho là khá đậm, đôi lúc chưa thực sự hài hòa với bối cảnh.

Dù vậy, phần hình ảnh và bối cảnh vẫn là một trong những điểm được đánh giá cao của tác phẩm. Tuy nhiên, với những khán giả kỳ vọng một câu chuyện cổ trang mới mẻ hơn, Nhất Âu Xuân có thể chưa hoàn toàn đáp ứng được kỳ vọng.

2. Đầu Xuân Tươi Sáng

Chỉ số: 65,81

Diễn viên: Tỉnh Bách Nhiên, Tôn Thiên, Lưu Tiểu Bắc

Đầu Xuân Tươi Sáng đứng thứ hai với 65,81 điểm và nhận được nhiều phản hồi tích cực nhờ bầu không khí tình cảm cùng màn tương tác giữa hai nhân vật chính. Ảnh: NSX

Bộ phim khai thác mô-típ quen thuộc giữa một cấp trên lạnh lùng và nữ nhân viên trẻ trung, năng động. Dù không mới, tác phẩm tạo được sức hút nhờ cách xây dựng những khoảnh khắc tình cảm có phần kín đáo và bầu không khí lãng mạn.

Tỉnh Bách Nhiên được nhận xét phù hợp với hình tượng Luke, một người đàn ông có vẻ ngoài điềm tĩnh nhưng tính cách khá sắc sảo. Trong khi đó, Thượng Chi Đào từng bước trưởng thành từ một nhân viên thiếu kinh nghiệm thành người có khả năng tự đảm nhận công việc.

Mối quan hệ giữa hai nhân vật cũng không đơn giản. Những khác biệt về vị trí và cách nhìn nhận tình cảm khiến mối quan hệ của họ ngay từ đầu đã tồn tại nhiều vấn đề. Luke được xây dựng là người khó bộc lộ tình cảm, còn Thượng Chi Đào lại thường ở thế yếu hơn trong mối quan hệ.

Phân đoạn hai người cùng đi du lịch Tây Bắc được xem là một trong những điểm đáng nhớ khi cả hai tạm thời gạt bỏ những vai trò trong công việc để tận hưởng khoảng thời gian bình đẳng và tự nhiên bên nhau. Nhìn tổng thể, Đầu Xuân Tươi Sáng vẫn ghi điểm nhờ cách xây dựng cảm xúc và diễn xuất của cặp đôi chính, dù mô-típ không quá mới.

3. Thâm Uyên Vô Gian

Chỉ số: 57,28

Diễn viên: Nhậm Gia Luân, Tần Tuấn Kiệt, Vương Nghiên Huy

Thâm Uyên Vô Gian đứng thứ ba với 57,28 điểm, gây chú ý nhờ tuyến nhân vật được xây dựng với nhiều lớp tâm lý và những cuộc đấu trí xoay quanh một vụ án bí ẩn. Ảnh: Weibo

Tần Tuấn Kiệt đảm nhận vai Hàn Phẩm Mộc, một nhân vật còn trẻ nhưng có khả năng suy tính và lên kế hoạch khá chặt chẽ. Anh không trực tiếp đứng ở trung tâm của mọi biến động mà chủ yếu tác động đến cục diện từ phía sau, tạo nên cảm giác khó đoán.

Nhân vật Tân Kế Nhiên do Điền Tiểu Khiết thể hiện cũng để lại nhiều cảm xúc. Khi phát hiện người thân vướng vào tội lỗi, nhân vật rơi vào trạng thái đau khổ nhưng vẫn cố gắng tìm kiếm sự thật. Những biến cố sau đó trở thành quá trình đối diện với mất mát và tìm kiếm sự giải thoát.

Trong khi đó, Trần Xuân Lệ của Nghê Hồng Khiết lại khai thác một dạng tình mẫu tử cực đoan. Mong muốn bảo vệ con trai khiến nhân vật từng bước vượt qua ranh giới của pháp luật và đạo đức.

Điểm đáng chú ý của Thâm Uyên Vô Gian nằm ở việc mỗi nhân vật đều bị mắc kẹt trong những lựa chọn của chính mình. Ranh giới giữa đúng và sai vì thế liên tục thay đổi, khiến câu chuyện điều tra không chỉ tập trung vào việc tìm ra sự thật mà còn đặt ra những câu hỏi về con người.

