Top 5 phim Hàn Quốc chủ đề siêu nhiên không thể bỏ lỡ trong mùa thu

Mùa thu cũng là thời điểm những câu chuyện về ma quỷ, yêu tinh và các sinh vật huyền bí trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Thế nhưng, nếu nhìn vào thế giới phong phú của phim truyền hình Hàn Quốc, những nhân vật siêu nhiên dường như đã luôn tồn tại giữa cuộc sống con người. Từ hồ ly nghìn năm vướng vào chuyện tình trắc trở, hồ ly chín đuôi nảy sinh tình cảm với người phàm đến Thần Chết can thiệp vào cuộc sống của con người, các bộ phim Hàn Quốc khéo léo kết hợp yếu tố huyền bí với bối cảnh giàu tính thẩm mỹ.

Không chỉ mang đến những câu chuyện tình yêu lãng mạn, các tác phẩm còn đan xen tiếng cười, nước mắt và những khoảng lặng đầy suy ngẫm. Dưới đây là 5 bộ phim đáng xem lại trong những ngày thu.

1. Bạn cùng phòng của tôi là Gumiho (My Roommate Is a Gumiho)

Bạn cùng phòng của tôi là Gumiho kể về chuyện tình giữa hồ ly chín đuôi Shin Woo Yeo (Jang Ki Yong) và nữ sinh đại học Lee Dam (Hyeri).

Shin Woo Yeo (Jang Ki Yong) là hồ ly chín đuôi đã sống 999 năm và đang tiến gần đến cột mốc một nghìn năm tồn tại ở thế giới loài người. Anh cũng tìm cách hóa thành người, nhưng hành trình này bất ngờ gặp trở ngại khi nữ sinh đại học Lee Dam (Hyeri) vô tình nuốt phải viên ngọc hồ ly của anh. Sự cố khiến cả hai rơi vào tình thế khó xử và buộc phải sống chung dưới một mái nhà.

Viên ngọc trở thành yếu tố quyết định sự tồn tại của cả hai, kéo Shin Woo Yeo và Lee Dam vào mối quan hệ bất đắc dĩ. Từ những va chạm trong cuộc sống thường ngày, tình cảm dần nảy sinh giữa hồ ly bất tử và cô gái loài người, mở ra chuyện tình vừa hài hước vừa lãng mạn.

Lấy bối cảnh đời sống đại học tại Seoul, bộ phim kết hợp chất liệu dân gian Hàn Quốc với câu chuyện tình yêu hiện đại. Hành trình một sinh vật sống hàng thế kỷ thích nghi với thế giới ngày nay và bất ngờ rung động trước một người bình thường tạo nên sức hút riêng cho tác phẩm. Với không khí ấm áp, những tình huống duyên dáng cùng yếu tố kỳ ảo vừa đủ, Bạn cùng phòng của tôi là Gumiho là lựa chọn phù hợp cho những ngày thu cần một câu chuyện nhẹ nhàng, giàu chất mộng mơ.

2. Một ngày nọ, kẻ hủy diệt gõ cửa nhà tôi (Doom at Your Service)

Doom at Your Service xoay quanh mối quan hệ giữa Tak Dong Kyung (Park Bo Young) và Myul Mang (Seo In Guk), thực thể siêu nhiên đại diện cho sự diệt vong.

Tak Dong Kyung (Park Bo Young) rơi vào khủng hoảng khi biết mình không còn nhiều thời gian để sống. Cùng lúc đó, cô phát hiện bạn trai ngoại tình và đã có gia đình. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng, Dong Kyung ước thế giới này sẽ bị hủy diệt. Lời ước vô tình đưa Myul Mang (Seo In Guk), một thực thể siêu nhiên đại diện cho sự diệt vong, bước vào cuộc đời cô.

Myul Mang cũng mệt mỏi với sự tồn tại lửng lơ giữa thế giới người sống và cõi bên kia. Anh đề nghị ký giao ước với Dong Kyung, giúp cô trải qua những ngày cuối đời không phải chịu đau đớn, đổi lại cô phải ước nguyện cho thế giới đi đến hồi kết. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa hai người dần vượt khỏi những điều khoản ban đầu, đưa họ vào một chuyện tình phức tạp và khó đoán.

Vượt ra ngoài mô-típ tình yêu giữa người phàm và sinh vật siêu nhiên, bộ phim đặt ra những câu hỏi về sự sống, cái chết, số phận và ý nghĩa của tình yêu. Ranh giới giữa thế giới đời thường với cõi kỳ ảo được khai thác để làm nổi bật những giằng xé nội tâm của nhân vật. Mang sắc thái trầm buồn và giàu tính chiêm nghiệm, Doom at Your Service phù hợp với không khí mùa thu, khi con người thường có xu hướng nhìn lại những điều đã qua và suy ngẫm về sự đổi thay.

3. Khách sạn ma quái (Hotel Del Luna)

Khách sạn ma quái gây ấn tượng với câu chuyện về chủ khách sạn Jang Man Wol (IU), nơi đón tiếp những linh hồn còn vương vấn trần thế. Ảnh: NSX

Jang Man Wol (IU) là chủ nhân xinh đẹp nhưng có tính cách phức tạp của Hotel Del Luna, khách sạn bí ẩn nằm giữa lòng Seoul. Nơi đây chỉ phục vụ những linh hồn chưa thể siêu thoát, còn vương vấn với thế giới người sống. Cuộc sống của Man Wol thay đổi khi Goo Chan Sung (Yeo Jin Goo), một người phàm, trở thành quản lý khách sạn và bị cuốn vào thế giới đặc biệt này.

