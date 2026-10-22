Top 5 phim hay nhất của Thừa Lỗi dành cho những ai đang mê mẩn 'Ngọc Điệm Thu'

Thừa Lỗi đang trở thành cái tên cuốn hút khán giả yêu thích phim Hoa ngữ nhờ vai thiếu soái Ngu Sưởng Hiên trong dự án Ngọc Điệm Thu. Thể hiện hình tượng nam chính uy nghiêm, bí ẩn và đầy cuốn hút, chàng sao nam mang đến không ít phân đoạn bùng nổ cảm xúc, giúp khẳng định vững chắc danh tiếng trên màn ảnh gần đây của anh. Nếu yêu thích Thừa Lỗi, dưới đây là những dự án phim đặc sắc, định hình năng lực của anh qua từng giai đoạn.

Bạn Trai Husky Của Tôi

Trong bộ phim Bạn Trai Husky Của Tôi, Thừa Lỗi đảm nhận vai Bạch Kính Vũ - chàng tổng giám đốc mang căn bệnh kỳ lạ khiến bản thân có tính cách và thói quen hệt như một chú chó Husky. Anh khéo léo thể hiện sự đối lập giữa phong thái lịch lãm, kiêu ngạo của một lãnh đạo trên thương trường với những khoảnh khắc vụng về, đáng yêu và đầy hờn dỗi khi ở bên cô nữ chính. Biểu cảm tự nhiên, hài hước của Thừa Lỗi đã tạo nên một hình tượng "tổng tài" vừa độc đáo, vừa gần gũi với khán giả.

Dù thuộc phân khúc phim ngắn chiếu mạng, tác phẩm đã gặt hái thành công vượt kỳ vọng, tạo nên làn sóng thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội bấy giờ. Sự kết hợp ăn ý cùng kịch bản ngọt ngào, hóm hỉnh đã giúp bộ phim nhận được nhiều phản hồi tích cực. Nhờ bước đệm này, cái tên Thừa Lỗi bắt đầu ghi dấu ấn rõ nét hơn trong lòng công chúng, mở ra nhiều cơ hội bứt phá lớn hơn về sau.

Vân Chi Vũ

Vân Chi Vũ chính là cột mốc bùng nổ truyền thông, đưa Thừa Lỗi vọt lên hàng ngũ những gương mặt cổ trang mới nổi được săn đón. Tác phẩm liên tục đứng đầu các bảng xếp hạng chỉ số truyền thông, thu hút lượt tương tác khổng lồ nhờ cốt truyện kịch tính cùng tạo hình chỉn chu. Sức hút mạnh mẽ của phim còn biến vai nam phụ của Thừa Lỗi trở thành đề tài được bàn luận vô cùng sôi nổi, thậm chí được gọi vui là "giám đốc tài chính".

Trong phim, anh hóa thân thành Cung Thượng Giác - nhị công tử Cung Môn với tính cách lạnh lùng, sắc sảo, luôn suy tính thâm trầm và mang gánh nặng bảo vệ gia tộc. Thừa Lỗi chinh phục người xem nhờ ánh mắt khó đoán, phong thái uy nghiêm cùng khí chất "băng sơn" đặc trưng. Tuy nhiên, đằng sau vỏ bọc cứng rắn đó là một trái tim thâm tình, dịu dàng riêng biệt đối với người mình yêu thương. Thời điểm đó, cặp đôi của anh và bạn diễn Lư Dục Hiểu gây sốt không kém hai diễn viên chính, còn có tên riêng "Dạ Sắc Thượng Thiển".

Cẩm Nguyệt Như Ca

Chuyển thể từ tiểu thuyết đình đám, Cẩm Nguyệt Như Ca thu hút sự chú ý ngay từ khi công bố dự án. Mặc dù đối mặt với nhiều luồng ý kiến trái chiều, phim vẫn liên tục lọt vào top tìm kiếm nhờ sức hút của cặp đôi chính. Hình tượng nhân vật do Thừa Lỗi đảm nhận liên tục trở thành chủ đề nóng, giúp anh củng cố danh xưng "chồng quốc dân" và nhận về nhiều lời khen ngợi về kỹ thuật diễn xuất.

Thừa Lỗi vào vai Tiêu Giác, một vị tướng quân trẻ tuổi kiêu hùng, chinh chiến nơi biên cương với nội tâm đầy phức tạp. Anh khắc họa xuất sắc diện mạo một người chỉ huy ngoài lạnh trong nóng, mang vẻ thô ráp, nghiêm nghị của binh đao nhưng lại che giấu sự dịu dàng, si tình đến tận cùng. Từng cử chỉ, ánh mắt nồng cháy và phong thái hiên ngang của anh được xem là "sách mẫu" cho hình tượng dạn dĩ, bản lĩnh trên màn ảnh hiện nay.

Hư Nhan

Bộ phim ngắn Hư Nhan được đánh giá là "hiện tượng" của dòng phim chiếu mạng khi ra mắt. Dù có kinh phí không quá lớn, tác phẩm lại gặt hái thành tích ấn tượng với lượt xem cao ngất ngưỡng, điểm số đánh giá 7,6 ấn tượng trên Douban. Nhịp phim nhanh, góc quay đẹp đã giúp Hư Nhan tạo ra hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, khẳng định vị thế của Thừa Lỗi trước cả khi anh tham gia các dự án cấp S.

Thừa Lỗi đảm nhận vai tướng quân Tiêu Hàn Thanh thâm trầm, dũng cảm và kiên định. Sao nam thể hiện trọn vẹn sự tinh tế khi nhận ra người mình yêu thông qua cảm xúc và tâm hồn chứ không bị đánh lừa bởi diện mạo bên ngoài sau vụ tráo mặt. Phong thái chững chạc cùng khả năng thể hiện các phân cảnh nội tâm giằng xé đã góp phần giúp dự án bùng nổ.

Còn Ra Thể Thống Gì Nữa?

Nhập vai bạo quân Hạ Hầu Đạm trong Còn Ra Thể Thống Gì Nữa?, Thừa Lỗi mang đến một hình tượng đế vương khác biệt trên màn ảnh. Nhân vật của anh thực chất là một thanh niên hiện đại vô tình "xuyên không" vào sách, trở thành vị vua khét tiếng độc đoán. Thừa Lỗi thể hiện sự đối lập hài hước giữa bên ngoài tỏ vẻ uy nghiêm để che mắt triều thần, bên trong lại liên tục dùng tư duy hiện đại để tính toán, lập liên minh "sinh tồn". Lối diễn duyên dáng, biến hóa linh hoạt của anh nhận được phản hồi tích cực.

Còn Ra Thể Thống Gì Nữa? nhanh chóng tạo nên cơn sốt bùng nổ ngay khi ra mắt nhờ kịch bản độc đáo, nhịp phim dồn dập. Các phân đoạn tương tác ăn ý, tung hứng thông minh giữa Thừa Lỗi và Vương Sở Nhiên liên tục "gây bão" trên mạng xã hội, thu hút lượng lớn khán giả theo dõi.