4. Hoa Khai Cẩm Tú

Chỉ số: 47,68

Diễn viên: Đinh Vũ Hề, Đặng Ân Hy, Vưu Tĩnh Như

Hoa Khai Cẩm Tú đứng thứ tư với 47,68 điểm và được chú ý nhờ cách tiếp cận khá tinh tế đối với dòng cổ trang quyền mưu. Ảnh: NSX

Đinh Vũ Hề và Đặng Ân Hy vào vai hai nhân vật có xuất thân và hoàn cảnh khác biệt. Một người là thương nhân buôn muối xuất thân từ chốn giang hồ, người còn lại là tiểu thư thế gia rơi vào cảnh sa cơ. Giữa những tranh đấu trong triều đình và mâu thuẫn gia tộc, cả hai dần trở thành chỗ dựa của nhau.

Bộ phim kết hợp các yếu tố giang hồ, gia đấu và quyền mưu nhưng không xây dựng nhân vật theo kiểu hoàn toàn tốt hoặc hoàn toàn xấu. Tuyến nhân vật phụ cũng được đầu tư tương đối rõ nét, góp phần tạo nên một thế giới cổ trang có nhiều màu sắc.

Phần bối cảnh và phục trang được chăm chút, trong khi mối quan hệ giữa hai nhân vật chính phát triển theo hướng tương hỗ, dựa trên sự tin tưởng và thấu hiểu. Các cuộc đấu trí được triển khai từng bước thay vì phụ thuộc quá nhiều vào những tình huống được sắp đặt sẵn.

Nhờ đó, Hoa Khai Cẩm Tú mang đến cảm giác tương đối chắc tay và phù hợp với những khán giả yêu thích dòng cổ trang thiên về nhân vật và câu chuyện.

5. Bánh Xe Dưới Sự Thật

Chỉ số: 43,18

Diễn viên: Vu Tiểu Đồng, Vương Trí Dũng, Trương Khả Doanh

Bánh Xe Dưới Sự Thật đứng thứ năm với 43,18 điểm. Bộ phim gồm 30 tập nhưng có thời lượng mỗi tập khá ngắn, nhờ đó phù hợp với khán giả có thói quen xem phim trong những khoảng thời gian ngắn.

Tác phẩm gây chú ý nhờ tốc độ triển khai nhanh, cài cắm nhiều manh mối và liên tục tạo ra những bước ngoặt. Quá trình điều tra chủ yếu dựa vào vật chứng, dấu vết và những điểm mâu thuẫn trong lời khai thay vì để nhân vật chính giải quyết mọi chuyện theo kiểu “biết trước đáp án”.

Tuy nhiên, bộ phim vẫn tồn tại một số hạn chế. Một vài động cơ nhân vật được xây dựng tương đối lý tưởng hóa, trong khi một số tình huống trùng hợp mang cảm giác được sắp đặt nhằm phục vụ cú twist. Ở giai đoạn sau, nhiều tuyến truyện cùng phát triển khiến một số chi tiết được giải quyết khá nhanh.

Diễn xuất của Vu Tiểu Đồng nhìn chung ổn định, nhưng chất lượng thể hiện của dàn nhân vật phụ chưa đồng đều. Một số tình huống xung đột được đẩy lên khá kịch tính, phần nào ảnh hưởng đến cảm giác chân thực của dòng phim nghề nghiệp.

Ngoài ra, do thời lượng ngắn, tác phẩm chưa có nhiều không gian để đào sâu quá khứ nhân vật cũng như các vấn đề xã hội được đặt ra trong câu chuyện. Nhìn tổng thể, Bánh Xe Dưới Sự Thật là một bộ phim ở mức vừa phải, phù hợp với khán giả yêu thích nhịp phim nhanh và các câu chuyện điều tra.

Bảng xếp hạng cho thấy thị trường phim chiếu mạng đang tiếp tục duy trì sự đa dạng về thể loại. Từ cổ trang tình cảm, quyền mưu đến tình yêu công sở và điều tra phá án, mỗi tác phẩm lựa chọn một hướng tiếp cận khác nhau để thu hút người xem.