Top 5 phim Hoa ngữ chữa lành tâm trạng buồn

1. Khánh Dư Niên (Joy of Life)

Khánh Dư Niên được chuyển thể từ tiểu thuyết xuyên không, nhưng phiên bản truyền hình không trực tiếp khai thác yếu tố du hành thời gian do những quy định về thể loại. Thay vào đó, nhân vật chính Phạm Nhàn (Trương Nhược Quân) xuất hiện từ khi còn là một đứa trẻ nhưng đã sở hữu kiến thức và ký ức của thế giới hiện đại. Lớn lên trong môi trường được bảo bọc, cuộc sống của Phạm Nhàn thay đổi sau một vụ ám sát. Anh rời khỏi nhà để tìm hiểu sự thật, từ đó bị cuốn vào hàng loạt cuộc phiêu lưu và dần khám phá thân phận thực sự của mình.

Nếu yêu thích những bộ phim có yếu tố hài hước nổi bật, Khánh Dư Niên là lựa chọn đáng cân nhắc. Tác phẩm từng thu hút sự chú ý nhờ diễn xuất ấn tượng, kịch bản được xây dựng chặt chẽ và những màn đối đáp thông minh. Lời thoại dí dỏm cùng cách chơi chữ duyên dáng tạo nên nhiều tình huống gây cười. Sự phối hợp ăn ý giữa dàn diễn viên cũng giúp các tình huống hài được thể hiện tự nhiên. Đây còn là bộ phim được đông đảo khán giả yêu thích và đã có mùa thứ hai.

2. Thái Tử Phi Thăng Chức Ký (Go Princess Go)

Thái Tử Phi Thăng Chức Ký xoay quanh Trương Bằng, một công tử đào hoa vô tình rơi xuống hồ và xuyên không về quá khứ trong thân phận Trương Bồng Bồng (Trương Thiên Ái) – thái tử phi. Ban đầu, anh hoảng loạn khi phải sống trong cơ thể phụ nữ nhưng nhanh chóng tìm cách thích nghi và tận dụng hoàn cảnh mới. Tuy nhiên, càng ở lâu trong thân phận này, Trương Bồng Bồng càng nhận ra mình có tình cảm với thái tử Tề Thịnh (Thịnh Nhất Luân).

Bộ phim phù hợp với những khán giả yêu thích kiểu hài hước có phần lầy lội và không quá nghiêm túc. Tác phẩm tận dụng kinh phí sản xuất hạn chế để tạo nên màu sắc riêng, thậm chí chủ động biến những thiếu sót thành chất liệu gây cười. Trương Thiên Ái ghi điểm với hình tượng Trương Bồng Bồng tinh nghịch, có phần tưng tửng và thường xuyên khiến những người xung quanh rơi vào tình huống dở khóc dở cười. Chuyện tình giữa hai nhân vật chính cũng mang đến nhiều khoảnh khắc hài hước khi cả hai liên tục tìm cách trêu chọc đối phương. Dù không được đầu tư lớn, bộ phim vẫn trở thành hiện tượng trên mạng nhờ nội dung giải trí độc đáo.

3. Cẩm Y Chi Hạ (Under the Power)

Lục Dịch (Nhậm Gia Luân) nhận lệnh từ hoàng đế điều tra vụ thất lạc bản đồ phòng thủ bờ biển. Trong quá trình phá án, anh gặp Viên Kim Hạ (Đàm Tùng Vận), một nữ bổ khoái có cấp bậc thấp hơn nhưng sở hữu khả năng quan sát nhạy bén. Ngay từ lần đầu gặp mặt, cả hai đã liên tục bất đồng quan điểm. Tuy nhiên, khi những vụ án tiếp tục xuất hiện, họ buộc phải hợp tác và dần nảy sinh tình cảm.

Cẩm Y Chi Hạ mang đến màu sắc nhẹ nhàng hơn so với những bộ phim trinh thám thông thường. Tính cách nghiêm nghị, lạnh lùng của Lục Dịch tạo nên sự đối lập thú vị với nét hoạt bát, thẳng thắn của Kim Hạ. Chính những khác biệt trong cách suy nghĩ và phá án khiến hành trình phối hợp của cả hai trở nên hấp dẫn. Bên cạnh các tình tiết điều tra, chuyện tình cảm cũng được phát triển khá nhanh với nhiều khoảnh khắc đáng yêu. Đây là lựa chọn phù hợp cho những ai muốn kết hợp yếu tố bí ẩn cùng một câu chuyện tình lãng mạn.

4. Tình Đầu Ngây Ngô (A Little Thing Called First Love)

Đúng như tên gọi, bộ phim kể về chuyện tình thanh xuân giữa Lương Hựu Niên (Lại Quán Lâm) và Hạ Miểu Miểu (Triệu Kim Mạch). Miểu Miểu là một cô gái bình thường, đem lòng yêu mến Hựu Niên – chàng nam sinh thông minh, nổi tiếng và có nhiều tài năng. Không chỉ xoay quanh chuyện tình cảm, cả hai còn đồng hành, động viên nhau trên hành trình theo đuổi ước mơ.

Tác phẩm có màu sắc trong trẻo, đáng yêu nhưng cũng chứa đựng nhiều thông điệp ý nghĩa hơn vẻ ngoài nhẹ nhàng. Miểu Miểu dần thay đổi diện mạo, song bộ phim không đặt trọng tâm vào sự lột xác ngoại hình mà tập trung khắc họa quá trình cô tiến bộ trong học tập và theo đuổi đam mê thiết kế thời trang. Trong khi đó, Hựu Niên dù có nhiều tài lẻ vẫn không ngừng nỗ lực để trở thành kiến trúc sư, đồng thời hoàn thành công trình mà mẹ anh còn dang dở. Với câu chuyện tình ngọt ngào cùng hành trình trưởng thành của những người trẻ, bộ phim mang đến cảm giác tích cực và dễ chịu.

5. Luật Sư Tinh Anh (The Best Partner)

Luật Sư Tinh Anh (còn được biết đến với tên Cộng Sự Số 1 hoặc Soái Ca Luật Sư) xoay quanh Đới Hi (Lan Doanh Doanh), một cô gái am hiểu luật pháp nhưng chưa có giấy phép hành nghề luật sư. Nhận thấy năng lực của cô, La Bân (Cận Đông) – một luật sư có tiếng – quyết định nhận Đới Hi làm trợ lý. Cả hai cùng giải quyết nhiều vụ việc khác nhau, dù đôi lúc những hành động bộc trực của Đới Hi khiến La Bân gặp không ít rắc rối. Theo thời gian, tinh thần chính nghĩa và mong muốn bảo vệ những người yếu thế của cô cũng dần tác động đến cách nhìn nhận của vị luật sư giàu kinh nghiệm.

Điểm thú vị của bộ phim nằm ở cách khai thác những vụ việc pháp lý gắn với đời sống thường ngày. Đới Hi thường lựa chọn hỗ trợ người cao tuổi hoặc những người không đủ khả năng chi trả các khoản phí pháp lý lớn. Dù cách làm này không mang lại nhiều lợi ích cho văn phòng luật, cô vẫn kiên định với mong muốn dùng kiến thức của mình để giúp đỡ người khác. Hành trình tìm kiếm công lý cho những người yếu thế mang đến nhiều cảm xúc tích cực. Trong khi đó, La Bân vốn thực tế và có phần cứng nhắc cũng dần thay đổi khi làm việc cùng cô. Những màn phối hợp để vượt qua đối thủ và vạch trần hành vi lừa đảo của cả hai tạo nên sức hút riêng cho tác phẩm.