Sức hấp dẫn của Hotel Del Luna không chỉ nằm ở câu chuyện về những linh hồn chờ đợi hành trình sang thế giới bên kia, mà còn đến từ phần hình ảnh được đầu tư công phu. Không gian khách sạn xa hoa, nét kiến trúc cổ điển và những bộ trang phục nổi bật của IU tạo nên bầu không khí vừa ma mị vừa quyến rũ.

Mỗi linh hồn tìm đến khách sạn đều mang theo một câu chuyện dang dở, từ tình yêu chưa trọn vẹn, những tiếc nuối trong quá khứ đến nỗi đau chưa thể buông bỏ. Qua đó, bộ phim khai thác những cảm xúc gần gũi của con người dù đặt nhân vật trong bối cảnh siêu nhiên. Sự pha trộn giữa nét huyền bí, vẻ đẹp thị giác và những câu chuyện giàu cảm xúc khiến Hotel Del Luna trở thành lựa chọn đáng cân nhắc cho những buổi tối mùa thu se lạnh.

4. Bạn trai tôi là hồ ly (Tale of the Nine-Tailed)

Bạn trai tôi là hồ ly kết hợp thần thoại Hàn Quốc với chuyện tình giữa hồ ly nghìn năm Yi Yeon (Lee Dong Wook) và nhà sản xuất truyền hình Ji Ah (Jo Bo Ah).

Yi Yeon (Lee Dong Wook) là hồ ly chín đuôi đã sống hàng thế kỷ. Rời núi rừng, anh hòa mình vào thế giới loài người nhưng vẫn che giấu thân phận thật. Cuộc sống của Yi Yeon bắt đầu xáo trộn khi anh gặp Ji Ah (Jo Bo Ah), một nhà sản xuất chương trình truyền hình tin rằng anh có liên quan đến sự kiện bí ẩn xảy ra trong thời thơ ấu của cô.

Yi Yeon tìm cách giữ kín danh tính trước Ji Ah, bởi cô gợi nhắc đến Ah Eum, người con gái anh từng yêu và đã qua đời từ nhiều thế kỷ trước. Trong khi đó, Yi Rang (Kim Bum), người em cùng cha khác mẹ của Yi Yeon và cũng mang thân phận siêu nhiên, liên tục tạo ra những xung đột mới, khiến câu chuyện thêm phần căng thẳng.

Kết hợp thần thoại Hàn Quốc, tình yêu và những yếu tố kinh dị, Tale of the Nine-Tailed đưa các truyền thuyết cổ xưa vào bối cảnh hiện đại. Những cuộc gặp gỡ kỳ lạ, bí mật về thân phận nhân vật và mối quan hệ phức tạp giữa các sinh vật siêu nhiên tạo nên màu sắc u tối cho bộ phim. Nếu muốn tìm kiếm một tác phẩm có không khí huyền bí rõ nét hơn trong mùa thu, đây là lựa chọn đáng chú ý.

5. Yêu tinh (Guardian: The Lonely and Great God)

Nếu phải chọn một bộ phim đại diện cho không khí mùa thu, Yêu tinh chắc chắn là cái tên nổi bật. Tác phẩm kể câu chuyện tình yêu vừa ngọt ngào vừa day dứt, được tô điểm bằng những khung cảnh lá vàng tại Hàn Quốc và Canada, tạo nên dấu ấn thị giác khó quên.

Kim Shin (Gong Yoo) là yêu tinh bất tử bị nguyền rủa phải sống qua nhiều thế kỷ. Anh chỉ có thể chấm dứt cuộc đời bất tận khi tìm được cô dâu định mệnh, người duy nhất có khả năng giải thoát anh khỏi lời nguyền. Eun Tak (Kim Go Eun), cô gái trẻ có khả năng nhìn thấy ma, trở thành nhân vật giữ vai trò quan trọng trong số phận của Kim Shin.

Bên cạnh hai nhân vật chính, Thần Chết (Lee Dong Wook) cũng có vị trí đặc biệt trong câu chuyện. Là người bạn thường xuyên đấu khẩu với Kim Shin, anh đồng thời bị cuốn vào cuộc sống của Eun Tak, góp phần tạo nên những tình huống vừa hài hước vừa cảm động.

Đan xen giữa hiện tại và quá khứ kéo dài hàng thế kỷ của Kim Shin, bộ phim khai thác những chủ đề về sự bất tử, luân hồi, định mệnh và tình yêu vượt qua giới hạn thời gian. Những cảnh sắc mờ sương, sự chuyển mùa cùng chuyện tình mang màu sắc bi thương tạo nên không khí mùa thu đặc trưng cho tác phẩm. Với sự kết hợp giữa yếu tố kỳ ảo, lãng mạn và những suy tư về kiếp người, Yêu tinh vẫn là lựa chọn phù hợp để xem lại khi tiết trời chuyển lạnh.