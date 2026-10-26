Top 5 phim Hoa ngữ của Tôn Thiên không nên bỏ lỡ

1. Đầu Xuân Tươi Sáng

Thượng Chi Đào (Tôn Thiên) là sinh viên mới tốt nghiệp, thiếu kinh nghiệm nhưng luôn nỗ lực để khẳng định bản thân tại một công ty quảng cáo hàng đầu Bắc Kinh. Tại đây, cô gặp Loan Niệm (Tỉnh Bách Nhiên), giám đốc sáng tạo lạnh lùng vốn không có thiện cảm với cô.

Từ những va chạm ban đầu, cả hai dần nảy sinh tình cảm nhưng lại gặp nhiều vấn đề trong giao tiếp. Những hiểu lầm khiến mối quan hệ liên tục rơi vào bế tắc.

Vai diễn cho phép Tôn Thiên thể hiện sự bướng bỉnh, nhạy cảm và những điểm chưa hoàn hảo của nhân vật. Tương tác giữa cô và Tỉnh Bách Nhiên cũng là điểm đáng chú ý.

2. Câu Chuyện Tình Yêu Thập Niên 1970

Phí Ni là cô gái tự tin, độc lập và quyết tâm theo đuổi ước mơ học đại học. Sau khi bỏ lỡ cơ hội, cô chăm sóc Phương Mộc Dương (Trần Phi Vũ), một người lính bị thương mà cô không biết chính là bạn học cũ từng thầm yêu mình.

Theo đề nghị của Phí Ni, cả hai bước vào cuộc hôn nhân trên danh nghĩa để giải quyết vấn đề chỗ ở. Quá trình sống chung giúp họ dần hiểu nhau và trưởng thành.

Tôn Thiên thể hiện tự nhiên hình ảnh cô gái mạnh mẽ, tự chủ, trong khi những tương tác với Trần Phi Vũ mang đến màu sắc nhẹ nhàng cho bộ phim.

3. Những Hòn Đảo

Đào Thư Na (Tôn Thiên) là người trẻ nhất trong ba thế hệ phụ nữ họ Mạnh. Sống chung dưới một mái nhà, cô phải đối diện với những khác biệt trong quan điểm về tình yêu, hôn nhân, gia đình và cuộc sống.

Thư Na vừa chịu ảnh hưởng từ những kỳ vọng của thế hệ trước, vừa muốn tìm con đường riêng. Mối quan hệ với Trương Tiếu Yến (Trần Cảnh Kỳ) tạo thêm một tuyến tình cảm nhẹ nhàng giữa những mâu thuẫn gia đình.

Vai diễn mang đến cho Tôn Thiên cơ hội thể hiện sự mong manh, ấm áp và trưởng thành hơn.

4. Đông Chí

Lư Yên (Tôn Thiên) là bác sĩ gây mê có cuộc sống ổn định cho đến khi bạn trai cũ Giang Thành Nhất (Hoàng Cảnh Du) trở lại.

Tám năm sau khi chia tay, cả hai gặp lại trong quá trình điều tra một loạt cái chết bí ẩn. Những bí mật trong quá khứ cũng dần được hé lộ, buộc họ phải đối diện với những cảm xúc chưa được giải quyết.

Sự kết hợp giữa tình cảm, bí ẩn và hồi hộp giúp Tôn Thiên khai thác cả sự mạnh mẽ lẫn tổn thương của Lư Yên.

5. Tầng 19

Xuân Vũ (Tôn Thiên) tỉnh dậy sau một vụ tai nạn xe buýt và phát hiện mình bị cuốn vào trò chơi sinh tồn bí ẩn. Cùng Cao Huyền (Ngụy Triết Minh) và những người bạn học, cô phải vượt qua hàng loạt thử thách nguy hiểm để tìm ra sự thật.

Từ một cô gái dễ tổn thương, Xuân Vũ dần trở nên mạnh mẽ hơn khi đối diện với nỗi sợ hãi. Vai diễn cũng giúp Tôn Thiên thử sức với màu sắc bí ẩn, hồi hộp khác biệt so với những tác phẩm tình cảm trước đó.